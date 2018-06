Das verfluchte Globus-Provisorium

Es ist, als läge auf diesem Stück Land ein Fluch. Als würde seine betörende Lage am Fluss neben dem Zürcher Hauptbahnhof den Geist vernebeln. Nicht genug, dass dort ein Gebäude steht, das auch nach bald 60 Jahren noch im vollen Ernst als Globusprovisorium bezeichnet wird. Jetzt scheint es auch noch, als wolle der Stadtrat diesem Running Gag die ultimative Pointe aufsetzen: Indem er das Gebäude ausgerechnet durch etwas ersetzt, was dort laut einem demokratischen Entscheid unerwünscht ist. Durch einen Platz.

Als der Stadtrat die entsprechenden Pläne im Februar publik machte, war das Echo zunächst positiv. In einer nicht repräsentativen Onlineumfrage des «Tages-Anzeigers» fanden zwei Drittel diese Lösung gut. Das Globusprovisorium, so der Konsens, ist hässlich und muss endlich weg, eine Art Mini-Sechseläutenplatz an seiner Stelle erwies sich als kleinster gemeinsamer Nenner.

Doch inzwischen sind die Misstöne unüberhörbar. Auslöser ist der 29. Januar 2014. An jenem Tag stiess das Stadtzürcher Parlament die Neugestaltung an. Die SP, ohne die dieses Geschäft nie mehrheitsfähig geworden wäre, habe damals vom Stadtrat «explizit keinen offenen Platz» verlangt, erinnert sich die Sozialdemokratin Simone Brander. Und sie hat recht, wie die Protokolle der Sitzung zeigen. Sie werfen die Frage auf, warum Filippo Leuteneggers Tiefbau- und Entsorgungsdepartement dennoch vier Jahre lang unbeirrt am Platzprojekt gearbeitet hat.

Die Idee dazu geht zurück auf eine Motion von Guido Trevisan und Gian von Planta, die an jenem Mittwoch Anfang 2014 im Rathaus verhandelt wurde. Die beiden grünliberalen Gemeinderäte schlugen vor, dem Stadtrat einen doppelten Auftrag zu erteilen. Erstens: Neugestaltung des sogenannten Papierwerd­areals «zu einem offenen Platz». Zweitens: Ein entsprechendes Nutzungskonzept zu erarbeiten, das nebst dem Platz auch einen aufgewerteten Zugang zur Limmat enthält.

Einzig die SVP fand das damals eine rundum gelungene Idee. Das Globusprovisorium sei derart hässlich, dass man so schnell wie möglich etwas ändern müsse. Also: Tabula rasa. Die SP hingegen war zwar für eine Neugestaltung, aber gegen die Platz-Idee. Sie erinnerte daran, dass der Stadtrat diese unlängst geprüft und verworfen hatte, weil ihm die Wertschöpfung zu gering und der Verzicht auf diese hochwertige Baulandreserve «nicht vertretbar» schien.

Die Sozialdemokraten schlugen deshalb vor, in der Motion die Forderung nach einem «offenen Platz» zu streichen. Dann – und nur dann – seien sie dabei. Die Grünliberalen schlugen ein. Es gehe ihnen sowieso nicht um ein konkretes Projekt, sagte Guido Trevisan, sondern nur darum, Raum für die Neugestaltung des Areals zu schaffen. So wurde der Vorstoss mehrheitsfähig.

Von Odermatt zu Leutenegger

Nicht umstimmen liess sich die FDP, deren heutiger Stadtrat Michael Baumer sich gleichwohl froh zeigte über die Textänderung der SP. Denn ein offener Platz sei an diesem Ort von allen Ideen die «am wenigsten brauchbare». Gegen den Strich ging die Sache auch dem SP-Hochbauvorsteher André Odermatt, der fand, man müsse das Bahnhofareal grossräumiger betrachten, statt das Provisorium überhastet abzureissen.

Nach der Debatte an jenem Abend verlangte also niemand mehr einen offenen Platz – nicht einmal jene, welche die Motion überwiesen hatten. Insofern ist bemerkenswert, was in den folgenden zwei Jahren geschah. Zuerst wanderte das Geschäft überraschend aus den Händen von Odermatt, dem Mann für den Städtebau, in jene von Leutenegger, dem Mann für den Tiefbau und Herr über die Zürcher Plätze. Und als sich dieser im Folgejahr wieder an den Rat wandte, weil die Machbarkeitsstudie mehr Zeit brauche, stellte die SP irritiert fest: In der Weisung des Stadtrates war ihre Textänderung, die Streichung des offenen Platzes, verschwunden.

Leutenegger entschuldigte sich damals im Rat dafür. Die Textänderung werde «selbstverständlich wieder auf­genommen und berücksichtigt», versprach er. Aber das, was in den nun folgenden zweieinhalb Jahren geschah, spricht eine andere Sprache. Auf die versprochene Machbarkeitsstudie folgte eine Vertiefungsstudie, die durch ihren engen Fokus auffällt: Sämtliche untersuchten Varianten gingen nämlich davon aus, dass das Globusprovisorium «einem offenen Platz weichen soll». Und als der Stadtrat im vergangenen Februar schliesslich mit seinen Plänen an die Öffentlichkeit trat und einen Kredit für einen Projektwettbewerb beantragte, ging es wenig überraschend ausschliesslich um: einen Platz.

Die vergessene Textänderung

Die Textänderung der SP von 2014 schien vergessen, sie kam nur noch als Randbemerkung vor. In der Kommunikation nach aussen blendete Stadtrat Leutenegger sie sogar ganz aus. Als der Bund Schweizer Architekten in einer Stellungnahme kritisierte, die Planung sei zu wenig offen gehalten, antwortete Leutenegger, die Eckpunkte seien dem Stadtrat vom Gemeinderat vorgegeben worden.

Der Auftrag habe gelautet: «Neugestaltung zu einem offenen Platz». Dieses Projekt sei «breit abgestützt». Breit abgestützt war vor vier Jahren allerdings etwas anderes, nämlich dass ein Platz unerwünscht ist. Stadtrat Leutenegger bestreitet dies heute: «Die Forderung wurde nicht gestrichen.» Im Titel der Motion der Grünliberalen sei sie nach wie vor vorhanden, argumentiert er, und im Text stehe, dass das zur Neugestaltung dazugehörige Nutzungskonzept einen Platz beinhalten solle.

Zurück an den Absender?

Man könnte es also auch so sagen: Der Gemeinderat hätte seinerzeit gründlicher streichen müssen, um keine Zweifel an seinem Willen zu lassen. Warum man seinen Auftrag im Tiefbaudepartement unter Leutenegger derart selektiv liest? Darauf gibt es keine Antwort. Auch Hochbauvorstand Odermatt zieht sich aus der Affäre, mit dem Argument, dass der öffentliche Raum bei diesem Projekt «in jedem Fall im Zentrum gestanden hätte». Der Lead liege beim Tiefbau.

Das Geschäft ist jetzt wieder beim Gemeinderat, wo sich seit kurzem die vorberatende Kommission darüberbeugt. Gut möglich, dass sie schon bald empfiehlt, es an den Absender zurückzusenden. Denn wie SP-Frau Simone Brander sagt: «Ein Platz ist nicht das, was die Mehrheit des Gemeinderats bestellt hat.» Mag sein, dass ein Fluch auf dem Papierwerdareal liegt. Andererseits: Falls jemand die Absicht hätte, dass dort vorerst alles beim Alten bleibt – besser könnte man das nicht machen.

