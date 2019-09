Den 1. Mai, den Tag der Arbeit, nimmt Alfred Sennhauser (alle Namen geändert) wörtlich: Der selbstständige Pensionskassenberater und Mathematiker arbeitet und wälzt Akten bis am Abend. Auf der Heimfahrt mit dem Auto von Zürich zu seiner Wohnung in einer Vororts­gemeinde kommt er am Katzensee vorbei, einem Naturschutzjuwel im Norden der Stadt. Sennhauser will nach diesem anstrengenden Tag vor dem Nachtessen in einem Restaurant noch schnell die Beine vertreten und ein wenig frische Luft schnappen.

Sennhauser parkiert den ­Wagen beim Hänsiried, einem Flachmoor, das an den Katzensee angrenzt und nur auf aus­geschilderten Wegen betreten werden darf. Gedankenversunken schlendert er durch die Riedlandschaft. Schmale Trampelwege führen in die Moorlandschaft hinein zu den inzwischen abgerissenen Wochenendhäuschen. Er geniesst die idyllische Abendstimmung mit quakenden Fröschen und seerosenbedeckten Tümpeln. Plötzlich bleibt Sennhauser wie angewurzelt stehen. Er traut seinen Augen nicht: Da liegt eine Schaufensterpuppe im Tümpel. Unglaublich, was die Leute alles entsorgen. Als er sich dem Tümpel nähert, zuckt er zusammen: Das ist ja gar keine Puppe, das ist eine Leiche! Die auf dem Rücken liegende Tote ist schon stark verwest. (…)

Einen knappen Monat zuvor, am Morgen des 4. April, stand ein junger Mann in Kroatien am Busbahnhof in Zagreb und wartete auf seine Mutter aus Zürich. Doch Samira Maric tauchte nicht auf. Der Sohn erkundigte sich beim Busunternehmen, aber ihr Name stand auch nicht auf der Passagierliste. Er versuchte, sie anzurufen, aber die Mutter konnte den Anruf nicht entgegennehmen: Die 49-jährige Bosnierin war tot. Der Sohn aus erster Ehe wollte die Mutter abholen und mit ihr in die knapp 200 Kilometer entfernte Stadt Banja Luka in Bosnien fahren. Dort wohnte Samira Marics Familie. Doch die Mutter, welche in Zürich in einem Postverteilungszentrum Briefe und Pakete sortierte, wollte nicht nur ihre Familie besuchen, sie hatte auch einen Gerichtstermin. Auf den 6. April war die Scheidungsverhandlung im örtlichen Bezirksgericht angesetzt. Samira Maric wollte sich von ihrem Mann trennen – sie hatte seine Frauengeschichten satt. (...)

Todesart unbekannt

Seit Stunden brütet der Staatsanwalt über der Anklageschrift. Der erfahrene Untersuchungsrichter hatte schon Hunderte von Anklageschriften verfasst. Aber ein solcher Fall wie jener der getöteten Samira Maric war auch für ihn Neuland. Keine Fakten, bloss Vermutungen. Die einzige Gewissheit war, dass es sich bei der Toten wirklich um Samira Maric handelte, dies hatte die DNA-Analyse bestätigt. Der Staatsanwalt weiss, eine Anklageschrift muss möglichst kurz und präzise Tatort, Tatzeit und Todesart umschreiben. (…) Im Fall der Moorleiche Samira Maric waren Tatzeit, Tatort und Todesart unbekannt. Wann die Frau gestorben war, konnte der Rechtsmediziner nicht mehr eruieren. Aufgrund der Verwesungsspuren musste sie beim Auffinden schon einige Wochen tot gewesen sein. Als Tatort vermutet der Staatsanwalt die eheliche Wohnung am Stadtrand von Zürich. Das dritte Rätsel war die Todesart. Die Obduktion der Leiche hatte keine Hinweise auf schwere Gewalteinwirkungen ergeben. Die Rechtsmediziner fanden weder eine Erkrankung noch Gift- oder Alkoholspuren in ihrem Körper. Vermutlich war sie erstickt worden.

Der Staatsanwalt schloss auch einen Selbstmord oder einen Unfall aus. Denn die Frau lag nur mit einem BH und einem Sweatshirt bekleidet im ungefähr einen Meter tiefen Wassertümpel und war mit einem Baumstrunk, mit Ästen und einer Autokardanwelle bedeckt. Zudem fanden Polizeitaucher bei der Bergung des toten Körpers zwei Gartenplatten aus Zement, die ebenfalls der Beschwerung dienten. Obwohl der Körper mit diesen Gegenständen bedeckt war, gelangte die Leiche wieder an die Wasseroberfläche – durch die Gase des Verwesungsprozesses.

Angst vor der Scheidung

Novak ist kein Mensch, den man als Sympathieträger bezeichnen würde. Der 51-jährige serbisch-schweizerische Doppelbürger war Taxifahrer und arbeitete früher während 18 Jahren als Chauffeur bei den städtischen Verkehrsbetrieben. (…) Privat lief es in der Ehe mit seiner Frau Samira nicht rund. Häufig gab es zwischen den beiden Streit, vor allem wegen Geld und seiner Untreue. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es zu seiner dritten Scheidung käme. Eine solche hätte für ihn allerdings Konsequenzen gehabt: Er hätte einen Teil seiner drei Häuser verloren, die er im Laufe der Zeit erworben hatte. (...)

Novak kam als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Dort stritt er jegliche Schuld ab, sodass es zu einem reinen Indizienprozess kam – kein Zeuge hatte die Tat gesehen oder etwas Verdächtiges gehört. (...)

Die «Moorleiche vom Katzensee» war ein Schulbeispiel der Forensik. Der Staatsanwalt listete rund ein Dutzend Indizien auf. Die Hauptrolle spielten zwei alte Zementplatten, die im Wassertümpel gefunden wurden. Es handelt sich um zwei Jahrzehnte alte Gartenplatten, mit denen der Täter die Leiche im Wasser beschwert hatte. Sie waren in einen Holzrahmen gegossen, dessen Unterlage eine Ausgabe des «Tagblatts der Stadt Zürich» vom 2. Februar 1939 bildete. Auf den beiden Platten waren die spiegelverkehrten Zeitungsabdrucke auch nach über 70 Jahren noch klar zu erkennen. Zwölf gleich alte Zementplatten haben die Polizisten im Garten vor dem Haus des Ehepaares gefunden – mit den gleichen Zeitungsab­drucken.

Unfreiwilliges Geständnis

Als wäre das Zementplatten-­Indiz nicht schon genug beweiskräftig, zauberte der Staatsanwalt am Prozess noch ein zweites Indiz hervor, das vermutlich ebenfalls allein für einen Schuldspruch gereicht hätte. Es betraf die neun Kilogramm schwere Kardanwelle. Das Verbindungsstück zwischen Motor und Hinterachse diente ebenfalls der Beschwerung der Leiche. Die Ermittlungen brachten ans Licht, dass diese Kardanwelle zwischen 1996 und 2004 in BMWs der Modelle 540i verbaut wurden.

Ein Zeuge konnte sich daran erinnern, dass der Sohn von ­Zoran Novak einen solchen Wagen besessen hatte. Dieser hatte mit dem BMW in Serbien 2009 im Jahr zuvor einen Unfall mit Totalschaden gebaut und brachte das zerstörte Auto in die Schweiz, um die Einzelteile zu verkaufen. Das Getriebe samt Kardanwelle lagerte er im Garten des Einfamilienhauses seines Vaters. Der Sohn wollte die Teile auf der Internetplattform Ebay verkaufen. (...)

Zoran Novak legte auch unfreiwillig ein schriftliches Geständnis ab. An der letzten Ruhestätte seiner Ehefrau in Bosnien, ritzte Novak in die frisch betonierte Mauer neben dem Grab auf Kroatisch «Ponijela svoju tajnu u Grob», was übersetzt auf Deutsch heisst: «Ihr Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen.» Zoran Novak wurde rechtskräftig wegen vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt.