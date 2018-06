Der «Quartierkönig» ist abgetreten

Will er es nochmals wissen oder tritt er nach 24 Jahren als Präsident des Quartiervereins Zürich 5 / Industriequartier zurück? Helmuth Werner wollte sich im Vorfeld gegenüber den Medien nicht äussern. Erst an der ordentlichen Generalversammlung von gestern Donnerstagabend liess er die Katze aus dem Sack. «Wir treten zur Seite», sagte der 72-Jährige, der damit einer Kampfwahl ums Präsidium aus dem Weg ging. Mit ihm trat bis auf ein Mitglied der gesamte Vorstand zurück. Werner wurde vom alten Vorstand zum Ehrenpräsidenten des Vereins ernannt. Der streitbare Architekt hatte die Zügel fest im Griff, in den Medien wurde er jeweils als «Quartierkönig» bezeichnet.

Die rund 70 Anwesenden wählten in offener Wahl die sechsköpfige Gruppe um die vorgeschlagene neue Präsidentin Andrea Aebi sowie ein Mitglied des alten Vorstands, SVP-Gemeinderat Stefan Urech, an die Spitze des Quartiervereins. Die frisch Gewählten treten mit dem Versprechen an, den Verein zu öffnen und zu demokratisieren, heisst es in der Pressemitteilung. Mit seinem Rücktritt nach 24 Jahren «engagiertem und zeitweise kontroversem Einsatz» habe Werner Platz für einen Generationswechsel gemacht. Der neue Vorstand dankt ihm für sein langjähriges Engagement.

Finanzlage verbessern