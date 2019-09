Die Gallier und die Glücklichen

«Hier interessiert die Rosengartenstrasse niemanden mehr.» Beni Weder sagt dies und schaut sein Gegenüber neugierig an. Der Präsident des Quartiervereins Wipkingen (QV) weiss, dass er Verblüffung erntet. Wie bitte? Nach über 40 Jahren Leidenszeit wird im Februar über die Entfernung der Schandstrasse mit dem lieblichen Namen abgestimmt, und das soll die Leute kaltlassen?

Grafik vergrössern

Weder bleibt cool und präsentiert Zahlen: Vor ein paar Jahren hat der QV eine Umfrage gemacht: 9500 Haushalte wurden angeschrieben, nur 70 reagierten, «und das waren vor allem die politischen Akteure». In Wipkingen wohnen etwa FDP-Regierungsrätin Carmen Walker Späh, wohl die flammendste Befürworterin der Tunnellösung, und SP-Gemeinderätin Simone Brander, eine der grössten Gegnerinnen. Viele wüssten nicht, wie es vor der Transitstrasse aussah in Wipkingen, sagt Weder. Auch das erklärt die Gleichgültigkeit. Und dass die Anwohner nicht abstimmen können. Sie haben meist keinen Schweizer Pass.

In den Nullerjahren war der Widerstand grösser. Eine Umfrage des QV ergab damals ein 77-Prozent-Ja zum Tunnel. Heute bleibt Weder nur die Feststellung: «Die Politiker haben ihre Aufgaben nicht gemacht.» Für die Schwamendinger Einhausung hätten sich alle Parteien zusammengerauft, in Wipkingen streiten sie sich. Weder lupfts den Hut also nicht, wenns um den Rosengarten geht. Der riesige Siloturm, der die Lettenbadi in den Schatten stellt? Schnee von gestern. Gentrifizierung? Wegen der vielen Genossenschaften kaum ein Thema. Und wenn, dann als Drohgebärde gegen den verkehrsberuhigten Rosengarten. «Aber wenn eine stinkige Strasse die Lösung ist gegen Gentrifizierung, ist das zynisch», meint der QV-Präsident.

Kiez-Groove in Wipkingen

In Wipkingen interessiert anderes. Als es um Ideen für den neu gestalteten Röschibachplatz ging, war das Echo ungleich grösser als bei der Rosengartenumfrage. Darauf gab es das einzige Public Viewing der Stadt für den Final der Fussball-WM der Frauen – mit grossem Andrang. Weder bezeichnet den Platz als «neuen Idaplatz». Er ist zum Quartierzentrum geworden, mit zwei Märkten in der Woche. Eine Mutter, die einen Kinderwagen schiebt, findet, es müssten nur noch die Autos weg. «Allerdings stören auch die nicht wirklich.»

Eine ältere Dame sagte Weder, man fühle sich hier wie in Berlin. Hipkingen? Er spricht angesichts der vielen neuen, aber nicht auf Hochglanz polierten Beizen vom Kiez-Groove. «Jetzt gibts hier alles. Aber es muss nicht alles glänzen.» Das ist seine Version des Ausspruchs von Berlins früherem Bürgermeister Klaus Wowereit: «Arm, aber sexy.» Alles hats – oder fast. Ein Quartier mit fast so vielen Einwohnern wie Aarau hat zwar einen Bahnhof, aber nur den Halbstundentakt in die Stadt. Da, endlich, lupfts dem QV-Präsidenten den Hut – beziehungsweise den Velohelm, den er dabeihat.

Grafik vergrössern

Ein anderer Groove herrscht in Höngg, dem grösseren und reicheren Teil des Kreises 10. Der Polyester-Zwingli steht am Meierhofplatz. Obwohl er golden glänzt, geht er unter auf dem Platz, der eher ein Verkehrsknotenpunkt ist. Das ist ein Dauerthema. Vor ein paar Jahren wollte die Stadt einen temporären Versuch starten mit einer Umfahrung. Doch die Höngger wehrten sich. Jetzt gibt es zwei Strassenprojekte, welche den Istzustand für 20 Jahre einbetonieren werden. Da lupfts Fredy Haffner den Hut. Auch wenn er versteht, dass die Stadt aufgrund der lokalen Opposition aufgegeben hat. Der umtriebige Verleger des Quartierblatts «Höngger» möchte mehr Lebensqualität auf dem Meierhofplatz. Wenigstens der Abbau einer Autospur in beide Richtungen sollte auf der Limmattalstrasse möglich sein, findet er. Dann hätten die Läden mehr Laufkundschaft, könnte ein Café Tische und Stühle auf die Strasse stellen.

Damit sind zwei weitere Grossthemen angesprochen. Das Lädelisterben und fehlende Begegnungsorte. Haffner geht auf die Barrikaden für ein lebendiges Wirtschaftsleben, doch läuft er immer wieder auf. «Niemand fühlt sich verantwortlich», kritisiert er. 2012 liess er Profis eine Umfrage machen. Zwei Anliegen gingen hervor: ein Dorfmarkt und eine Bar. Der Markt ist gescheitert, weil zu wenige hingingen. Und die Bar läuft nicht besonders. Fredy Haffner liebt sein Quartier, hadert aber auch mit ihm. Wenn er abends mal mit dem 46er-Bus vom HB herfährt, sieht er ein pulsierendes Wipkingen, wie er sagt. Und nach der «Banane», der Brücke über die Rosengartenstrasse, «könnte man das Trottoir raufklappen».

Dorfmenschen geblieben

Die Höngger sind zufrieden und rebellisch zugleich. Eine ältere Frau mit Hund, vor ein paar Jahren aus Wipkingen hergezogen, ist «rundum glücklich». Man habe eine «Wahnsinnsaussicht auf die Stadt», sagt sie. Auch die beiden 137-Meter-Türme, die beim neuen Stadion geplant sind, störten sie nicht. Eine junge Mutter mit Dreikäsehoch sagt, sie sei vom Land wieder in die Stadt gezogen. Mit der Werdinsel und dem Käferberg sei es ideal mit Kindern. «Aber eine coole Bar fehlt.»

Ein älterer Herr, seit 40 Jahren in Höngg, findet die Verkehrsführung auf dem Meierhofplatz «ideal». Man könne überallhin abbiegen. Am ganzen Quartier stört ihn nur eine Kunstinstallation, eine Art «Glacestängel». Aber diese ist ihm grad egal. Denn er freute sich auf das Wochenende mit dem Wümmetfäscht, welches das ehemals drittgrösste Rebgebiet des Kantons drei Tage lang beschäftigt.

Aus Zürich austreten

Das Rebellische hat mit der Geschichte zu tun. Erst 1934 in die Stadt eingemeindet, konnten sich viele Höngger nicht identifizieren mit dem Zentrum «dort unten» und blieben Dörfler im Geiste. Die originellsten Kritiker argwöhnten gar, dass die Stadt das Tram mit der Pechnummer 13 zu ihnen schickte. Es gab solche, die lieber ins Industriequartier spazierten, um dort den 4er zu nehmen. Anfang der 90er-Jahre formierte sich eine IG Freie Gemeinde Höngg mit einem Ziel: Ausgemeindung! Nach einer Wahlschlappe löste sie sich wieder auf. Doch der Spruch kommt immer wieder: «Wir müssen aus Zürich wieder austreten.» Höngg hat etwas von einem gallischen Dorf, bestätigt Fredy Haffner.