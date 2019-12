Der Monolith in der Zürcher HB-Halle

Früher zeigte da ein Kino in einer Art Containerbau die neusten Filme. Seither zierten unzählige Grossmöbel die Wanner-Halle des Hauptbahnhofs, aktuell etwa die Hütten des Weihnachtsmarkts. Und nun ist ein neues UFO gelandet. Ein mysteriöser dunkler Bau steht gleich über der Hauptrolltreppe. Manch Bahnpassagier mag sich in den letzten Tagen gefragt haben, was das soll.

Die Antwort: Die Bahnhofsapotheke zieht um. Dreieinhalb Jahre lang wird, wer Pillen und Salben braucht, in einem Provisorium mitten in der alten HB-Halle bedient. Bis März 2020 wird gebaut, im April startet der Apothekenbetrieb.

Ganzer HB wird saniert

Grund ist die Generalüberholung des Bahnhofgebäudes nach 150 Jahren . Der Südtrakt (1871), in dem die Apothekerinnen heute ihre Kundschaft in Empfang nehmen, wird bis 2023 saniert und entrümpelt (lesen Sie mehr dazu hier).

Die erste Etappe der Sanierung läuft und findet vor allem unterirdisch statt. Die zweite Bauphase startet im Frühling. Diese werden die 440'000 täglichen SBB-Passagiere eher spüren, denn der Südtrakt wird komplett geschlossen. Die Bahnreisenden müssen sich dann neue Trampelpfade suchen. (pu)