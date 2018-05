Der Machtkampf hinter Leuteneggers Rochade

Am letzten Mittwoch, kurz vor Mittag, hat die Zürcher Erde gebebt. Zumindest das politische Erdreich. FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger – gerade gegen seinen Willen vom Tiefbau- ins Schuldepartement abgeschoben – rechnet vor versammelten Medien mit dem rot-grünen Stadtrat ab. Er beklagt fehlende Konkordanz und sagt: «Das Vertrauen hat gelitten.» AL-Kollege Richard Wolff – gerade aus dem Sicherheits- ins Tiefbaudepartement komplementiert – sagt, es tue «weh», dass seine Wünsche erneut nicht berücksichtigt worden seien. Schon 2013 wollte er einen anderen Posten, wurde aber – als polizeikritischer Ex-80er-Bewegter – mit dem Polizeidossier abgestraft. Was ist in den letzten Wochen vorgefallen? «Ein Wahn- sinnsspiel», hört man. Und man hört noch mehr.

Der Absetzungsbefehl

Blenden wir zurück: 2014 wird Leutenegger, ein rotes Tuch für alle Linken, komfortabel in den Stadtrat gewählt. Zuvor hatte er sich öfter zu Schulfragen geäussert, zeigte Interesse am entsprechenden Amt. Doch dort sitzt CVP-Mann Gerold Lauber – und macht keine Anstalten, seinen Posten zu räumen. Leutenegger erhält das Tiefbaudepartement.

Er kniet sich rein, weibelt. Tut aber zu wenig für Velos und zu viel für Parkplätze, finden die Linken. Die Folge: Dauerkritik an «Failippo», wie sie ihn nennen. 2018 sind erneut Wahlen, Leutenegger wird mit mässigem Resultat bestätigt. Vor allem aber erobert Rot-Grün-Alternativ die absolute Mehrheit im Parlament. Jetzt schlägt die Stunde der Sieger. Leutenegger sei als Verkehrsminister abgewählt worden, jubeln Grüne und SPler. Das ist der Befehl an die rot-grünen Stadträte, sich von Kollege Leutenegger abzusetzen. Der AL aber ist es nicht nur wohl im neuen Mehrheits-Biotop. Sie kündet Widerstand an, sollten SP und Grüne übermarchen: «Die AL setzt einen klaren sozialen Kontrapunkt von links und wehrt sich mit aller Kraft dagegen, Zürich in ein rosa-grün-liberales 2000-Watt-Biotop für Gutqualifizierte und Gutverdienende zu verwandeln», schreibt sie mitten im rot-grünen Siegestaumel. Und: «Wir werden jetzt noch genauer hinschauen müssen, unabhängig vom Links-rechts-Schema.» Das hören SP und Grüne gar nicht gern von den linken Newcomern.

Es passt nicht

Bald geht es los mit den Gesprächen über die Ämterverteilung. SP-Stadtpräsidentin Corine Mauch sondiert bei allen vor. Fazit danach: Es geht politisch nicht auf. Leutenegger will bleiben, Wolff will bleiben, der Grüne Daniel Leupi und die SP-Männer André Odermatt und Raphael Golta sowieso. Und die neue Grüne Karin Rykart drängt ins Tiefbaudepartement. Immerhin: GLP-Neuling Andreas Hauri kann sich das schwierige Gesundheitsdepartement vorstellen. Und FDP-Neustadtrat Michael Baumer macht keine Probleme und übernimmt die Industriellen Betriebe.

Wie weiter? Dass Wolff vom Sicherheitsdepartement wegmuss, gilt als ausgemacht. Die Versetzung hatte man im Stadtrat schon früher ins Auge gefasst, wie Mauch am Mittwoch offenherzig sagte – nämlich 2016, als Wolff das Dossier Koch-Areal wegen Befangenheit abgeben musste. Einige im Stadtrat waren richtig sauer auf ihn, weil er zu lange negiert hatte, dass seine Söhne, die auf dem besetzten Areal verkehrten, ein Problem für seine eigene Integrität wie für jene des Gesamtstadtrats waren. Mauch sagte damals: «Ein Gremium funktioniert nicht, wenn man sich nicht gegenseitig auf das Wort eines Kollegen verlassen kann.» Zudem murrte die Stadtpolizei wegen Wolff, wie man im Stadtrat wusste. Finanz- und Ex-Polizeivorsteher Leupi übernahm das Koch-Dossier, wenn auch widerwillig.

Im zermürbenden Tiefbau sind die Erwartungen am höchsten – und damit auch die Fallhöhe.

Wohin also mit Wolff, jetzt, nachdem er souverän wiedergewählt worden ist? Ins Schuldepartement, das man ihm anbietet, will er nicht. Eher zum Tiefbau. Wenn schon.

Die Kampfeslust ist geweckt

Jetzt «rächt» sich Leuteneggers früheres Interesse an der Schule. Er wird bald von den Medien ins Schuldepartement geschrieben. Dieses Szenario weckt aber die Kampfeslust Leuteneggers und seiner Unterstützer aus Politik und Wirtschaft. Man kann doch nicht leichtfertig ein Schlüsseldepartement abgeben, so der Tenor. Doch Leutenegger weiss, dass es schwierig wird. Der Druck auf die SP-Stadtratsmitglieder ist gross, ihn wegzubefördern. Seine zweite Wahl ist das Sicherheitsdepartement. Das Szenario also: ein Departementstausch mit Wolff. Im Sicherheitsdepartement ist immerhin die Dienstabteilung Verkehr mit ihren Tempo-30-Tafeln. Auch da kann man Verkehrspolitik machen.

Diese Rochademöglichkeit oder gar ein Verbleib Leuteneggers im Tiefbau fordert wiederum einen anderen Enttäuschten heraus: Daniel Leupi. Er wurde 2013 ins Finanzdepartement zwangsversetzt, und er wurde 2016 zum Koch-Dossier verknurrt. Dieses Mal aber sollte es nach seinem Gusto laufen, das ist man ihm schuldig. Und für Leupi ist klar, dass Leutenegger nichts mehr mit Verkehrsfragen zu tun haben sollte.

Am Montag nach den Frühlingsferien gelingt es Leupi, seinem Plan zum Durchbruch zu verhelfen. Zwei Tage später, am 9. Mai, fallen an der Stadtratssitzung die Abstimmungen gemäss Leupis Vorstellungen aus. Die grosse Rochade wird beschlossen, mit Wolff im Tiefbau, Leutenegger in der Schule und Leupis Parteikollegin Rykart im verkehrsaffinen Sicherheitsdepartement. Bezeichnend für das neue Machtgefüge: Leupi wird zum 1. Vize-Stadtpräsidenten ernannt – entgegen der Usanz, den Posten in rot-grünen Zeiten einem Bürgerlichen zu geben. Leupis Vorgänger als 1. Vize waren Kathrin Martelli (FDP), Martin Vollenwyder (FDP) und Gerold Lauber (CVP).

Warum aber schanzte man AL-Mann Wolff und nicht der Grünen Rykart das Tiefbaudepartement zu, nachdem SP und Grüne vier Jahre lang gegen Leutenegger gewettert hatten?

Vielleicht hat dies mit innerlinkem Konkurrenzdenken zu tun. Dem uneinsichtigen Wolff von der aufmüpfigen AL wurde der zermürbende Tiefbau zugeteilt, weil dort die Erwartungen am höchsten sind – und damit auch die Fallhöhe. Vielleicht lässt sich Zürich doch nicht so schnell in ein Veloparadies verwandeln wie gefordert. Vielleicht gibt es bald einen grösseren Knatsch mit dem Kanton: Im Kantonsparlament sind diverse Vorstösse hängig, welche die Stadt verkehrstechnisch entmündigen wollen. Die bürgerliche Mehrheit will ihr Kompetenzen wegnehmen, etwa bei den Signalisationen – heute darf die Stadt einfach Tempo-30-Tafeln auf Hauptstrassen aufstellen, wenn baulich nichts verändert wird und ausserstädtische Strassen nicht betroffen sind.

Zudem gilt es bald, den Rosengartentunnel zu verteidigen. Dieser ist der rot-grünen Klientel ausserhalb Wipkingens zuwider, wird aber vom Gesamtstadtrat unterstützt. Und dann ist im Tiefbaudepartement noch das ERZ. Also die Affäre um Kostenüberschreitungen und schwarze Kassen, welche der Gemeinderat von einer parlamentarischen Untersuchungskommission untersuchen lässt. Man kann sich im Tiefbau also gehörig die Finger verbrennen. Das würde auch erklären, weshalb sich Wolff am Mittwoch partout nicht freuen wollte, obwohl er ein Schlüsselressort bekommt.

Vielleicht meinte es der Stadtrat aber auch einfach nur gut mit Richard Wolff. Wenn schon zwangsversetzen, dann an einen rechten Posten.

7 statt 9 am Horizont

Mittwoch, 16. Mai, 11.30 Uhr, Stadthaussaal. Vor den Medien redet Stadtpräsidentin Corine Mauch nach einer offensichtlich erneut hitzigen Sitzung nicht lange um den heissen Brei herum. Die Ämterverteilung sei eine anspruchsvolle Aufgabe gewesen, sagt sie. Nicht alle Wünsche hätten erfüllt werden können.

In vier Jahren könnte der Verteilkampf dann noch härter werden – nach einem Ja zur 7-statt-9-Initiative.

(Tages-Anzeiger)