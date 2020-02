Der Kampf ums gute Land

Hoffnung war angebracht. Für einmal hätte die Stadt als Gewinnerin hervorgehen können auf dem umkämpften Bodenmarkt. 6300 Quadratmeter standen letzten Frühling in Zürich-Leutschenbach zum Verkauf, geeignet für ein Schulhaus oder für Wohnungen. Im Vergleich zu einem normalen Geschäft gab es einen zentralen Unterschied: Als Verkäuferin trat das Schweizer Fernsehen auf, fast ein Staatsbetrieb, der Allgemeinheit verpflichtet. Die Hoffnung war umsonst. Die Stadt wurde überboten, um gut das Doppelte. 40 Millionen Franken hätte sie gezahlt. Die Versicherung Swiss Life siegte mit 81 Millionen, wie der «SonntagsBlick» berichtete.

Staatsnahe Betriebe, die zu Höchstpreisen an Investoren ­verkaufen? Viele Politikerinnen halten das für doppelt falsch. «So entstehen zu teure Wohnungen. Dem Staat gehen längerfristige Einnahmen verloren», sagt SP-Nationalrätin Jacqueline Badran.

Gegen SBB und Post

Die Genossenschaftsinitiative, die am 9. Februar zur Abstimmung kommt, will Fälle wie den in Leutschenbach unterbinden. Schon heute haben Kantone und Gemeinden ein Vorkaufsrecht, wenn der Bund selber Grundstücke abstösst. Die Initiative würde dieses ausweiten auf «bundesnahe Betriebe». Der Zürcher Stadtrat unterstützt das, andere Städte wie Bern ebenso.

«Die Initiative zielt vor allem auf die SBB und die Post», sagt Jacqueline Badran. Sie sind jene bundesnahen Betriebe, denen am meisten Boden im Land gehört, oft an begehrten Lagen. Doch der Besitz schrumpft. Laut «SonntagsBlick» haben die SBB zwischen 2008 und 2018 Boden im Wert von 1554 Millionen Franken verkauft. Die Post stiess im gleichen Zeitraum Grundstücke für 494 Millionen Franken ab. Wie viel davon an Gemeinden oder Kantone ging und wie viel an Private, geben weder die SBB noch die Post bekannt.

2019 hat die Post mit dem Verkauf von Grundstücken weitere 44 Millionen Franken verdient. Die SBB veröffentlichen die aktuellen Zahlen erst im März.

SBB verkaufen nicht mehr

Laut Einschätzung der Initiantinnen haben sich vor allem private Unternehmen den Boden der Staatsbetriebe gesichert. In Zürich zum Beispiel hätten die SBB ein Gebäude an der Europaallee an die UBS abgegeben, sagt Badran. SBB-Sprecher Daniele Pallecchi verweist dagegen auf jene Zürcher Parzellen, die eine Genossenschaft (Zollstrasse West) oder die Stadt (Letzibach D) übernommen haben.

Dazu kommt, dass die SBB ihren Boden in Zukunft behalten wollen. «Abgesehen von kleinen Ausnahmen, verfolgen die SBB keine Verkaufsstrategie mehr», sagt Pallecchi.

Ein stärkeres Vorkaufsrechts brauche es trotzdem, sagt Badran. «Die Strategie der SBB kann ­wieder verändert werden, ein Verfassungsartikel nicht so leicht.» Auf dem Spiel stünden «die Filetstücke im Immobilien-Monopoly, die wertvollsten Grundstücke der Schweiz». Diese wolle sich die ­Immobilienbranche unbedingt holen. Das dürfe nicht geschehen, sagt Badran. «Es wäre eine Veruntreuung von Volksvermögen.» Der Boden solle denen gehören, die ihn nutzten, nicht dem globalen Kapital.

Ein Vorkaufsrecht allein reicht nicht. Oft liegt der Preis der Grundstücke zu hoch für die Gemeinden.

Daniel Fässler bestätigt die Konkurrenzsituation zwischen Gemeinden und Anlegern. Der CVP-Ständerat von Appenzell ­Innerrhoden präsidiert den Verband Immobilien Schweiz (VIS), dem die meisten grossen Immobilienunternehmen angehören. Eine Ausweitung des Vorkaufsrechts schränke den Markt ein, sagt Fässler. «Die Immobiliengesellschaften sind darauf angewiesen, solche Areale zu kaufen und zu entwickeln.» Die meisten VIS-Mitglieder seien institutionelle Anleger – Säule-3a-Fonds, Versicherer, Pensionskassen. «Sie verwalten Gelder von sehr vielen Schweizern. Sie müssen investieren können, um Renditen zu erzielen.»

Private Anleger würden bei gleichem Verkaufspreis auch kaum teurer bauen als Genossenschaften. «Die Differenzen bleiben relativ bescheiden», sagt Fässler. Ein stärkeres Vorkaufsrecht würde zudem einige Kantone bevorzugen. Die Flächen der bundesnahen Betriebe seien sehr ungleich verteilt. «Die Steuerzah­lenden vieler Kantone würden kaum profitieren, müssten aber die Ausfälle mittragen.»

Der Zürcher FDP-Gemeinderat Albert Leiser, Direktor der Zürcher Hauseigentümerver­bände, kritisiert, dass die Eigentumsfreiheit der staatsnahen ­Betriebe beeinträchtigt würde. «Sie sollen verkaufen können, an wen sie wollen.»

Der Meteo-Jackpot

Ein Vorkaufsrecht allein garantiert den Städten auch noch keine Siege im «Immobilien-Monopoly». Das zeigt sich gerade am Zürichberg. Dort versteigert der Bund das Meteo-Schweiz-Haus, 5000 Quadratmeter, perfekt gelegen am Sonnenhang.

In diesem Fall hat die Stadt das Vorkaufsrecht. Doch es gibt ein weiteres Problem: den Preis. Diesen legt der Bund in einem Bieterverfahren fest. Die Stadt Zürich könnte nach der Auktion einspringen und sagen: Wir nehmen das Land. Sie müsste aber so viel Geld zahlen, wie es der Meistbietende tun würde.

Im Fall des Meteo-Schweiz-Hauses hat die Stadt das Vorkaufsrecht, doch sie müsste den Preis des Meistbietenden bezahlen. Bild: Urs Jaudas

Der Verkaufsprozess läuft seit letzten Frühling. Acht Parteien bieten mit, darunter auch die Stadt. Ob sie zum Höchstpreis zugreifen würde, lässt sie offen. Nicht, dass Zürich es sich nicht leisten könnte. «Aber wir haben den Auftrag, gemeinnützige, preisgünstige Wohnungen zu realisieren. Ab einem bestimmten Verkaufspreis lässt sich das nicht mehr erfüllen», sagt ­Patrick Pons, Sprecher des städtischen ­Finanzdepartements.

Andere Städte, gleiche Sorgen

Die Mehrheit im Gemeinderat wäre sogar bereit, teure Käufe mit Abschreibungen zu vergünstigen, sagt AL-Gemeinderat Walter Angst. «Aber Fantasiepreise könnten wir nicht zahlen.»

Die gleiche Sorge plagt andere Städte, Bern zum Beispiel. Die Behörden der Hauptstadt wurden in den vergangenen Jahren zweimal beim Verkauf von Bundesgrundstücken überboten. Kommerzielle Anbieter bekamen den Zuschlag. Solange der Meistbietende den Preis festlege, könne kein günstiger Wohnraum entstehen, heisst es beim Berner Finanzdepartement.

Jacqueline Badran will daher die Methode ändern. Ein herkömmliches Schätzverfahren soll den Preis ermitteln. So geschieht es heute schon bei Enteignungen. «Ansonsten wird das Vorkaufsrecht zur Farce.» Ihre entsprechende Motion im Nationalrat haben auch einige bürgerliche Politiker unterschrieben. Der Bundesrat lehnt sie ab. Sie ­widerspreche dem Grundsatz, «öffentliche Mittel wirtschaftlich und wirksam einzusetzen». Das Parlament hat sie noch nicht behandelt. Der Initiativtext selber äussert sich nicht zur Preis­bestimmung. «Das könnten Gemeinden oder Kantone selber festlegen», sagt Badran. Initiativgegner Daniel Fässler widerspricht: Das stehe so nicht im Initiativtext – das jetzige Verfahren müsse beibehalten werden.