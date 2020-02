Das Wunder von St. Gallen

«Ich hasse St. Gallen.» Meine Söhne reden gerade darüber, wer dieses Jahr Fussballmeister wird, Bern, Basel oder St. Gallen? Und mit welcher Mannschaft sie leben könnten. «Wir haben mehr Fans als St. Gallen», sagt einer der Buben trotzig. «Du hast keine Ahnung», sagt der andere, «die haben über 10'000. Wenns gut läuft, noch mehr.» Bitter fügt er an: «Bei uns kommen immer weniger ins Stadion.»

Die Geschichte des FC St. Gallen kann man in jeder Tischrunde erzählen, selbst wenn kein Mensch sich für Fussball interessiert. Es ist die Geschichte eines Wunders. Der Club hat wenig Geld, viel weniger als Bern oder Basel. Einiges weniger auch als der FC Zürich. Es sind junge, meist namenlose Spieler. Aber im Fussball bedeutet Geld nicht alles. Nicht immer. Im Fussball zählen manchmal Intuition, Mut und Sachverstand. Und es geht manchmal um die Seele. Man muss im Hoch sein, um über eine längere Zeit gut spielen zu können. Sonst arbeitet man, rackert, kämpft, aber das Extra-Ding, der Zauber, der eine Mannschaft fast unverwundbar macht, der Schub, der sie über das Limit hinausträgt – das ist ein Geschenk, rätselhaft.

Im Fussball bedeutet Geld nicht alles. Nicht immer. Manchmal geht es um die Seele.



Anfang der Neunzigerjahre gab es eine Bar an der Brauerstrasse, das Escalet. Die Fussballer von GC hätten dort Karten gespielt, hat mir ein Kameramann erzählt, es war die grosse Mannschaft mit Murat Yakin, Alain Sutter, Ciri Sforza, Thomas Bickel, ein talentierter Haufen, der wenig zustande brachte. Alain Sutter ist heute Sportchef in St. Gallen und vollbringt dort Wunderdinge. Und Thomas Bickel ist Sportchef beim FC Zürich.

Ich sah ihn diesen Sommer an einem Trainingsspiel in der Provinz. Er war mit uns im Zug gewesen, schweigsam, melancholisch; hinter sich zog er einen Rollkoffer, als wir im Pulk auf dem Weg zum Sportplatz durch die Vorgärten stapften. Es war ein seltsamer Nachmittag, es stürmte, dann schien die Sonne. Am Spielfeldrand der ganze Stab des FC Zürich, zum Greifen nahe, das Präsidentenpaar samt Hund. Auf dem Platz standen die neuen Einkäufe, von denen man sich Wunderdinge erzählt hatte, vom Transfer des Jahres war die Rede. Ludovic Magnin, der Trainer, machte ein mürrisches Gesicht. Vielleicht sah er schon damals, was alle sahen: Dass die neuen Spieler nichts taugten. Ja, einer vielleicht war ein Versprechen, mit etwas Geduld würde er aufblühen.

Aber kein junger Wilder war dabei, keine Perle. Und vom Platz wehte keine Magie zu uns am Spielfeldrand, wir spürten kein Feuer, dabei waren wir ganz nahe. Ich hasse St. Gallen.