Den Arbeitskollegen zum Hauptbahnhof-Bomber gemacht

Man möchte sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn eines Morgens das Überfallkommando der Polizei in der eigenen Wohnung steht, man verhaftet und in eine Zelle gesteckt wird, während zu Hause das Unterste zuoberst gekehrt wird. Da bleibt einem nur ein Gedanke: Da muss ein Irrtum vorliegen.

Und der Tunesier, dem dies widerfahren ist, dürfte wohl leer geschluckt haben, als er erfuhr, er gelte als der «most dangerous terrorist» und stehe im Verdacht, er wolle im Hauptbahnhof Zürich eine gefährliche Bombe explodieren lassen.

Das Überfallkommando war kein Irrtum, sondern das Werk eines ehemaligen Arbeitskollegen des Tunesiers, eines heute 38-jährigen Pakistaners. Dieser wollte ihm – aus letztlich ungeklärten Gründen, am ehesten wohl aus Rache – Unannehmlichkeiten bereiten.

Bedingte Freiheitsstrafe

Es war wohl nur ein schwacher Trost, dass weitere Ex-Kollegen ebenfalls in den «Genuss» ungerechtfertigter Anschuldigungen des unter falschem Namen agierenden Pakistaners kamen. So bezichtigte er gegenüber den Behörden drei Ex-Kollegen, sie wollten in Basel einen Terror­anschlag verüben. Drei anderen Personen warf er gegenüber der Polizei vor, sie seien massiv im Heroin- und Kokainhandel tätig und einer der drei habe seine kleine Tochter nicht nur sexuell missbraucht, sondern auch heroinabhängig gemacht.

Sowohl vor dem Bezirks­gericht, das ihn wegen mehr­facher falscher Anschuldigung und Freiheitsberaubung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilte, als auch am Freitag vor dem Zürcher Obergericht bestritt der Pakistaner, mit den diversen Schreiben etwas zu tun zu haben.

Dass Fotos seiner Opfer, ja teilweise die wörtlichen Schreiben an die Behörden auf seinem Computer oder auf seinen USB-Sticks gefunden wurden, beeindruckte ihn nicht. Er wollte damit einfach nichts zu tun gehabt haben. Das Obergericht sprach von einer «mehr als erdrückenden Beweislage. Was will man denn noch mehr». So viel Zufälle gebe es gar nicht. Es bestätigte das Urteil des Bezirksgerichts.

(Tages-Anzeiger)