Der Münsterhof ist nun auch eine Wiese

Statt Kopfsteinpflaster dominiert auf dem Münsterhof seit diesem Morgen Magerwiese. Margeriten, Pechnelken und Zittergras stehen mitten auf dem Platz, eingefasst von Holzabschrankungen. Dazwischen ragen zwei kleine Weidenbäume in die Höhe, unter denen sich mit Blick auf das Fraumünster und die Altstadt auf Holzbänken sitzen lässt.

Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aargauer Gärtnerei Labhart arbeiteten die ganze Nacht auf Donnerstag daran, den Münsterhof mit einer 1000 Quadratmeter-Wiese zu begrünen. Doch das bisschen Grün ist auch ein Kunstwerk. Die Idee dafür stammt vom Berner Aktionskünstler Heinrich Gartentor. Es wird bis Mitte September den Platz verschönern.

Form für urbane Abkühlung



Im Rahmen des Studienauftrags der Stadt Zürich «Kunst für den Münsterhof» wurde Gartentor eingeladen, ein temporäres Kunstwerk auf dem Münsterhof zu verwirklichen. Es ist auch ein Experiment im Bereich der Begrünung urbaner Räume in Zeiten klimatischer Veränderungen und könnte dem Hof etwas Abkühlung verschaffen.

Die Pflanzen sollen im Hof auch für etwas Abkühlung sorgen. Bild: Lea Blum

Die Gärtnerei Labhart hatte gemeinsam mit dem Künstler Mitte September letzten Jahres die Magerwiese in 4200 Blumenkästen aufgezogen. Nach dem Projekt wird die Blumenwiese wiederverwertet, Teile davon entweder an Privatpersonen verkauft oder andere Orte in der Stadt Zürich damit begrünt, so die Gärtnerei. Die Weidenbäume stammen vom Thurnersee.

Nicht das erste Begrünungsprojekt



Die umliegenden Bewohnerinnen müssen sich auf ein paar Veränderungen einstellen, die das Projekt mit sich bringt. Platzüberquerungen sind ab jetzt nur noch über Holzstege möglich.

Über Holzstege lässt sich der Platz queren. Bild: Lea Blum

In der Vergangenheit hatte es bereits Versuche zur Begrünung des Münsterhofs gegeben. Die Klima-Jugend hatte am 24. Mai im Rahmen eines Klimastreik-Umzuges aufgefordert, eigene Pflanzen mitzubringen und am Münsterhof zu platzieren.

Die Stadt Zürich informiert heute Morgen genauer über das Kunstprojekt.