Die «Parkhaus»-Mörderin bleibt verwahrt

Im kommenden Monat ist es zwanzig Jahre her, seit Caroline H. zum letzten Mal einen Schritt in Freiheit tat. Nach dem heute veröffentlichten Entscheid des Bundesgerichts wird es auch noch lange so bleiben. Das Bundesgericht lehnt die Umwandlung der Verwahrung in eine stationäre Massnahme ab. Das Urteil wird all jene zufriedenstellen, die meinen, «die gefährlichste Frau der Schweiz» habe ohnehin kein Recht mehr auf Freiheit.

Schliesslich ist Caroline H. jene Frau, die 1991 im Zürcher Parkhaus Urania eine junge Frau tötete. Die 1997 beim Zürcher Chinagarten eine ältere Frau ermordete. Die auch 1998 versuchte, im Zürcher Niederdorf eine Seniorin zu töten, und die, quasi nebenher, bei rund fünfzig Brandstiftungen einen Schaden von elf Millionen Franken verursachte. Und die dafür 2001 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und einer Verwahrung verurteilt wurde.

Beileibe nicht zum ersten Mal hatte sich das Bundesgericht mit der mittlerweile 45-Jährigen zu befassen. Seit im Februar 2007 die gesetzlich vorgeschriebene Verwahrungsüberprüfung in Gang gesetzt wurde, also seit über elf Jahren, diskutieren Gerichte und forensische Fachleute, was sie mit dieser Frau tun sollen. Mit einer psychisch schwer gestörten Frau, die in den letzten Jahren eine Entwicklung genommen hat, die selbst den psychiatrischen Gutachter von «gewaltigen Fortschritten» und die Gefängnisleitung von «Meilensteinen» sprechen lässt.

Menschenunwürdige Behandlung

Die «gewaltigen Fortschritte» lassen sich anschaulich zusammenfassen: Während über zehn Jahren wurde Caroline H. in strengster Isolationshaft gehalten. Spazieren konnte sie nur auf einem 2 mal 4 Meter grossen, betonierten Platz, der durch Erdaufschüttungen uneinsehbar und oben vergittert war. Den Rundgang auf dem Gefängnisareal, dreimal pro Jahr, durfte sie nur gefesselt und in Begleitung von fünf Sicherheitsbeamten tun. Die Art ihrer Unterbringung könne als «menschenunwürdige Behandlung bezeichnet» werden, kritisierte die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter damals.

Heute arbeitet und isst sie mit Mitinsassinnen. Sie wurde Ende letzten Jahres in die sogenannte Integrationsgruppe aufgenommen.

«Die Rechtslage ist eindeutig»

Die positive Entwicklung, die auch vom Bundesgericht anerkannt wird, war möglich geworden, weil mit der Frau im Rahmen ihrer Möglichkeiten therapeutisch gearbeitet wurde. Mit dem Antrag, die Verwahrung in eine stationäre Therapie umzuwandeln, sollte aus einer quasi freiwilligen Therapiearbeit des Gefängnisses ein gerichtlich angeordneter Auftrag werden.

Aber: «Die Rechtslage ist eindeutig. Das Gericht kann die Massnahme nicht anordnen», schreibt das Bundesgericht. An Sicherheitsbedenken liegt es nicht. Die Lausanner Richter weisen gar ausdrücklich darauf hin, eine stationäre Massnahme für Caroline H. trüge «der öffentlichen Sicherheit in demselben Masse Rechnung wie die Verwahrung».

An der Fünfjahresfrist festgehalten

Woran liegt es denn sonst? Es liegt am geltenden Gesetz, oder präziser: An der Interpretation des Gesetzes durch das Bundesgericht. Eine stationäre Massnahme dauert «in der Regel höchstens fünf Jahre». Sie kann aber, wenn nötig, immer wieder «um jeweils höchstens fünf Jahre» verlängert werden, also theoretisch unbegrenzt lange dauern. Die Massnahme wird aber nur angeordnet, wenn sich damit der Gefahr weiterer Straftaten begegnen lässt.

Das Bundesgericht hat dazu im Jahre 2008 die bis heute gültige Formel kreiert. Den Anlass dazu gegeben hatte ihm damals: Caroline H. Danach ist eine stationäre Massnahme dann anzuordnen, wenn die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich die Rückfallgefahr «über die Dauer von fünf Jahren» deutlich verringern lässt. Nicht notwendig ist, aber die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass über den Behandlungszeitraum von fünf Jahren ein Zustand erreicht wird, der es rechtfertigt, den Täter bereits bedingt in die Freiheit zu entlassen.

Für Therapie «äusserst motiviert»

Bei Caroline H., das war allen Beteiligten von vorneherein klar, ist es völlig aussichtslos, dass sich ihre Rückfallgefahr innerhalb von fünf Jahren so «deutlich» verringern lässt, dass ein Aufenthalt ausserhalb der Gefängnismauern eine Perspektive sein kann. Denn «wir haben es mit einer ausgesprochen ungewöhnlichen und auch schwerwiegenden Persönlichkeitsproblematik zu tun», wie der psychiatrische Gutachter feststellte. Mit der Anordnung einer stationären Therapie wären zwei Aspekten Rechnung getragen worden, die selbst das höchste Gericht anerkennt: Eine Therapie ist aus rückfallprognostischer Sicht sinnvoll. Und: Caroline H. ist therapiefähig und zu einer Behandlung äusserst motiviert.

Der psychiatrische Gutachter hatte im letzten Herbst vor dem Zürcher Obergericht gesagt, er hätte vor einigen Jahren «nicht unbedingt erwartet, dass es möglich sein würde, was nun erreicht werden konnte». Es gebe «keinen Unterschied zwischen einer Therapie im Sinne einer stationären Massnahme und der Therapie, wie sie jetzt mit Caroline H. durchgeführt wird».

Ein Stück Sicherheit fehlt

Dies nahm das Bundesgericht auf: «Dass es keinen Unterschied zur beantragten stationären Massnahme gibt, besagt, dass bereits geschieht, was machbar ist.» Ein angesichts der tatsächlichen Umstände «lediglich formaljuristisches Umgiessen» in die Form einer stationären Massnahme würde zu einer «gesetzeswidrigen symbolischen Entscheidung» führen und Caroline H. eine «lediglich illusorische Perspektive» eröffnen. Eine Umwandlung in eine therapeutische Massnahme sei «erst im Falle einer günstigen Legalprognose, welche eine realistische Entlassungsperspektive aufzuzeigen vermöchte, zu prüfen».

Was bedeutet das Urteil für Caroline H.? An ihrer Situation ändert sich vorläufig nichts. Weil aber die therapeutischen Bemühungen auf freiwilliger Basis erfolgen, hätte die «lediglich symbolische Umbenennung» der Verwahrung in eine stationäre Massnahme ein Stück Sicherheit bedeutet. Die Sicherheit, dass sie auf dem bisher Erreichten weiter aufbauen und eine ganz normale Gefangene werden kann.

Urteil 6B_1343/2017 (Tages-Anzeiger)