«Der Abfallhai hat einen Geburtsfehler»

Herr Aebli, Sie wollen die 2300 Abfallhaie durch ein neues, billigeres Modell ersetzen. Witikon hat die Haie erst gerade eingeführt, ­kommen die jetzt gleich wieder weg?

Nein, der Abfallhai wird noch zwei Jahrzehnte im Stadtbild von Zürich zu sehen sein. Wir ersetzen nur die Haie, die aus irgendeinem Grund unbrauchbar werden. Und dort, wo wir neue Kübel aufstellen, kommt ebenfalls der neue Züri-Kübel hin.

Hauptgrund dafür sind die Fast-Food-Verpackungen, die immer grösser werden. Hätte man nicht einfach dem Hai ein grösseres Maul spendieren können?

Richtig, der Hai hat einen Geburtsfehler: sein kleines Maul. Der Trend, dass die Zürcherinnen und Zürcher sich immer öfter draussen verpflegen, wird ihm nun zum Verhängnis. Die Säckli und Schachteln verstopfen den Einwurf. Der neue Eimer hat aber weitere Vorteile. Wir haben ihn mit den Mitarbeitern von der Front zusammen entwickelt. Die Säcke halten besser, fallen nicht gleich aus der Halterung, wenn man etwas Schweres einwirft, der Aschenbecher befindet sich obendrauf, die Tür lässt sich auch bei Schnee oder auf Kiesflächen problemlos öffnen, und der Kübel hat wieder einen horizontalen Deckel.

Auf dem sich dann massenhaft Pizzaschachteln türmen am Wochenende.

Tatsächlich war der gerade Deckel ein Wunsch unserer Mitarbeiter. Sie müssen die Pizzaschachteln so nämlich nicht mehr vom Boden auflesen.

Aber fliesst so nicht Wasser in die Aschenbecher und schliesslich die braune Suppe den Müllmännern über die Finger?

Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Suppe im Aschenbecher: Die Leute tragen bei der Arbeit Handschuhe. Für sie zählt mehr, dass der neue Aschen­becher sehr viel einfacher zu ­entleeren ist.

ERZ beugt sich mit dem ­grösseren Einwurf doch den Fast-Food-Anbietern. Hätte man diese nicht in die Pflicht nehmen und zum Beispiel verlangen können, dass sie Mehrweggeschirr anbieten?

Dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage. Und auch wenn es diesbezüglich viel Verbesserungspotenzial gäbe: Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Leute ihren Abfall vernünftig entsorgen können, nicht, sie zu erziehen. Wer einmal versucht hat, eine Salatbox in den Hai zu stopfen, ohne sich zu bekleckern, wird es uns bestimmt danken.

Apropos erziehen: Das grössere Loch animiert doch dazu, gleich den 35-Liter Sack von zu Hause einzuwerfen?

Der allerallergrösste Teil der Zürcher entsorgt korrekt. Und die Leute, die illegal entsorgen, gibt es auch unabhängig von der Grösse des Einwurfs.

Die Zürcher waren so stolz auf den Abfallhai. Einige sagen, sie hätten ihrem ausländischen Besuch gesagt, Zürich sei so sauber, weil das Entsorgen im Hai so viel Freude mache.

Es ist spannend, wie das Raubtier Abfallhai Emotionen weckt. Aber die Stadt definiert sich doch nicht über das Design ihrer ­Abfallkübel. Unabhängig davon: Ich gewichte die praktischen ­Vorteile höher als die Gestaltung. Kommt dazu, dass der Züri-­Kübel einfacher zu demontieren ist – zum Beispiel für Grossan­lässe. Und er wird erst noch billiger. Wir kaufen die Kübel nicht mit Gebühreneinnahmen, sondern mit Steuergeld, und dieses müssen wir verantwortungsvoll einsetzen.

(Tages-Anzeiger)