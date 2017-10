Der Bahnhof Altstetten wird zur Baustelle

Die SBB bauen beim Bahnhof Zürich Altstetten wacker in die Höhe: Die Gebäude Tower und Cube ihres Projekts Westlink werden am kommenden Montag eröffnet, das Haus Plaza ist bereits seit Ende 2013 offen. Aber auch unter dem Boden haben die SBB Grosses vor: Sie wollen die Hauptunterführung im Zentrum des Bahnhofs verbreitern und behindertengerecht umbauen.

Gemäss Ausschreibung von Mitte Oktober hat die Bauunternehmung Anliker AG aus Emmenbrücke den Zuschlag für die Umsetzung des Projekts erhalten. Ihr Angebot war «gesamtwirtschaftlich das Günstigste», lautet die Begründung der SBB. Sobald das Bundesamt für Verkehr das Projekt genehmigt hat, beginnen die Bauarbeiten am Bahnhof. «Voraussichtlich im Frühjahr 2018», sagt SBB-Sprecher Oli Dischoe.

Obendrüber statt untendurch

Konkret wollen die SBB die Kapazität der Personenunterführung deutlich ausbauen. indem sie sie von heute 4 auf 12,5 Meter verbreitern. Gleichzeitig entstehen Liftanlagen und ein neuer Zugang zum Gleis 2. Das Gleis 1 wird abgebrochen, die Perrons 2, 6 und 7 werden erhöht, damit künftig ein stufenfreier Einstieg möglich ist. Auch die Ladenfront am Altstetterplatz und das Connex-Gebäude am angrenzenden Vulkanplatz sollen umgebaut werden. Bis Herbst 2020 wollen die SBB die umfangreichen Bauarbeiten abschliessen, die gesamthaft rund 55 Millionen Franken kosten.

Für die Bahnpassagiere bedeutet dies, dass sie für ihre Reise mehr Zeit einrechnen müssen: Die zentrale Unterführung wird während der zweijährigen Bauzeit geschlossen. Als Ersatz gibt es im östlichen Perronbereich eine provisorische Passerelle über die Gleise. Die Unterführung im Westen des Bahnhofs bleibt offen, damit von dort aus der stufenfreie Zugang zu den Perrons weiterhin möglich ist.

Die Stadt will auch umbauen

Der Bahnhof Zürich Altstetten gehört zu den Top 20 der Schweiz. 38'000 Reisende nutzen ihn täglich. Die SBB rechnen bis 2050 mit einer Zunahme der Ein- und Aussteigenden auf 64'000. Diese Entwicklung mache die Verbreiterung der Unterführung notwendig.

Auch die Stadt Zürich will angesichts der Siedlungsverdichtung rund um den Bahnhof und der Anbindung an die Limmattalbahn ihre Unterführung im Westen der Perrons umbauen. Eine Verbreiterung ist in Planung. Zudem wird geprüft, ob auf der Südseite des Bahnhofs mehr Veloabstellplätze möglich sind. Sicher ist, dass die Velofahrer auch in Zukunft nur die Passage im Westen zur Gleisquerung nutzen können: Die zentrale SBB-Unterführung darf auch nach dem Umbau nicht befahren werden. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)