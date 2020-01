Der Countdown läuft bei Manor

Auf Stellen- und Standortsuche

Was Geschäftsleitung, Mitarbeitende und auch die Zürcherinnen und Zürcher lange Zeit nicht glauben konnten oder wollten, ist Ende Monat Realität: Der Manor an der Bahnhofstrasse schliesst. 1984 wurde er als Vilan an diesem prominenten Ort eröffnet. Es handelt sich um das Deutschschweizer Flaggschiff der grössten Warenhausgruppe des Landes.



Regionaldirektor Stephan Boeger spricht von einer «grossen Trauer» darüber, dass die Schliessung trotz grosser Bemühungen nicht abgewendet werden konnte. Sechs Jahre dauerten die juristischen Streitereien mit der Eigentümerin Swiss Life. Knackpunkt war der Mietzins, der verdreifacht werden sollte. Vor vier Monaten warf Manor das Handtuch. «Unbezahlbar», hiess es damals. Auch der Versuch, die Liegenschaft für mehr als eine halbe Milliarde plus hundert Millionen für Renovation und Umbau zu kaufen, scheiterte.





Regionaldirektor Stephan Boeger. Bild: PD



Betroffen von der Schliessung sind 290 Manor-Mitarbeitende und 190 Angestellte eingemieteter Firmen. Laut Boeger haben derzeit gut fünfzig Prozent eine interne oder externe Anschlusslösung. Die Schliessung kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da Manor im Rahmen einer unternehmensweiten Umstrukturierung Stellen abbaut. So schliesst er Ende April die Filiale in Bachenbülach.



«Wir lassen in unseren Bemühungen aber nicht nach», versichert Boeger. «Dabei erleben wir eine grosse Solidarität – auch von direkten Konkurrenten.» Ein besonderes Augenmerk habe man auf die älteren Mitarbeitenden gelegt. «Für fünf von sieben über Sechzigjährigen haben wir eine Lösung. Und eine Mitarbeiterin geht frühzeitig in Pension.»



Mit Hochdruck sei man auch daran, einen neuen Standort in der Zürcher Innenstadt zu suchen. Die Ansprüche sind hoch: Mindestens 5000 Quadratmeter an einer hoch frequentierten Lage. Spruchreif ist noch nichts. «Wir sind derzeit mitten in den Verhandlungen.» Gleichzeitig beschäftigt Direktor Boeger noch ein anderes Projekt: «Ein grosses Abschiedsfest, um uns bei unseren Mitarbeitenden zu bedanken.» (net)