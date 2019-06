«Die Post muss garantieren, dass so etwas nicht mehr vorkommt»

Urs Holderegger, das Bazl hat der Post die Bewilligung für den Drohneneinsatz über Zürich erteilt. Haben Sie zu wenig genau hingeschaut?

Damit wir die Sicherheit von Drohnen garantieren können, haben wir ein Prüfungsverfahren eingeführt, das den jeweiligen Einsatz beurteilt. Es wird heute weltweit angewendet.

Welche Kriterien spielen da eine Rolle?

Grösse, Flugroute, Antriebsakku und Flugroute.

Nun ist aber doch im Mai eine Postdrohne in einem Zürcher Waldstück abgestürzt und hätte beinahe Kinder getroffen. Wie konnte das passieren?

Das Sicherheitssystem der Drohne hat in diesem Fall gänzlich versagt.

Das dürfte nicht passieren.

Weil die Drohnentechnologie noch jung ist, kann während des Fluges immer etwas passieren. Deshalb haben Drohnen, die für spezielle Aufgaben entwickelt sind, ein mehrfaches Sicherheitssystem. Wichtig ist aber, dass dieses funktioniert. Hersteller und die Post als Betreiberin müssen nun garantieren, dass das der Fall ist und es zu keinem Absturz mehr kommt.

Wie genau funktioniert das Sicherheitssystem einer Drohne?

Diese Drohne hat einen Fallschirm, der mit einem Seil am Gerät befestigt ist und mit dem die Drohne bei Problemen landen kann, ohne eine Person zu gefährden. Ein Warngeräusch weist zudem darauf hin, dass sich die Drohne im Sinkflug befindet. Im genannten Fall haben beide Systemteile nicht funktioniert. Wir haben deshalb Hersteller und Betreiberin angewiesen, entsprechende Massnahmen zu treffen.

Was heisst das konkret?

Wir und die SUST empfahlen, das Seil besser zu fixieren und das Warngeräusch zu verbessern. Diese Verbesserungen wurden bereits gemacht. Die Post setzt von sich aus einen Sicherheitsrat ein, der die Umsetzung kontrolliert und die Sicherheit garantiert. Aus unserer Sicht ist der Drohneneinsatz über Zürich nun wieder erlaubt.

Es hiess, Drohnen würden über wenig besiedeltes Gebiet fliegen. Doch diese Drohne flog ausgerechnet über den Platz, auf dem fast täglich Kindergartenkinder spielen.

Tatsächlich hat die Post nicht gewusst, dass sich dort regelmässig Kinder aufhalten. Sie wird deshalb nach unseren Informationen auch eine Anpassung der Flugroute prüfen

Bereits Anfang Jahr ist eine Postdrohne in den See gestürzt. Hat das Bazl danach nicht bereits Massnahmen angeordnet?

Bei jenem Fall im See handelte es sich um eine kontrollierte Notlandung und nicht um einen Absturz. Da alle Sicherheitsmassnahmen funktioniert haben, gab es aus unserer Sicht beim Sicherheitssystem keinen Handlungsbedarf.

Wie sicher sind Drohnen überhaupt?

Ich kann nur so viel sagen: Bei doch einigen Millionen Flugstunden, die zivile Drohnen weltweit schon absolviert haben, ist es noch zu keinem tödlichen Unfall gekommen. Es gab aber schon zwei oder drei Verletzte. Da es aber noch keine nach Luftfahrtmassstäben zertifizierte Drohnen gibt, braucht es ergänzende Massnahmen wie ein Rettungssystem oder definierte Flugrouten, um die Risiken möglichst zu minimieren

