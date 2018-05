Der 1. Mai als Feiertag ist politisch umstritten

«Lohngleichheit. Punkt. Schluss!» Der diesjährige offizielle Slogan des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) heisst konkret: «So, fertig jetzt mit den Ausreden! Lohngleichheit. Aber subito!»

Wünschen darf man ja. An einem 1. Mai ohnehin. Wer weiss denn schon, wie uralt dieser Wunsch ist? Alle erinnern in diesem Jahr an 100 Jahre Landesstreik 1918. Niemand spricht vom 1.-Mai-Umzug 1938. Damals, 80 Jahre ist es her, forderten Frauen am Umzug gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

Die Ungleichheit besteht bis heute. Was sich jeweils ändert, sind nur die Jahreszahlen, an denen Linke und Gewerkschaften ihre Forderung wiederholen: 25, 30, 35 Jahre, seit der Gleichstellungsartikel in die Bundesverfassung aufgenommen wurde, 10, 15, 20 Jahre, seit das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Mann und Frau in Kraft trat.

Und auch im Jahr 2018 gibt es einen aktuellen Grund: Der Ständerat schickte Ende Februar die geplante Anpassung des Gleichstellungsgesetzes, mit dem die Lohndiskriminierung bekämpft werden sollte, zurück in seine Kommission. Ausgang ungewiss. Wohl nicht zuletzt deshalb kommt der 1.-Mai-Slogan unter den Kundgebungsteilnehmenden in Zürich gut an. Die Forderung nach Beseitigung der Lohndifferenz «ist dringend nötig», «ist sehr berechtigt», heisst es allenthalben. Überhaupt sei es «eine Schande, dass die Lohngleichheit nicht längst realisiert ist». Eine Frau, im Gesundheitsbereich arbeitend, sagt: «Ich kann selber ein Lied davon singen.»

Wieder Zeit für einen Streik?

Eine Grosskundgebung im September in Bern soll weiter Druck auf die Politik machen. Einer Frau, die unter einem weissen, 27 Jahre alten Schirm im vorderen Teil der Kundgebung mitläuft, geht das offenbar zu wenig weit. «Es wäre wohl wieder Zeit für einen Streik», sagt Vreni Hubmann, die SP-Frau, die von 1995 bis 2007 im Nationalrat sass. Woran die 74-Jährige denkt, verrät ihr Schirm. Er trägt des Emblem des Frauenstreiks 1991. «Ich habe ihm Sorge getragen», sagt Hubmann. Sie lacht. Der Streik, an dem sich damals eine halbe Million Frauen beteiligten, hatte sich ursprünglich an ungleichen Löhnen in der Uhrenbranche entzündet. Wie wenig sich seither geändert zu haben scheint, zeigt ein Blick auf die Parolen, die gestern durch die Zürcher Innenstadt getragen wurden. «Schluss mit Lohndumping. Faire Löhne». «Mehr Respekt für unsere Arbeit». «Schluss mit Schneckentempo». «Lieber gleich berechtigt als später».

Wenn es um die Rechte der Frauen gehe, «dauert es in der Schweiz immer ewig», sagte Vania Alleva, Präsidentin der Unia und offizielle Rednerin an der Schlusskundgebung. «Wir haben genug von der elenden Hinhaltetaktik der Politiker, wir haben genug von den unsäglichen Ausreden der Arbeitgeber.» Lohngleichheit sei keine Frage von Partikularinteressen. «Sie ist ein Gradmesser dafür, ob wir in der Lage sind, die kapitalistische Spaltung der Arbeitnehmenden nach Geschlecht zu überwinden und mehr Rechte für Frauen und Männer zu erkämpfen.»

17 Monate im Gefängnis

«Freiheit». Das Motto des 1.-Mai-Komitees konnte niemand besser verkörpern als die baskische Aktivistin Nekane Txapartegi. Sie schilderte, wie sie als Lokalpolitikerin im Baskenland verhaftet, im Gefängnis vergewaltigt und unter Folter gezwungen wurde zu gestehen, die ETA unterstützt zu haben. Nach ihrer Flucht in die Schweiz verlangte Spanien ihre Auslieferung. 17 Monate sass sie im Gefängnis, ehe sie freigelassen wurde, weil Spanien den Auslieferungsantrag zurückzog. Ihre klare Botschaft: «Freiheit für alle politischen Gefangenen.»

