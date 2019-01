Das sind die ersten Bilder des neuen Zürcher Hochschulquartiers

Das Generationenprojekt, wie die Neugestaltung des Hochschulgebiets Zürich Zentrum (HGZZ) gerne genannt wird, bekommt ein Gesicht. Die Projektverantwortlichen von Stadt und Kanton Zürich, des Universitätsspitals (USZ) sowie der Universität (UZH) und der ETH Zürich haben heute Dienstag gemeinsam Visualisierungen präsentiert, wie das Gebiet künftig aussehen soll.

Die Stararchitekten Herzog & de Meuron aus Basel werden für die UZH auf dem Areal Wässerwies den Neubau des Bildungs- und Forschungszentrums – das sogenannte Forum UZH – realisieren. Das Gebäude bildet den Übergang von der Rämistrasse zur Gloriastrasse und kommt dort zum Stehen, wo sich heute einige Turnhallen und ein Sportplatz befinden. Das trapezförmige Gebäude ist gemäss einer Medienmitteilung der kantonalen Baudirektion von heute Dienstag so weit von der Strasse zurückversetzt, dass sich im Hochschulgebiet ein zusätzlicher, zentraler Platz öffnen kann.

Den Studienauftrag für die Gestaltung des USZ-Kernareals hat das Architekturbüro Christ & Gantenbein für sich entschieden. Der Neubau besteht aus zwei Häusern, die mit den historischen Bauten ein Ensemble bilden werden. Auch hier entsteht zwischen den Gebäuden Freiraum, der gemäss Mitteilung eine einfache Durchquerung des Spitalareals ermöglicht. Der bisherige Spitalpark soll sich «in ein grünes und lebendiges Zentrum im Herzen des neuen Hochschulgebietes» verwandeln.

Anstehende Grossprojekte im Hochschulquartier

Die Bauten sollen in einer ersten Bauphase bis 2027 realisiert werden und allesamt deutlich unter den zulässigen Maximalhöhen bleiben, heisst es weiter. Die Architektenteams hätten sich bei der Umsetzung intensiv mit dem sogenannten Weissbuch HGZZ befasst. In dem Buch, das für alle Beteiligten verbindlich ist, sind die Schwerpunkte der mehrjährigen Planungsarbeit festgehalten. Herzog & de Meuron wie auch Christ & Gantenbein haben die darin enthaltenen Stadtraumprinzipien in ihren Siegerprojekten berücksichtigt.

Gegner kritisieren Vorgehen

Das Generationenprojekt ist umstritten. Der Verein Zukunft Hochschulgebiet Zürich rekurriert gegen die Pläne und setzt sich insbesondere für eine «städtebaugerechte Eingliederung der Bauten in den Hang» ein. Eine derart tiefgreifende Umgestaltung des Universitätsquartiers dürfe nicht auf dem Behördenweg allein beschlossen werden, teilt der Präsident des Vereins heute Dienstag in einem Communiqué mit und verweist auf das Urteil des kantonalen Baurekursgerichts vom März 2018. Dieses hat die drei Gestaltungspläne Kernareal Ost, Wässerwies und Schmelzberg ausser Kraft gesetzt.

Das Hauptargument der Richter: Bevor die Baudirektion einen Gestaltungsplan vorlegen könne, müsse die Stadt Zürich ihre Bau- und Zonenordnung anpassen. Die Revision der Bau- und Zonenordnung für das Hochschulquartier ist vom Stadtrat verabschiedet und im März 2018 an die vorberatende Kommission überwiesen worden. Ein Termin für die Behandlung des Geschäfts im Gemeinderat steht noch nicht fest.

Bis zum 8. Februar 2019 findet im Amtshaus IV der Stadt Zürich eine Ausstellung zum künftigen Hochschulgebiet statt. Die Arbeiten des Projektwettbewerbs FORUM UZH werden ab dem 9. Januar im Lichthof des Hauptgebäudes der Universität Zürich öffentlich ausgestellt. Gleichzeitig präsentiert auch das Universitätsspital im Eingangsbereich des Trakts Nord 2 alle Beiträge der beteiligten Planerteams. (tif)