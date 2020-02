Der Zoo Zürich erhöht die Preise

Der Zoo Zürich führt auf die Eröffnung der neuen Lewa-Savanne ab dem 9. April neue Eintrittspreise ein. Im Zusammenhang mit dem Betrieb der neuen Anlage habe man auch die Preisgestaltung überprüft, schreibt der Zoo Zürich.

Aktuell gilt für Erwachsene ein Einheitspreis von 26 Franken. In Zukunft soll dieser nach Saison abgestuft werden und um einen Franken günstiger sein, wenn er online gelöst wird.

Die neuen Preise für Erwachsene ab 21 Jahren in der Übersicht:

Hauptsaison (März bis Oktober) online: 28 Franken

Hauptsaison (März bis Oktober) Zookasse: 29 Franken

Nebensaison (November bis Februar) online: 26 Franken

Nebensaison (November bis Februar) Zookasse: 27 Franken

Die Preise steigen in allen Kategorien. Gegenüber heute unverändert bleiben sie, wenn das Ticket in der Nebensaison und online gekauft wird. Hier sehen Sie alle Änderungen bei den Preisen in der Übersicht.

20 Franken mehr für Jahreskarte

Auch die Jahreskarten werden um 5 bis 20 Franken teurer. Die beliebte Familienkarte, die bisher für 210 Franken zu haben war, kostet neu 230 Franken. Hier sehen Sie alle Änderungen bei den Jahreskarten in der Übersicht.

Neu gibt es ab dem 9. April mit dem «Sunset-Ticket» zudem 40 Prozent Rabatt für alle, die ab 90 Minuten vor Zooschluss ihr Billett lösen. (hwe)