Der ideale Mieter: Ausländer, schwul, alleinerziehend

Das Dokument liest sich wie ein Koch­rezept: Man nehme als Hauptzutaten 30 Prozent Bewohner mit tiefem Sozialstatus, 33 Prozent Ausländer, die «sicht-, les- und hörbar» anders sind, 20 Prozent, die mit dem Velo zur Arbeit fahren. Dann gebe man 5 Prozent Kinder mit alleinerziehenden Eltern dazu, 5 Prozent Arbeitslose, 5 Prozent Behinderte, 5 Prozent «LGBTIQ-Paare» sowie 1 Prozent Menschen mit «non-binärer Geschlechtsidentität». Besonders praktisch sind Leute, die mehrere Merkmale auf sich vereinen. Folgt man diesen Anweisungen weiter, hat man am Ende die ideale Stadtzürcher Wohnsiedlung.

Die Zahlen entstammen einem Arbeitspapier, das unlängst unter Mitgliedern der Genossenschaft Kalkbreite diskutiert wurde. Es ist ein Vorschlag für die Vermietungskriterien ihres neusten Bauprojekts: das Zollhaus, eine Siedlung auf einem Areal, das zwischen Langstrasse und Bahngleisen eingekeilt ist. Für Aufsehen sorgt es vor allem deshalb, weil dort eine experimentelle Wohnform erprobt wird: Grosse Mietergruppen sollen sich zwei 300 Quadratmeter grosse Hallen im Rohbau teilen.

Zu reden geben jetzt aber auch die konventionelleren Wohnungen. Als es darum ging, wer dort dereinst einziehen soll, fragten sich manche Diskussionsteilnehmer: Muss ich jetzt meine Arbeit wechseln, um eine Chance zu haben? Was geht es meinen Vermieter an, ob ich schwul bin? Wie wollen die prüfen, ob ich über meine Geschlechtsidentität die Wahrheit sage? Es sind Fragen, wie sie vor drei Jahren der Siedlung Kulturpark in Zürich-West Kritik eintrugen. Dort mussten die Bewerber auf einem Fragebogen unter anderem ihre sexuelle Orientierung und einen allfälligen Migrationshintergrund angeben – mit dem Ziel, die Siedlung gut zu durchmischen.

Kampf gegen Gentrifizierung

Der Mieterverband hatte wenig Verständnis dafür: Das sei trotz der ideellen Zielsetzung genauso falsch wie das Gegenteil, nämlich Wohnungen «nur für Schweizer» auszuschreiben. Hinzu komme, dass Bewerber folgenlos Falschangaben machen könnten, weil solche Informationen wegen des Datenschutzes gar nicht erhoben werden dürften.

In der Kalkbreite ist man sich bewusst, dass dies ein heikles Terrain ist. Vor allem, seit die städtische Politik Genossenschaften fördert, indem sie ihnen Land abtritt. Sie stünden unter besonderer Beobachtung, sagt Vorstandsmitglied Jonathan Kischkel: «Steuert man die Vermietung zu stark, entzündet sich der Unmut an detaillierten Kriterien­katalogen. Macht man aber zu wenig, folgt der Vorwurf, man vergebe günstige Wohnungen an Privilegierte.»

Mit dem Zollhaus verfolgt die Genossenschaft das erklärte Ziel, einen Kontrapunkt zur Entwicklung des Langstrassenquartiers zu setzen. Dieses ist zu einem Brennpunkt der Gentrifizierung geworden: Wohnungen werden teurer, Bewohner verdrängt. Die Genossenschafter haben die soziale Zusammensetzung des Quartiers mit jener der ganzen Stadt verglichen und kamen zum Schluss, dass unter anderem jene Ausländer zunehmend unterrepräsentiert seien, die die Langstrasse einst prägten.

Abgefragt werden sollen bei der Erstvermietung nur jene Angaben, die man abfragen darf. Zum Beispiel den Bildungsgrad.

Deshalb wollen sie Mindestanteile vorschreiben für Mietergruppen, die auf dem Wohnungsmarkt sonst benachteiligt sind: zum Beispiel Ausländer, deren Namen auf «-ic» endet. Oder eben schwule Pärchen. Kischkel betont, dass dabei weder die Privatsphäre noch der Datenschutz tangiert werden dürften – man will nicht in die gleiche Falle tappen wie seinerzeit der Kulturpark.

Abgefragt werden sollen bei der Erstvermietung nur jene Angaben, die man abfragen darf. Zum Beispiel Einkommen oder Bildungsgrad. Um hingegen homosexuelle Bewerber zu identifizieren, verlasse man sich auf indirekte Methoden: «Wenn sich zwei Männer für eine sehr kompakte Zweieinhalbzimmerwohnung bewerben, ist es klar, dass sie in einem Bett schlafen», sagt Kischkel. «Das ist dann wahrscheinlich ein Pärchen.» Natürlich stehe auch jedem frei, von sich aus anzugeben, wenn seine Bewerbung den Vermietungskriterien entspricht. Die Genossenschaft wird zwar noch ein gutes Jahr an ihren Vermietungskriterien feilen, aber etwas ist gesetzt: Sie wird mittels positiver Diskriminierung und Zielvorgaben bestimmte Gruppen fördern, statt Diskriminierung einfach nur auszuschliessen, indem sie Wohnungen etwa per Los vergibt. Kischkel begründet dies damit, dass man sonst die angepeilten Personen nicht erreiche: «Wenn man die Vermietung nicht lenkt, melden sich überdurchschnittlich viele Privilegierte – nur schon, weil andere das Geld nicht haben, um sich in die Genossenschaft einzukaufen.»

Keine Diskriminierung mehr

Rechtlich ist die Situation in der Schweiz im Unterschied zur EU weniger geregelt, wie der Zürcher Universitätsprofessor Matthias Mahlmann sagt. Erstens sei umstritten, wie weit bestehende Diskriminierungsverbote auf den Wohnungsmarkt angewendet werden können, und zweitens, wie mit positiver Diskriminierung umzugehen ist. «Diskriminiere ich alle anderen, wenn ich den diskriminierten Bosnier bevorzugt behandle?», fragt Mahlmann. «Und wenn ja – unter welchen Umständen könnte eine Ungleichbehandlung gerechtfertigt sein?»

Kischkel von der Genossenschaft Kalkbreite sieht es so: «Unser Ziel ist eine diskriminierungsfreie Gesellschaft – aber vielleicht braucht es positive Diskriminierung als Zwischenschritt.» Laut Mahlmann ist die politisch entscheidende Frage, ob eine Gruppe so stark benachteiligt ist, dass dies Gegenmassnahmen legitimiert.

Man muss sich fragen, wie man diskriminierte Gruppen fördert, ohne die Akzeptanz solcher Massnahmen zu gefährden.



Das Musterbeispiel dafür ist laut Mahlmann die Benachteiligung von Afroamerikanern in den USA, die mittels der sogenannten «Affirmative Action» korrigiert wird. Selbst dieses Programm ist aber politisch umstritten und hat in den USA unter Weissen rassistische Ressentiments teils noch verstärkt. Auf den Zürcher Wohnungsmarkt übersetzt hiesse das: Man muss sich fragen, wie man diskriminierte Gruppen fördert, ohne die Akzeptanz solcher Massnahmen zu gefährden. Wichtig sei, dass die Diskussion nicht ins Links-rechts-Schema verfalle, sagt Mahlmann. «Es geht nicht um den Konflikt von Freiheit gegen Gleichheit, sondern um die Freiheit etwa von Homosexuellen, wie alle anderen eine Wohnung zu bekommen.»

Der Zürcher Mieterverband hält sich mit einem Urteil zum Vermietungsprozess des Zollhauses zurück, da er diesen nicht kenne. Positiv sei, «dass man das Zollhaus nicht einfach ans alternative Stammpublikum vermieten will», sagt Kommunikationsleiter Walter Angst. Die Bemühung um soziale Durchmischung entbinde aber nicht davon, die Privatsphäre der Mieter einzuhalten.

