Der Torwächter vom Platzspitz

Ein Taschenlampenstrahl durchbricht die Nacht, flutet ein Gesicht, umrahmt von blonden Strähnen. Die Augen der jungen Frau blinzeln fragend ins Licht, dann geht ihr Blick zurück auf ihre Hand, die eine hell erleuchtete Mischung aus Tabak und Cannabis hält. «Gueten Abig! Der Park wird geschlossen. Verlassen Sie ihn aus dem vorderen Tor», sagt der Securitas-Angestellte am Samstagabend im Platzspitz und erntet wieder nur fragende Blicke. «Jetzt!», ergänzt der Wachmann. Das Mädchen und ihr Freund beginnen darauf wie im Zeitlupentempo, ihre Sachen einzupacken; Papier, Säcklein, Tabak, Süssgetränk. «Wie, der Park schliesst?», fragt der Junge noch träge. «Ja», sagt der Securitas. Nur nicht auf Diskussionen einlassen.

«So, fertig jetzt!»

Hundert Meter weiter vorne leuchtet sein Kollege auf den Boden. «Können Sie bitte helfen? Wir wissen nicht, ob hier noch was von uns liegt», sagt ein Mädchen kichernd. Der Sicherheitsmann hat ein grosses Grüppchen Jugendlicher aufgescheucht. Aus ihren Boxen plärrt deutscher Punk, um sie herum liegen leere Bierdosen. Der Securitas-Angestellte lässt sich kurz auf die Suchaktion ein: «Ich sehe hier nichts.» «Safety first», höhnt einer der Jugendlichen, «alles muss seine Ordnung haben.» «So, fertig jetzt», ruft der Securitas. «Gut, dann lassen wir unseren Abfall halt liegen», erwidert ein Mädchen.

An diesem Samstag sind sie zu zweit. Normalerweise ist die Schliessrunde eine Einmannaufgabe. Jeden Abend zwischen 24 und 1 Uhr im Sommer und zwischen 23 und 24 Uhr im Winter, 365 Tage im Jahr, wird der Platzspitz im Auftrag von Grün Stadt Zürich von der Securitas geräumt. Die Sicherheitsmänner wissen: Nur ein einziger Betrunkener kann die Situation sehr schnell sehr ungemütlich werden lassen. Die beiden Männer drücken bei ihrer Runde aufs Tempo, schliessen erst das hintere Tor, wo Sihl und Limmat zusammenfliessen, und arbeiten sich dann vor in Richtung Landesmuseum. Einer geht rechts, einer links, straffe Schultern, stramme Schritte, der Strahl der Taschenlampe wie ein Speer vor sich. Nur keine Diskussionen.

Letztes Jahr forderte der Zürcher Gemeinderat unter Federführung der SP die Aufhebung der Nachtschliessung, die nach der Räumung der berüchtigten Drogenszene am Platzspitz im Jahr 1993 beschlossen worden war. Doch der Stadtrat winkte ab. Der Ort biete sich weiterhin «mehr als andere Parks für die Bildung von unerwünschten Szenen an». Die Öffnungszeiten wurden auf diesen Sommer aber um eine Stunde verlängert. SP-Gemeinderätin Linda Bär zeigte sich «unglücklich». Sie kritisierte, dass man Parks an zentraler Lage nur aus Angst schliesse, dass sich dort «Randständige, vorab Alkoholiker und Punks», niederlassen könnten. «Diese Menschen verschwinden ja nicht, nur indem man Parkanlagen schliesst. Sie sind da und haben auch eine Daseinsberechtigung», sagte sie. In 24 Jahren sollte man andere Antworten auf diese sogenannten Probleme gefunden haben.

An diesem Samstagabend befinden sich trotz kühler 17 Grad zur Schliesszeit noch mindestens 50 Leute im Park. An anderen Tagen können es bis zu 300 sein. Nachts wirkt der Platzspitz verwinkelt, in etlichen dunklen Ecken drehen vor allem junge Menschen Joints, verwickeln sich weinend in jugendliche Dramen, hören Rap, Metal, Punk, schlürfen dabei Bier oder mixen Gin. Sie sind zum «Vorglühen» da, wie man das Eintrinken vor dem Ausgang nennt, sparen Eintritte oder sind zu jung für Clubs. Die meisten wissen nichts von der Schliesszeit. Sie ist auch nirgendwo angeschlagen: «Das macht überhaupt keinen Sinn, dass der Park geschlossen wird», sagt ein Junge, «der gehört doch allen!»

Die Obdachlosen, die sich eher im hinteren Teil auf der Sihlseite aufhalten, gehen, ohne zu murren. Das Pärchen, das wie weggetreten auf einer Bank ineinanderverkeilt lag, erinnert an alte Bilder dieses Parks, die um die Welt gingen. «Wir gehen ja schon.»

Ruf nach Polizeiunterstützung

Plötzlich sprintet ein grosser Mann von ganz vorne zurück in den hinteren Teil der Grünanlage. «Soll er rennen», sagt der jüngere Securitas und leuchtet ihm hinterher. «Er kommt nicht weit», sagt er. Der Securitas muss jetzt hier vor Ort die Metal-Gruppe in Schach halten. Das ist erst seine zweite Schliessrunde und «eine echte Lebenserfahrung», wie er sagt. Sein älterer Kollege, der ihn einführt, kennt das Spiel seit langem. «Eigentlich bräuchten wir hier Unterstützung der Polizei», meint er. «Deren Präsenz würde uns enorm helfen.»

Bei Tag patrouilliert die Zürcher Stadtpolizei regelmässig im Platzspitz, so auch an diesem Samstag ein paar Stunden früher. Beim Spielplatz kontrollieren zwei Beamte einen Mann, der alleine auf einer Bank sitzt, den Pavillon haben traditionsgemäss ein paar Punks in Beschlag genommen. Auf dem Platz davor fragt ein rund 30 Jahre alter Mann nach Gras zum Kaufen. Obwohl daneben ein Familienvater neben dem Kinderwagen mit seinem schlafenden Kind in der Sonne liegt, drei junge Männer auf dem Mäuerchen ungestört ihr Sandwich essen und eine Frau ihr Buch liest, scheint der Park die Geister seiner Vergangenheit nicht richtig loszuwerden. Oder ist er mit dieser Parallelität längst in der Zukunft angekommen?

Nicht in der Nacht zumindest. Um 0.40 Uhr schliessen die Sicherheitsmänner mit einer dicken Kette das Tor. Der Park sieht aus wie ein verlassenes Festivalgelände: Bierdosen, Plastikbecher, Müll. Gefüllt hat sich der Platz vor dem Landesmuseum. Ein junger Mann wird vom Alkohol hin und her geschleudert. Hier geht die Party weiter. Ohne Sperrstunde.

(Tages-Anzeiger)