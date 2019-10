Demonstranten blockierten Albisriederplatz in Zürich

Etwa 100 Aktivisten haben am Dienstagabend ab 18 Uhr den Albisiederplatz für 70 Minuten gesperrt und den gesamten Verkehr zum Erliegen gebracht. Auf allen vier Seiten spannten die Demonstranten Spruchbänder über die Strasse. Darauf stand zum Beispiel: «In Zürich regnet es Wasser, in Rojava Bomben.»

Unter dem Motto «Stopp den Krieg. Hände weg von der Frauenrevolution in Rojava» hatte das Bündnis «Feministische Aktion» zu diesem Protest aufgerufen.

Vertreibungen drohen

Royava ist der kurdische Name für die Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien, die im März 2016 ausgerufen wurde, nachdem sich die syrische Armee aus dem von Kurden bewohnten Gebiet zurückgezogen hatte.

Es ist jene Region im Norden Syriens, die an der Grenze zur Türkei liegt, und in welcher der türkische Präsident Recep Tayyio Erdogan eine 30 Kilometer tiefe «Sicherheitszone» schaffen will. Seine Absicht, diese Pufferzone mit zwei Millionen, gegenwärtig in der Türkei lebenden syrischen Flüchtlingen zu besiedeln, würde auf die Vertreibung von hunderttausenden dort lebender Kurden hinauslaufen.

Die Polizei liess die Aktivisten am Albisriederplatz gewähren und verfolgte die Kundgebung aus der Distanz. Kurz nach 19 Uhr beendeten die mehrheitlich schwarzgekleideten Demonstranten ihren friedlichen Protest. Die Spruchbänder liessen sie über die Strassen gespannt hängen. VBZ-Mitarbeiter und Polizisten nahmen die Transparente danach ab. Um 19.15 Uhr rollte der Verkehr wieder. Drei Dutzend Demonstrationen in Zürich

Noch vor der Blockade des Albisriederplatzes am Dienstag waren in der Nacht auf Montag zwei Filialen der Credit Suisse in Zürich und Basel durch Unbekannte mit Farbe und Hämmern attackiert worden. Damit sollte die in der Türkei «stark involvierte» CS für ihre «Komplizenschaft mit dem türkischen Faschismus bestraft» werden, der «in seinem Eroberungszug in Nordsyrien derzeit vor keiner Barbarei» zurückschrecke.

Gegen den «faschistischen und islamistischen Angriffskrieg der Türkei» und für «Frieden für Rojava» waren auch bereits am Samstag in Zürich Tausende Kurden und Unterstützer freidlich durch die Innenstadt gezogen. Es war eine von drei Dutzend Demonstrationen und Kundgebungen, die in diesem Jahr allein in der Stadt Zürich stattfanden. (thas)