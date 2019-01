Der Sihlpost fehlt ein Detail

Es wirkt leicht skurril. Da will man in der Sihlpost eine Rechnung einzahlen. Weil aber die Wartezeit gegen zehn Minuten beträgt, überlegt es sich der Kunde kurzerhand anders, will aber vor dem Verlassen der Filiale wenigstens noch die mitgebrachten Briefe einwerfen.

Nach einigem Suchen stellt er fest: Es geht nicht. In der Schalterhalle der grössten Zürcher Postfiliale findet sich kein Briefeinwurf. Der Mitarbeiter am Postshop verweist auf den Briefkasten ausserhalb der Filiale, an der Hauswand, gut zwanzig Meter von der Eingangstür in Richtung HB entfernt, «aber Sie können den Brief auch mir geben», zeigt sich der Mann hilfsbereit.

Auflagen des Denkmalschutzes

Post-Sprecherin Masha Foursova bestätigt: «Es gibt keinen Briefkasten mehr in der Sihlpost-Schalterhalle.» Der einzige Briefeinwurf dieser Filiale befindet sich draussen an der Kasernenstrasse. Aufgrund von Auflagen des Denkmalschutzes habe dieser Briefeinwurf leider nicht näher beim Eingang platziert werden können.

Jahrelang konnten Sihlpost-Kunden in der Schalterhalle ihre Briefe einwerfen. Doch Ende 2015 war Schluss. «Weil der Briefeinwurf in der Schalterhalle in den letzten Jahren immer weniger genutzt wurde, beschloss die Standortleitung, nach der Neueröffnung auf den zusätzlichen, mobilen Briefeinwurf zu verzichten», sagt Foursova. Andere grosse Poststellen, etwa die Hauptpost Winterthur, verfügen hingegen weiterhin über einen Briefeinwurf in der Schalterhalle.

Rückläufige Briefmengen

Laut Foursova können bei einer Poststelle Briefe entweder aussen am Gebäude oder drinnen am Schalter aufgegeben werden. Ersteres sei praktisch für Kunden, die nicht zum Schalter müssen, Letzteres für jene, die noch andere Postgeschäfte am Schalter erledigen müssen.

Ob es in einer Poststelle zusätzliche Briefeinwürfe gibt, entscheide die Standortleitung aufgrund der Erfahrung, wie stark Briefeinwürfe genutzt werden und ob ein Kundenbedürfnis besteht. «Tatsache ist, dass die Briefmengen, welche die Post verarbeitet, seit Jahren rückläufig sind, was sich auch in der Nutzung der Briefeinwürfe äussert», so Foursova.

Kundenreklamationen wegen des fehlenden Briefeinwurfs in der Sihlpost seien bisher nicht bekannt geworden, heisst es weiter. Allerdings: «Die Standortleitung beobachtet die Nachfrage nach einem zusätzlichen Briefeinwurf laufend.»

Und: Seit kurzem weist ein Hinweisschild am Postshop die Kunden auf den Briefeinwurf ausserhalb der Schalterhalle hin. (Tages-Anzeiger)