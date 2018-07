Die Grossstadt feiert sich selbst

Bis 1893 besteht Zürich aus Zürich. Aus jenen Häusern in der Altstadt, rund ums Rathaus, den Lindenhof und die Hochschulen. Das Stadtgebiet umfasst knapp 2 Quadratkilometer Fläche – eine Stadt wie manche in der Schweiz.

Ab 1893 besteht Zürich aus Zürich plus Enge plus Leimbach, Wollishofen, Wiedikon, Aussersihl, Wipkingen, Unterstrass, Oberstrass, Fluntern, Hottingen, Hirslanden und Riesbach. Das Stadtgebiet umfasst 50 Quadratkilometer Fläche – die erste Grossstadt in der Schweiz.

Mit der Eingemeindung der elf Vorortsgemeinden vor 125 Jahren habe Zürich den Grundstein für die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung und die heutige Bedeutung der Stadt gelegt, schreibt Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) in der Jubiläumsschrift. Diese Stadterweiterung feiert die Stadt heute Freitag zusammen mit den Einwohnern und öffnet dafür die Türen diverser städtischer Institutionen (siehe auch Box). Wir besuchen die Stadtschreinerei, das Stadthaus und die Notschlafstelle.

Flaggenlager, Modell- und Wiedlingsbauwerkstatt



Einblick erhält man (bis 16 Uhr) in die Stadtschreinerei in Altstetten. Wer denkt, hier würden nur einfache Möbel gefertigt, liegt falsch. Der Betrieb macht zwar diverse Spezialanfertigungen und Reparaturarbeiten für die 1600 städtischen Gebäude, aber noch vieles mehr.



Modell der Stadtschreinerei, angefertigt von der angehenden Modellbauerin Laurene Hutter. Foto: Ev Manz



Im fünften Stock des Gebäudes an der Abulastrasse sind beispielsweise alle offiziellen Flaggen und Fahnen der Stadt gelagert – rund 1500 Stück . Sie werden nach dem 42-seitigen Beflaggungsreglement aufgehängt. Voll beflaggt ist die Stadt Zürich nur vier Mal im Jahr: am Sechseläuten, am Tag der Arbeit (1. Mai) , am 1. August und am Knabenschiessen. Nach jedem Gebrauch werden die Flaggen bei Bedarf im Treppenhaus getrocknet, danach nach genauen Vorgaben zusammengelegt.

In der Stadtschreinerei lagern 1500 Flaggen. Die Flaggen für den Ironman und für den Nationalfeiertag sind bereits in Kisten verpackt vorbereitet. Foto: Ev Manz

Die Modellbauer wirken im dritten Stock. Dort ist unter anderem das Stadtmodell mit 50'000 Gebäuden im Massstab 1:1000 entstanden, das im Stadtmodellraum an der Lindenhofstrasse 19 täglich besichtigt werden kann (heute finden da auch diverse Vorträge statt). In der Werkstatt werden zudem laufend neue Häuser für das Modell nachgebaut sowie Modelle für Architekturwettbewerbe hergestellt.

Auch das Modell des Hafenkrans fehlt in der Werkstatt nicht. Foto: Ev Manz

In Aussengebäuden wirken die Zimmersleute. Sie stellen nicht nur jedes Jahr die Holzbauten für das Theaterspektakel her, sondern haben auch schon ein Notdach für die Sportanlage Hönggerberg gebaut. Aus der Werkstatt in Altstetten kommen auch alle 14 Rettungsschiffe in den Zürcher Seebädern. Sie sind besonders schmal und haben eine tiefe Bordwand, damit Schwimmer in Not einfacher ins Boot gezogen werden können.

14 dieser Weidlinge hat die Stadt. Dieser wird demnächst – nach der Vorführung – in Verkehr gesetzt. Foto: Ev Manz

Im Schreinereibetrieb werden aus aktuellem Anlass maschinell Schneidebretter mit der Jubiläumsgravur hergestellt. Alle Besucher erhalten eines. Doch nicht ganz umsonst: Die Kanten müssen sie selber mit Schleifpapier abrunden.

(Tages-Anzeiger)