Der gute Karton in allen Lebenslagen

Da dachte ich immer, die Strasse, in der ich wohne, gehöre zu einem braven bürgerlichen Quartier. Aber jetzt habe ich es amtlich: Wir sind eine Strasse von Verbrechern. Zumindest an jedem vierten Donnerstag im Monat.

Denn an jedem vierten Donnerstag kommt die Kartonabfuhr, und was muss ich sehen? Die kriminellen Bewohner der Strasse stellen ihren Karton fein säuberlich in Kartonschachteln verpackt an den Strassenrand! In Schachteln! Dabei ist das eine Untat, für die man zwar nicht lebenslänglich bekommt, aber – man las es im «TagesAnzeiger» – eine saftige Busse kann es schon werden.

Weil nämlich, sagt das entsprechende Merkblatt von Entsorgung + Recycling, Kartonschachteln bei Nässe kaputtgehen können. Was logischerweise zur Aufforderung führen müsste: Stellen Sie bei Nässe keine Kartonschachteln auf die Strasse! Oder sogar zur Drohung: Kaputte Kartonschachteln lassen wir einfach liegen!

Wir sind gesetzlose Recycling-Outlaws

Aber logisch ist bekanntlich das Gegenteil von beamtisch. Also fordert uns das Merkblatt auf – nein, es fordert nicht auf, es befiehlt kategorisch! –, aller Karton sei zu falten, zu bündeln und zu schnüren. Illustriert mit einer hübschen Fotografie, die sauber verschnürte, gebündelte und gefaltete Kartonschachteln zeigt. Sie muss aus einer Weltgegend stammen, in der in den Haushalten leere Kartonverpackungen nur in Einheitsgrössen anfallen. An unserer Strasse ist das anders: Weil Karton nun mal verschiedene Grössen hat, haben wir die kleineren Einheiten immer in die grösseren verpackt, was noch nie irgendwelche Schwierigkeiten gemacht hat. Aber wir sind ja auch alles gesetzlose Recycling-Outlaws.

Das Merkblatt enthält übrigens auch eine Liste der Dinge, die in die Kartonsammlung gehören. Dazu zählen auch Eierschachteln. Die, wie ich nach nächtelangem Experimentieren feststellen musste, sehr schwer zu falten sind. Ich finde, Entsorgung + Recycling sollte bald einmal ein Merkblatt «Korrektes Eierschachtelnfalten in sieben einfachen Schritten» an alle Haushalte verschicken. Ich bin sicher, der Mitarbeiter, der sich die Zwangsbündelungsvorschrift ausgedacht hat, wird keine Mühe damit haben, auch diesen Unsinn zu verfassen. Ich würde sehr ungern damit aufhören, Eier zu essen.

Im Ernst: Die Regeln zur Bereitstellung von Kartonabfall sind weltfremd und kundenfeindlich. Sie gehören dringend geändert.

PS: Und wenn schon: Warum fehlt in dem Merkblatt die Angabe, welche Farbe die verwendete Schnur haben muss? Wenn schon sinnlose Vorschriften, dann bitte richtig!

(Tages-Anzeiger)