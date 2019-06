Die Königin der Nacht geruht heute zu blühen

Die Königin der Nacht ist launisch. Lange will sie nicht, dann aber möglichst sofort, ohne Vorlauf: blühen, nämlich. Heute Montagabend geruht sie zu blühen. Und ihren betörenden Duft nach Vanille und Schokolade auszusenden.

Damit will sie eigentlich grosse Nachtfalter anlocken, um sich bestäuben zu lassen. In der Sukkulenten-Sammlung der Stadt Zürich lockt sie allerdings jeweils eher Besucherinnen und Besucher an als Falter. Sammlungsleiterin Gabriela Wyss geht davon aus, dass sich heute Abend im Grossplanzenhaus rund ein Dutzend Blüten öffnen werden.

So sehen die noch nicht ganz geöffneten Blüten aus. Bild: PD

Die Sukkulentensammlung am Mythenquai ist deswegen heute zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht geöffnet. Es werden auch die Knospen anderer nachtblühender Kakteen aufgehen. Der Eintritt ist kostenlos. (Tages-Anzeiger)