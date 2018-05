Der Buchhalter Gottes

Erinnerungen an Pfarrer Sieber

Corine Mauch, Stadtpräsidentin

«Erstmals fiel mir Ernst Sieber auf, als er an den 80er-Unruhen auf einem Esel zwischen Polizei und Demonstrierenden hindurchritt. Da zeigte sich sein Talent für Symbole. Persönlich lernten wir uns 2013 kennen, als die Stadt sein Lebenswerk auszeichnete. Wie viele mochte ich ihn sofort. Seither besuchte ich mehrmals seine Weihnachtsfeiern im Marriott, wo alle kommen können. Die Stimmung dort ist unglaublich. Auch seine Energie und Herzlichkeit beeindruckten mich.»



François Loeb, früherer Nationalratskollege

«Wenn Pfarrer Sieber im Nationalrat ans Rednerpult trat, klappte er oft ein grosses Kreuz auf. Das beeindruckte mich, ebenso sein Humor. Er konnte gut lustige Geschichten erzählen. Jene von einem Mann etwa, der sich ihm im Zug gegenübersetzte, ihn nicht erkannte und sich dann laut über diesen ‹Lööli-Pfarrer Sieber› beklagte.»



Monika Stocker, Zürcher Sozialvorsteherin 1994–2008

«Als ich das Sozialdepartement leitete, haben wir Ernst Sieber immer wieder finanziell unterstützt. Er leistete Grossartiges für Aidskranke und Drogensüchtige. Aber bürokratische Abläufe und Vorgaben mochte er gar nicht, das machte die Zusammenarbeit manchmal schwierig. Einmal kam er zu mir und rief: «Engel Monika!» Ich: «Wie viel willst du?» Er: «800 000. So viel ist mein Einsatz für Zürich locker wert.» Recht hatte er, aber natürlich konnte ich ihm das Geld nicht einfach geben. Heute hat sich seine Stiftung stark professionalisiert. Er war nicht immer glücklich über dieses Korsett. Ich verstehe das, die spontane Grüsszügigkeit fällt so weg. Und darin war er unschlagbar. In der Zeit, als ich im Amt attackiert wurde, kam er mit einem grossen Strauss in mein Büro.»



Christoph Sigrist, Pfarrer am Grossmünster

«Als ich ein Kind war, öffnete Ernst Sieber den Helvetiabunker, um Obdachlosen vor den kalten Wintern zu schützen. Mein Vater half ihm dabei. Ich sehe ihn noch vor mir: in einer Hand die Bibel, an der anderen einen Obdachlosen. Sein Vorbild lehrte mich drei Dinge: Kirche ist politisch und findet draussen statt auf der Gasse. Zweitens: Hilfe haben alle verdient, egal, ob Christ, Muslim oder Atheist. Drittens geht es immer darum, eine Gemeinschaft zu bilden.»





Daniel J. Schüz, Journalist, Autor von «Begegnungen mit Ernst Sieber»

«Die von Ernst Sieber wenig geliebte Stiftung beauftragte mich, eine Biografie über ihn zu schreiben. Sieber war skeptisch, unser Verhältnis während der Recherchen gespannt. Just in jener Zeit lag meine Mutter todkrank im Spital in Männedorf. In ihrer letzten Nacht gab es an der Goldküste keinen Pfarrer, der frühmorgens nach Männedorf eilen konnte. Da rief ich Ernst Sieber an. Ich wusste, dass er immer das Handy neben dem Bett liegen hatte. Bis heute ist es mir unerklärlich, wie er es mit seinem VW Golf innert 35 Minuten von Uitikon-Waldegg nach Männedorf schaffte. Meine Mutter war zehn Minuten zuvor verstorben. Sieber nahm meine Hand, die meiner Partnerin, die meiner toten Mutter und sagte: ‹Es ist nicht zu spät, spürt ihr nicht, dass sie noch da ist?› Das brachte Trost und Versöhnung. Wenns ‹as Läbige goot›, konnte man sich auf ihn verlassen.»



Paul Wellauer, Pfarrer Bischofszell, früher Seelsorger bei den Sozialwerken Pfarrer Sieber (SWS)

«Schon während meines Studiums habe ich für Sieber gearbeitet. Er lebte das, was er sagte. Bedürftigkeit erkannte er sofort, Berührungsängste hatte er keine. Er war auch ein Kommunikationstalent. In den Konfirmationslagern, in die ich ihn begleitete, führte er am letzten Abend jeweils Schnitzelbänke auf, in denen er die Teilnehmer hochnahm. Er tat das präzise, aber stets liebevoll.»



Ernst Danner, EVP-Gemeinderat und Mitglied des SWS-Patronatskomitees

«Ernst Sieber hat sehr fromm gepredigt. Bei anderen Pfarrern hätte mich das gestört. Bei ihm aber klang alles glaubwürdig. Denn er hat umgesetzt, was er forderte. Von Buchhaltung oder Verkehrsregeln hielt er hingegen nicht so viel. Auch dies konnte man ihm nicht wirklich übelnehmen – trotz mancher Bussen. Das lag daran, dass er nie etwas für sich selber machte, sondern sich stets für seine Visionen einsetzte. Ich bin einmal mit ihm Auto gefahren. Das ging bestens, die Stimmung war angenehm. Er mochte auch ‹Bürokraten› wie mich.»

Aufgezeichnet von Beat Metzler