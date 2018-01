«Das ist nicht autoritär, das ist transparent»

Seit Sie im Amt sind, hat es im Kader viele Personalwechsel gegeben. Wie erklären Sie sich das?

Führungswechsel bewirken oft eine Fluktuation. Sowohl der Weggang meines Vorgängers wie auch die Pensionierung der langjährigen Vizedirektorin führten naturgemäss zu Personalwechseln.

Haben Sie gezielt Leute weggedrängt, um ein neues Team zu bilden?

Das war nie mein Ziel. Aber mir ist es wichtig, dass Mitarbeitende ihre Leistungen bringen. Es gab Führungsleute, die kümmerten sich wenig um Regeln. Sie entliessen willkürlich Leute. Oder sie ignorierten mich, wenn ich ihnen sagte, dass sie ihr Budget nicht überziehen dürften. Vor mir herrschte eine autoritäre Kultur, man gab Befehle und pflegte sein Gärtchen. Das konnte ich nicht dulden. Für mich bedeutet Chefsein eine Dienstleistung für sein Team.

Unter Ehemaligen werden gerade Sie als autoritär wahrgenommen.

Ich bin klar, wenn es um Fairness und Gleichbehandlung geht. Früher gab es undurchsichtige Regeln, die bestimmte Zentren bevorzugten. Die habe ich abgeschafft. Das ist nicht autoritär, sondern transparent. Ich versuche, Verlässlichkeit zu schaffen.

Sie betonen, dass Ihnen Mitbestimmung wichtig sei. Kritiker behaupten: Wer wirklich etwas kritisiere, der bekomme Probleme mit Ihnen.

Der Kulturwandelprozess beruht auf Mitwirkung. Kritik ist oft hilfreich, ich versuche sie zu integrieren. Kritiker müssen keine Konsequenzen fürchten. Was ich jedoch nicht mag, ist defizitorientiertes Hintenherumreden. Ich erwarte Kritik, die nach Lösungen sucht. Dies sind völlig verschiedene Dinge.

Wie erklären Sie die Verbitterung, die unter Ehemaligen herrscht?

Es gab Auseinandersetzungen. Manche hielten am Gewohnten fest, verteidigten ihre Königreiche. Ich achte darauf, dass sich alle an die Regeln halten. So macht man sich nicht nur Freunde. Aber ein Grossteil der Mitarbeitenden steht hinter mir und begrüsst die Veränderungen.

Ging durch die vielen Wechsel entscheidendes Wissen verloren?

Die Organisation hat sich als gross genug erwiesen, um Lücken zu überbrücken. Die Alterszentren schneiden in Umfragen gut bis sehr gut ab.

Wozu braucht es dann das Projekt Werte, wenn die Alterszentren so gut funktionieren?

Die Frage lautet doch: Sind wir auch für die Zukunft gut aufgestellt? Im Gesundheitsbereich wird bald ein harter Kampf um mangelnde Fachkräfte ausbrechen. Als Alterszentren müssen wir uns besonders anstrengen, um gute Mitarbeitende zu finden. Im Vergleich zu Spitälern ist die Langzeitpflege weniger beliebt.

Und dies soll das Projekt ändern?

«Projekt» ist der falsche Begriff, es handelt sich um einen Prozess. Mit diesem Kulturwandel will ich unsere 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärken. Sie sollen im Alltag stärker mitbestimmen können. Das macht zufriedener, gesünder, leistungsfähiger. Dies wiederum spricht sich herum, verbessert unseren Ruf. Die Leute kommen lieber zu uns arbeiten. Und bleiben auch.

Wie lange dauert der Prozess noch?

2015 haben 150 Mitarbeiter gemeinsam ein Wertedach definiert. Das war die Initialzündung. Nun geht es darum, diese Werte im Alltag zu leben, die Organisation weiterzuentwickeln. Das passiert nicht einfach so, dazu müssen wir alte Muster hinterfragen und verändern. Solange eine derart grosse Nachfrage für die entsprechenden Workshops besteht, werden wir diesen Teil weiterführen.

Obwohl Ihnen der Gemeinderat 50 000 Franken gestrichen hat?

Wir werden unsere Planung entsprechend überprüfen und anpassen.

Kritiker sagen: Die Weiterbildungen zielten zu stark auf das Persönliche, hätten einen esoterischen Touch. Besser würde man das Geld in Fachausbildungen investieren.

Es gibt weiterhin sehr viele Fachausbildungen. Für sie geben wir achtmal so viel aus wie für den Kulturwandelprozess. Und auch dieser wirkt sehr konkret in den Arbeitsalltag hinein.

Können Sie ein Beispiel geben?

Eine Mitarbeiterin erzählte mir, dass sie nicht gern Apartments putzte. Dank einem unserer Workshops ging sie diesen Frust an und merkte: Sie allein entscheidet, ob sie etwas gern macht oder nicht. Heute stellt sie sich vor, wie ihre Arbeit die Bewohnerinnen glücklich macht, wie sich diese freuen über ihr sauberes Zuhause. Sie ist also nicht einfach eine Reinigungskraft, sondern macht etwas extrem Wertvolles. Solche neuen Zugänge eröffnen sich.

Kritiker sagen: Ihnen gehe es mit den Kursen vor allem darum, die eigene Position zu stärken.

Früher gab es 24 städtische Alterszentren, die ziemlich autonom funktionierten. Das Ziel des Prozesses liegt auch darin, diese Inseln zu einer kraftvollen Gruppe zusammenzuschliessen. Ein Beispiel: Derzeit vereinheitlicht eine Arbeitsgruppe die Reinigungsabläufe. Vorher gab es über 2000 Dokumente dazu, jedes Zentrum hatte eigene Vorgaben. In diesem Prozess verlieren die einzelnen Zentren einen Teil ihrer Individualität. Dafür entsteht eine Gruppe, die voneinander lernt, die effizienter und günstiger funktioniert. Das ist mir wichtig: Plätze in Alterszentren dürfen nicht immer teurer werden.

Aber die Zentrumsleiterinnen büssen Einfluss ein.

Sie können nicht mehr alles im Alleingang bestimmen. Aber damit baue nicht ich meine Macht aus, es geht um breitere Mitbestimmung. Nun entscheiden Teams, die sich aus Mitarbeitenden verschiedener Zentren zusammensetzen.

Kommunikation in grossen Organi­sationen ist immer eine Gratwanderung zwischen zu viel und zu wenig. Wenn jemand mehr Informationen wollte, habe ich mir immer Zeit dafür genommen.

(Tages-Anzeiger)