Der Zürcher Trick der Vorzeigekommunistin

Eine stattliche Villa an der Plattenstrasse 47, Domizil des Englischen Seminars der Uni Zürich, an der Hauswand hängt eine schlichte Tafel: «Hier wohnte 1894/95 Rosa Luxemburg, 1871 geboren/1919 ermordet.» Darunter der berühmte Luxemburg-Satz: «Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.»

1919 ermordet. Präziser: Morgen Dienstag vor 100 Jahren. In Berlin waren die Zustände damals so unübersichtlich wie gefährlich. Der Krieg war verloren, der Kaiser ins Exil geflohen, als Reichskanzler amtete der Sozialdemokrat Friedrich Ebert, doch die Linke war heillos zerstritten. Es gab Monarchisten, Republikaner und Revolutionäre – als Mitbegründerin der kommunistischen Partei Deutschlands gehörte Luxemburg entschieden zu letzteren. Das machte sie verhasst – und liess sie zur Zielscheibe konterrevolutionärer Truppen werden. Diese ermordeten Luxemburg und ihren Mitstreiter Karl Liebknecht am 15. Januar 1919. Luxemburgs Leiche warfen die Mörder in den Landwehrkanal.

Erinnerung an Luxemburgs Zürcher Jahre: Die Gedenktafel an der Plattenstrasse 47.

Es war das Ende einer Frau, die zu den prägendsten Figuren des frühen 20. Jahrhunderts gehört, zumal im politischen Linksaussen-Universum. Luxemburgs Weg zur wirkungsmächtigen Polit-Akteurin und Gegenspielerin Lenins begann im polnischen Zamost, wo sie 1871 zur Welt kam, und endete in Berlin. Dazwischen lagen die Zürcher Jahre. Zwar nur neun an der Zahl – aber neun wichtige.

Ein folgenreiches Manöver

Wichtig erstens, weil Zürich Rosa Luxemburg zur Ökonomin machte. Wichtig zweitens, weil der Aufstieg der polnischen Marxistin zu einer Überfigur der deutschen Radikallinken nur dank eines kleinen, aber folgenreichen Manövers mit Zürcher Beteiligung möglich geworden war.

1897 beschloss Luxemburg, von Zürich nach Deutschland zu ziehen, weil sich von dort aus die Sozialdemokraten und Arbeiter im deutsch besetzten Teil Polens besser unterstützen liessen. Allerdings stand sie vor dem Problem, dass ein wirksames Engagement in Deutschland nur möglich war, wenn sie die preussische Staatsbürgerschaft erlangen konnte.

Die Lösung des Problems hiess Gustav Lübeck. Der Schlosser war der Sohn des deutschen Sozialisten Carl Lübeck, der in den 1870er-Jahren nach Zürich geflohen war und in dessen Haus Rosa Luxemburg ihre erste Zürcher Unterkunft gefunden hatte.

Luxemburg und Gustav Lübeck heirateten im April 1898 – es war eine rein praktische Heirat mit dem Zweck, aus Luxemburg eine Preussin zu machen. Eine blosse Scheinehe also. Fünf Jahre später, inzwischen längst in Berlin zu Hause, liess sich Luxemburg von Lübeck (der in Zürich geblieben war) wieder scheiden. Über ihren Ex-Mann soll Luxemburg später vor allem gespottet und gelästert haben.

Zürichs Pionier-Uni

Zurück an den Anfang von Luxemburgs Zürcher Ära. Als sie sich 1889 an der Universität Zürich einschrieb, hatte die schmächtige, kleine, damals gerade knapp 18-jährige Frau bereits ein bewegtes politisches Leben hinter sich. Weil sie sich im Warschauer Frauengymnasium einer verbotenen marxistischen Gruppe angeschlossen hatte, musste Luxemburg fliehen und kam in die Schweiz. Der Fluchtort war kein Zufall: Die Universität Zürich gehörte europaweit zu den wenigen, an denen Frauen studieren durften.

Rosa Luxemburg während ihrer Zürcher Jahre. Bild: Wikipedia

Luxemburgs studierte zuerst Naturwissenschaften – ihre Leidenschaft für die Botanik begleitete sie durch ihr ganzes Leben. Ab 1892 wandte sie sich dann jenem Fach zu, das ihr sozusagen den Werkzeugkasten für ihre politische Arbeit lieferte: der Ökonomie. 1897 wurde sie als erste Frau an der Universität Zürich zur Dr. oec promoviert. Sie hatte eine Arbeit mit dem Titel «Die industrielle Entwicklung Polens» eingereicht. Es gab dafür das Prädikat «Magna cum laude».

Luxemburgs Spezialvergnügen war es, ihren Zürcher Professor, den österreichischen Nationalökonomen Julius Wolf, zu Disputen über die marxistische Theorie herauszufordern. Obschon Wolf als rigider Wirtschaftsliberaler galt, imponierte ihm Luxemburg. Später schrieb er, er habe «dem begabtesten der Schüler meiner Zürcher Jahre, Rosa Luxemburg, die freilich fertig als Marxistin aus Polen zu mir gekommen war, die akademischen Steigbügel» gehalten.

Emigranten-Szene

Luxemburg zog während ihrer Zürcher Jahre mehrfach um. Dabei wählte sie stets Pensionen in Universitätsnähe – zum Beispiel das Haus an der Plattenstrasse 47, in dem heute die Anglisten einquartiert sind. Neben dem Studium machte die junge Frau in der damals so grossen wie vitalen Zürcher Szene von politisch verfolgten ausländischen Sozialisten Politik. Deutsche, polnische und russische Emigranten betrieben aus dem Schweizer Exil den Sturz ihrer heimischen Regierungen.

In Zürich hatte Luxemburg denn auch jenen Auftritt, der sie international bekannt machte: Sie sprach 1893 als polnische Delegierte am Internationalen Arbeiterkongress in der Tonhalle. Der belgische Sozialist Emile Vandervelde schrieb danach, Luxemburg habe «ihre Sache mit solchem Magnetismus im Blick und mit so flammenden Worten» vorgetragen, dass der Saal ihr gebannt zugehört habe.

In der sozialistischen Zürcher Emigrantenszene lernte Luxemburg den polnischen Marxisten Leo Jogiches kennen. Im Gegensatz zu Lübeck war er ihre tatsächliche grosse Liebe. Bei ihm an der Nelkenstrasse, wo er unter dem Pseudonym Leo Grosovski wohnte, meldete Luxemburg unmittelbar nach Abschluss ihrer Scheinehe den ehelichen Wohnsitz an. Die beiden waren bis 1906 ein Paar. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)