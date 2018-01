Dehnungen und Pirouetten

WAS HEUTE LOS IST

Die beste Dehnung

Hatha Yoga, Hot Yoga, Power Yoga … kennen wir alles. Doch hast du auch schon mal eine Übung gemacht, während du an einem Stoffband in der Luft gehangen hast? Das Ganze nennt sich Aerial Yoga und ermöglicht laut Luft-Yogis eine noch bessere Dehnung. Ausprobieren kannst du das heute an der Militärstrasse. Meld dich gleich an!

YOGA | 18–19.15 UHR | SANAPURNA STUDIO

Übers «Durchstarten» sprechen

Das Wort «Stammtisch» erinnert dich an jassende alte Männer mit Bier vor der Nase und Stumpen im Mundwinkel? Diese Spezies findest du am «Neustarter Stammtisch» bestimmt nicht. Hier treffen sich junge Gründer und Projektleiter jeden letzten Dienstag im Monat zum Austausch und Networking.

GESPRÄCHSRUNDE | AB 18.30 UHR | STARTZENTRUM

90 Minuten Eleganz

Wenn wir schon beim Thema «Neues ausprobieren» sind: Heute empfehlen wir dir wärmstens, die Ballett-Aufführung «Emergence anschauen zu gehen! Das grossartige Spektakel mit über 30 Tänzerinnen und Tänzern geht heute das letzte Mal bis April über die Bühne.

BALLETT | AB 19 UHR | OPERNHAUS

