Der Sportlehrer im Rollstuhl

«Achtung, fertig, los!», ruft Sportlehrer David Mzee und bläst kurz noch in seine Trillerpfeife. Der Lauf beginnt. Weiss gegen rot. Die eine Mannschaft dribbelt mit dem Basketball quer durchs Feld der Halle A, während die andere versucht, sie mit einem geschickten Bowling-Wurf abzuschiessen. Der Lärmpegel steigt, der Boden vibriert, die Bälle hüpfen oder rollen kreuz und quer durch die Turnhalle. Den 13 Jugendlichen der Wirtschaftsschule KV Wetzikon scheint es zu gefallen.

«Mega gut, mega lustig», schwärmt die 18-jährige Luana Di Benedetto, die sich bei einem Immobilien-Treuhänder zur Kauffrau ausbilden lässt und jetzt den Querschnittgelähmten David Mzee als Stellvertreter im Sportunterricht hat. Am Anfang habe sie sich gefragt, wie dies überhaupt funktionieren solle. Doch jetzt sei es ganz normal. «Mega cool, dass man ihm eine Chance gegeben hat», findet der 19-jährige Sergio Fernandez, KV-Lehrling bei einem Reisebüro. «Man merkt gar nicht mehr, dass er im Rollstuhl sitzt.»

Erste Schritte freihändig

Dass David Mzee derzeit an der Wirtschaftsschule unweit seiner Wohnung in Wetzikon vorübergehend bis zu den Sportferien an zwei Tagen in der Woche den Sportunterricht gibt, ist auf einen Artikel im «Tages-Anzeiger» von Anfang November zurückzuführen. Der seit einem Sportunfall im Jahr 2010 Querschnittgelähmte war einer der drei Patienten, die an einer Studie der ETH Lausanne und des dortigen Universitätsspitals teilnahmen. Mithilfe eines implantierten Neurostimulators im Rückenmark und intensivem Training lernte er, wieder ein Stück zu gehen. Für grosses Aufsehen sorgte, dass er in einem Barren sogar ein paar Schritte schaffte, ohne sich mit den Händen abzustützen.

Doch wie kam es nun zur Anstellung? «Er hatte mich auf einem privaten Fest vor zwei Jahren mal angesprochen, ob ich es mir vorstellen könnte, ihn als Sportlehrer einzustellen», sagt Jürg Haefelin, Rektor der Wirtschaftsschule KV Wetzikon. Damals habe er geradezu reflexartig sofort Nein gesagt. Das Porträt über Mzee im «Tages-Anzeiger» habe ihn aber dazu bewogen, nochmals über die Absage nachzudenken. Warum eigentlich nicht? Ein späterer Beitrag auf TeleZüri habe seinen Beschluss dann noch bekräftigt. Schliesslich könne dies gleichzeitig die Sozialkompetenz der Jugendlichen fördern.

Speed-Rekord auf Laufband

Es war ein ganz gewöhnlicher Novembertag im Jahr 2010, als sich das Leben von David Mzee im Bruchteil einer Sekunde veränderte. Beim Training missglückte dem damaligen ETH-Studenten für Bewegungswissenschaften ein Dreifachsalto, so dass er im Leistungszentrum Rümlang kopfüber in der Schnitzelgrube landete. Er erlitt schwerste Rückenverletzungen, hatte Angst zu ersticken und wurde mit dem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Die spätere Diagnose: Fraktur am Halswirbel 6 und 7. «Ein brutaler Moment», erinnert sich Mzee. Den unvorstellbaren Schock, dass er für immer gelähmt sein würde, habe er bereits am Unfallort gehabt, als er im Schaumstoff der Grube um Luft rang und ums Überleben kämpfte.

David Mzee versuchte stets, auch wenn es noch so schwer war, vorwärts zu blicken und die sinnlose Frage «Warum ich?» nicht ständig aufkommen zu lassen. Der Schicksalsschlag prägte ihn, zeigte ihm aber auch, dass er weiterhin viel erreichen kann. Als er vor kurzem in Lausanne beim Reha-Training auf dem Laufband war, hat er für einen Augenblick einen Speed-Rekord von 3,3 Kilometer pro Stunde aufgestellt. «Hey, komm noch ein bisschen schneller», spornte er sich selbst an. Er habe das Limit ausloten wollen.

Bei allen Spendern persönlich bedankt

Dank einer Crowdfunding-Aktion, die ein guter Freund von ihm ins Leben gerufen hat, kann er auch zu Hause trainieren. «Ich bin völlig überwältigt, dass wildfremde Leute mich unterstützen», sagt er. Innerhalb eines Monats haben mehr als 150 Personen über 25'000 Franken gespendet. Ziel war es, 24361 Franken zu sammeln, um ein medizinisches Laufband sowie ein Körpergewichtsentlastungssystem zu kaufen. Er fühle sich privilegiert und gleichzeitig in der Verantwortung, da es jetzt nicht mehr nur um ihn allein gehe.

«Das gibt mir sehr viel Energie», sagt Mzee. Deshalb bedanke er sich bei allen Spendern persönlich. Zudem habe er vor, einige der sehr grosszügigen Spender zu einem Raclette-Essen zu sich in die Wohnung einzuladen. Er wolle etwas zurückgeben und ihnen die teuren Übungsgeräte zeigen. Bisher hat er nur einen Barren auf dem Balkon, mit dem er hin und wieder ein paar Gehversuche macht, um zu sehen, ob es noch genau so klappt wie während der Lausanner Studie.

Nationalspieler beim Rugby

Wenn es um Sport geht, ist der 30-jährige Sportlehrer ganz und gar in seinem Element. Seit 2012 spielt er Rugby in der Nationalmannschaft. Dort geht es richtig zur Sache. Oft krachen beim Match die speziellen Rugby-Rollstühle zusammen oder überschlagen sich. Um den Ball besser fangen und halten zu können, ist an seinen Handschuhen etwas Klebstoff. Erst im Oktober hat sich sein Team die Silbermedaille bei der B-EM in Finnland geholt, sodass es jetzt in die höchste europäische Liga aufgestiegen ist.

Der ehrgeizige Mzee hat nicht nur an sich selbst hohe Ansprüche, sondern auch an seine Wetziker Schüler und Schülerinnen. Vor dem Eingang der Halle kontrolliert er die Anwesenheitsliste. Pflicht ist Pflicht. Schülern, die sich mit Schmerzen im Arm oder im Bein für die Teilnahme am Unterricht entschuldigen wollen, schlägt er vor, dass sie im Kraftraum trainieren könnten. Er könne ihnen spezielle Übungen zeigen. Und wer seine Turnausrüstung vergessen habe, könne ausnahmsweise auch in seiner Alltagskleidung mitmachen.

Voller Enthusiasmus hält er die acht Frauen und fünf Männer der Klasse E16a auf Trab. Mzees Motto: Lernen, leisten, lachen. «Erst zwei Runden Warmlaufen, dann ein paar Liegestütze», sagt er sitzend und kurvt geschwind zu einem auf dem Boden liegenden Ball, um ihn einzusammeln. «Alle parat?», fragt er nun. In der Tat setzt sich die ganze Truppe Jugendlicher sofort in Bewegung, befolgt seine Anweisungen und rennt mehrmals von einer Seite auf die andere.

Um Taktik und Schnelligkeit zu trainieren, kommt gleich die nächste Übung. Mzee holt jetzt eine weisse Tafel mit roten Magneten hervor, die fünf Spieler um einen Basketballkorb darstellen sollen. «Wer einen Pass gibt oder in den Korb wirft, wechselt sofort mit einem anderen den Platz», erklärt er. Danach spielen die zwei Mannschaften gegeneinander. Immer wieder erinnert er sie daran, dass die Verteidiger an die Manndeckung denken und die Angreifer dem Ball entgegen laufen sollten.

«Krasse Geschichte»

Machen alle aus Mitleid so gut mit? «Nein, aus Respekt», antwortet der 18-jährige Ramon Zinniker, der KV-Lehrling ist und in einem Verein Fussball spielt. Mzee habe eine «krasse Geschichte» hinter sich. Doch sie hätten gar nicht lang darüber geredet. Es war kein grosses Thema. «Es geht ja hier auch darum, sich möglichst viel zu bewegen», findet Sportlehrer Mzee. Wer ihn jedoch frage oder noch mehr wissen wolle, dem erzähle er natürlich seine Geschichte. Am liebsten aber nach dem Unterricht, weil sonst die wertvolle Zeit viel zu schnell herum sei.

«6:4», ruft Mzee, klatscht und pfeift das Spiel ab. Wenn die Zeitung da ist, dann laufe es ja wunderbar, sagt er und lacht. Anschliessend folgt das technische Feedback: Sie hätten jetzt alle Taktiken gelernt: Dribbeln, 1:1-Situation, Passen, Werfen, Korbleger. Auch die richtige Aufstellung habe super geklappt. Jeder räume nun seinen Ball auf. In der letzten Stunde vor Weihnachten dürften die Schüler dann zwischen drei Sportarten frei wählen.

«Er ist sehr strukturiert und kann gut erklären», sagt Sergio Fernandez. Es mache mega Spass. «Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht», fügt die 18-jährige Zeynep Sirikli hinzu, die eine Lehre als Kauffrau in der Gemeindeverwaltung Seegräben macht. David Mzee packt jetzt seine weisse Erklärtafel in den schwarzen Rucksack am Rollstuhl. Bis Mitte Februar wird er nochmals in Wetzikon unterrichten, danach ist seine Stellvertretung vorerst vorbei. Doch momentan laufen Gespräche, ob er im nächsten Schuljahr mit einem kleinen Pensum weitermachen kann.

Ab Januar hat er zudem ein kleines Teilzeitpensum als Consultant bei einer medizintechnischen Firma. Und vor kurzem hat sich ein Fernsehteam aus Deutschland und eines aus Australien bei ihm angemeldet. Alle wollten sehen, wie er mit ein paar Schritten das Unmögliche möglich mache, sagt er. Sein Alltag, sagt David Mzee, sei aber weiterhin vor allem im Rollstuhl.

