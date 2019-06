Das ungewöhnlichste WG-Inserat Zürichs

Der ungeübte Betrachter kann viele der Schriftzüge an den Mauern des Oberen Letten nicht entschlüsseln – zu verschnörkelt, zu kunstvoll. Umso deutlicher fällt derzeit ein Text zwischen den Graffiti auf: «Suche WG in der Stadt» steht da, «(Ab August)». Ein Fremdkörper, ein Inserat auf Beton, inklusive Beschreibung des Bewerbers und seiner Preisvorstellungen für das Zimmer.

Sprayen und Wände bemalen, von der Stadt explizit erlaubt: Das ist nur an wenigen Orten in Zürich möglich. Der Obere Letten gehört dazu. An den dortigen Betonmauern übt ein Teil der Szene, die Graffiti an den Wänden werden immer wieder übermalt, die Wand erneuert sich ständig.

«Ordnung und Sauberkeit: 6/10»

Das Inserat ist ähnlich bunt wie die Malereien rundherum. Aber es ist deutlich geschrieben, klar strukturiert, kurz: Die Form folgt hier der Funktion. Was bei den Graffiti der Style ist, ist hier der Inhalt: Der Urheber gibt seinen Beruf an (Zivi), was er maximal für das Zimmer bezahlen kann oder will (< 850.–), wie er seine Freizeit gestaltet (ein Farbklecks mit Sonne und Wolke, oder: Malen), seine politischen Präferenzen (kodiert, das sollen nicht alle verstehen), wie stark er sein eigenes (politisches?) Engagement einschätzt (9/10) und schliesslich das für manche WG wohl wichtigste Kriterium: seinen Sinn für Ordnung und Sauberkeit (6/10).

Hinter der etwas anderen Annonce steht ein Mann. Das ergibt die Kontaktaufnahme, die für manche etwas kryptisch anmuten dürfte: «DM -> nicinet_explorer» steht am unteren Rand der Wand. Die Betrachterin oder der Betrachter muss selber herausfinden, dass mit DM eine Direktnachricht, mit nicinet_explorer ein Nickname auf Instagram gemeint ist.

Doch warum die unkonventionelle Zimmersuche? Der Grund sei eigentlich ganz konventionell, sagt Nicki, der nur seinen Spitznamen verrät, am Telefon. Der 22-jährige Lenzburger hat im vergangenen Jahr seine Schreinerlehre abgeschlossen. Jetzt will er in die Stadt Zürich ziehen. Weil er auch noch seinen Zivildienst absolvieren muss, hat er die Stelle in Zürich gesucht und gefunden: Er wird ab August in einer Primarklasse aushelfen.

Ohne Legi wird es schwierig

Auch eine Bleibe hatte Nicki in Aussicht, eigentlich. Gemeinsam mit einer Kollegin hatte er eine gesucht und gefunden, inklusive mündlicher Zusage. Aber die Wohnung wurde dann doch an jemand anderes vermietet, aus der Zu- wurde ein Absage.

Seither sucht Nicki allein nach einem WG-Zimmer. Und er hat dies zuerst so gemacht, wie das die meisten machen: Er fragte Freunde und Bekannte, ob sie etwas gehört hätten; ob sie Augen und Ohren für ihn offenhalten können. Doch Nicki ist in Zürich noch kaum vernetzt. Er suchte auf einschlägigen Portalen im Internet. Aber viele der online ausgeschriebenen Zimmer sind in Studentenwohnungen, an die man nur mit Legi kommt. Kurz: Nicki wurde nicht fündig.

«Ich male sowieso ständig auf Wände.»Nicki

Da kam ihm die Idee, die er selber «Inserat auf anderem Medium» nennt. Und die für ihn ohnehin naheliegend sei: «Ich male sowieso ständig auf Wände», sagt Nicki. Mit Spraydose, Pinsel und Farbe sei er jeweils unterwegs, so oft wie möglich, sicher aber jede Woche. Das sei seine grosse Leidenschaft. Wenn er nicht draussen malt, dann in seinem Zürcher Atelier. Darum auch der Farbklecks neben dem Punkt «Freizeit».

Viel Zeit habe er für die Anzeige auf Stein nicht gebraucht, eine Stunde, vielleicht anderthalb, an einem Dienstagmittag vor knapp zwei Wochen. «Hier am Letten kommen viele Leute vorbei», sagt Nicki. «Und ich mache mir die Hoffnung, dass es hier Leute sind, mit denen ich gerne in einer WG wohnen würde.» Auch die versteckten Botschaften beim Punkt «Politik» sollen der geneigten Leserin, dem geneigten Leser einen Hinweis geben, wie Nicki tickt. Schliesslich soll das richtig gut passen.

Bisher erfolglos

Bisher wurde Nicki aber trotz ungewöhnlichem Inserat nicht fündig. Erst eine Meldung ist bei ihm eingegangen, man habe hin- und hergetextet, habe sich auf einen Besichtigungstermin geeinigt. Doch dann habe er die Absage noch vor dem Treffen erhalten: Ein guter Kollege sei in die WG gezogen. Wer Leute kennt, ist im Zürich der vielen Menschen und der knappen günstigen Wohnungen im Vorteil.

Das Inserat an der Wand wurde bisher nicht übermalt, ganz im Gegensatz zum Graffito links davon. «Cool, dass es noch geblieben ist», sagt Nicki. «Ich war mir nicht sicher, ob die Graffiti-Kids das so lustig finden, und hätte damit gerechnet, dass es schneller wieder übermalt wird.» Damit bleibt Nicki die Hoffnung, dass sich sein Postfach füllt – und es vor dem August klappt. Und wer weiss, vielleicht macht sein Beispiel dann Schule. Dann zählten bei der Wohnungssuche in Zürich nicht mehr nur die Kontakte und das Budget, sondern auch die Fertigkeiten an der Sprühdose. (Tages-Anzeiger)