Der Schlüssel fehlt

Der Fortschritt, das teilen uns die SBB heute Donnerstag mit, macht vor dem Bahnhof nicht Halt. Am Zürcher Hauptbahnhof gibt es ab sofort eine supermoderne Schliessfachanlage. QR-Code statt Schlüssel, rot und grau statt blau und grau, zentrale Zahlsäulen statt Münzschlitz, fünf statt drei Fachgrössen («von S für Handgepäck oder Aktentaschen bis XXL für grosse Koffer oder sperriges Gepäck»), mehrsprachige Benutzerführung, ab 5 bis 12 Franken. Was nicht geändert hat: der Standort im Zwischengeschoss unter der Haupthalle.

Die Modernisierung liessen sich die SBB rund zwei Millionen Franken kosten, sie dauerte dreieinhalb Monate. Dem Geheimnisvollen, Konspirativen des Schliessfaches konnte sie nichts anhaben. Was wird wirklich in den Fächern eingeschlossen? Gibt es hinter Fach 12 einen geheimen Zugang zur Unterwelt? Das zeigt kein Display an. Für den Zugang zu den Geheimnissen gibt es keinen QR-Code. Sicher, ohne Schlüssel fehlt etwas. Oder es hat eine neue Form: den Laptop.

Woher kommt dieses Bild des Schliessfachs? Sieben «Quellen»:

Fingerspitze, eingeschlossen

Am 28. Januar 1978 berichtete die NZZ: «Die Entführer des belgischen Industriellen Edouard-Jean Empain haben, wie in Paris zu erfahren ist, den Angehörigen ihres Opfers die abgeschnittene Spitze eines Ringfingers zugeschickt. Wie am Freitag von zuverlässiger Seite zu erfahren war, konnte die in einem Schliessfach eines Pariser Bahnhofs entdeckte Fingerspitze bisher nicht mit Sicherheit als Empain gehörend identifiziert werden. Bei den Verbrechern handelt es sich nach bisherigem Anschein um ‹gewöhnliche› Kriminelle, die keine politischen Forderungen stellen. Sie wiesen sich dadurch als die ‹echten ›Entführer aus, dass sie telefonisch zweimal nacheinander eine Familienangehörige zum Bahnhofschliessfach bestellten und in einem anderen Schliessfach, dessen Nummer sie ebenfalls bekannt gaben, einen handgeschriebenen Brief Empains und dessen Identitätskarte ablegten. Die von den Verbrechern angeblich geforderte, jedoch offiziell bisher nicht bestätigte Lösegeldsumme soll sich auf 100 Millionen Francs belaufen.»

Fingerabdruck eingeschlossen

Am 29. November 1970 wird in Isdal an der Südwestküste Norwegens eine Frauenleiche gefunden. Sie wurde verbrannt, alle Hinweise auf ihre Identität verwischt. Alle? In der «Zeit» vom 11. Januar 2018, in der die Geschichte nacherzählt wird, steht: «Am Tag nach dem Fund der Leiche läuft am Bahnhof in Bergen die Miete eines Schliessfachs ab. Darin: zwei Koffer mit Kleidung ohne Etiketten, zwei Perücken, eine Sonnenbrille, ein Notizbuch mit Buchstaben- und Zahlenkolonnen, eine Landkarte Norwegens mit handschriftlich notierten Zahlen, Zeitungsausschnitte, Kosmetika, deren Beschriftung entfernt wurde. Geld in verschiedenen Währungen: 500 D-Mark, 50 belgische Centimes, 6 Pence, ein halber Schweizer Franken. Die Polizei gleicht die Fingerabdrücke auf den Gläsern der Sonnenbrille mit denen ab, die man von der Toten aus dem Isdal nehmen konnte: Es sind dieselben.»

Trump in Japan

Dass das Schliessfach nicht einfach ein Ort der Gepäckaufbewahrung ist, zeigt sich beim Besuch des US-Präsidenten Donald Trump in Tokio Ende 2017. Alle Schliessfächer in den Bahnhöfen sind blockiert, öffentliche Papierkörbe gibt es für die Dauer des Trump-Besuchs keine.

Die Bombe in der Enge

Am 30. März 2016 explodiert am Bahnhof Enge ein Sprengsatz im Schliessfach unten links. Verletzt wurde niemand, erschrocken sind vier Personen. Galt der Anschlag den Jungfreisinnigen, die an diesem Tag in der Enge demonstrierten? «Zurzeit», schrieb der «Tages-Anzeiger», «wird im Labor untersucht, welche Substanzen eingesetzt wurden. Parallel dazu werden Spuren ausgewertet, Personen befragt und weitere Abklärungen getätigt.» Die Stapo ermittelte und rapportierte. Nach ganz oben: dem Fedpol in Bern, da es sich um ein Sprengstoffdelikt handelte.

Die Bombe in Paris

Am 9. März 1975 geht am Pariser Gare de l'Est ein Schliessfach hoch. Ein Soldat wurde getötet, sechs weitere Personen verletzt. Die Polizei ging von einem Anschlag gegen die Armee aus: Wenige Minuten vor der Explosion war der Bahnhof voller Soldaten, die nach dem Wochenende in der Hauptstadt zurück in ihre Garnison nach Mulhouse fuhren.

Das Schliess- als Einkaufsfach

Schon einmal, 2013 nämlich, riefen die SBB eine Schliessfachrevolution aus. Irgendwie brachten sie das Volk aber nicht auf ihre Seite: Rund ein Jahr später wurde das Projekt Goodbox beerdigt. Zu wenige wollten sich offenbar Lebensmittel, Blumen oder Kleidung ins Schliessfach bestellen.