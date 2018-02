Das grosse Baggern

Es ist eine auffällige Baustelle an prominenter Lage: Mehrere Bagger stehen beim Hauptbahnhof in der Sihl und graben das Flussbett um. Nach dem Abschluss der Arbeiten für die Durchmesserlinie im Hauptbahnhof baut die SBB das Bauprovisorium vor der Postbrücke zurück – und wertet geichzeitig die Sihl im Abschnitt zwischen Gessnerbrücke und der Mündung in die Limmat beim Platzspitz auf.

Davon sollen in erster Linie die Fische profitieren. Rund 25 Arten leben in der Sihl, wobei drei – die Nase, die Äsche und der Schneider – auf der Roten Liste stehen. Für diese gefährdeten Arten entsteht nun mitten in der Stadt ein Biotop.

Zuletzt waren die Bagger in der Sihl damit beschäftigt, mittels Findlingen, Kiesaufschüttungen und Wurzelstöcken das Flussbett naturnah zu gestalten. Am linken Ufer entlang der Sihlpost werden Fischunterstände errichtet. Am gegenüberliegenden Ufer wird die Trennmauer zwischen Sihl- und Schanzengraben entfernt und der Bereich mit Findlingen und Astbündeln neu strukturiert.

Die Kosten betragen insgesamt eine halbe Million Franken. Aufkommen dafür werden die SBB sowie Stadt und Kanton Zürich. Die Arbeiten in der Sihl sollen Ende März abgeschlossen sein.

Kantonsweit einzigartig

Laut Andreas Hertig, Fischereiadjunkt der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung, bilden Sihl und Limmat in diesem Gebiet einen fischökologischen Hotspot. 25 Fischarten wie hier seien sonst fast nirgendwo im Kanton Zürich zu beobachten. Besonders selten sei die Nase, welche dort laicht und im Winter im Schanzengraben zu finden ist.

Die Aufwertungsmassnahmen seien ein Stück Wiedergutmachung, nachdem die Bauarbeiten der SBB im Zusammenhang mit der Durchmesserlinie den Fluss und vor allem das Flussbett in diesem Bereich stark beeinträchtigt haben. Die Betonsohle wurde während des Baus abgesenkt und wird jetzt wieder zurückgebaut.

Je eine Treppe für Menschen und Fische

Unabhängig von den Renaturierungsmassnahmen ist beim Platzspitzwehr, das demnächst saniert wird, eine Fischtreppe vorgesehen. Damit haben die Fische in der Limmat wieder Zugang zum Zürichsee. Von der Sihl aus können die Fische via Schanzengraben in den See gelangen, hier hat es bereits eine Fischtreppe.

Zu einem späteren Zeitpunkt werden auf der Sihlpostseite auf der Höhe Postbrücke Sitzstufen am Uferrand gebaut. Damit hat die Bevölkerung einen direkten Zugang zur Sihl – ähnlich wie bei der Gessnerbrücke und im Wipikingerpark beim Escher-Wyss-Platz.

(Tages-Anzeiger)