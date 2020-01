Die Prophezeiungen von damals

Der erste Mensch, den ich im Jahr 2020 sah, war ein einsamer Jogger um die Mittagszeit. Sonst wars gespenstisch still an der Seestrasse, ab und zu fuhr ein Auto vorbei. Wir waren am Silvesterabend mit den Kindern im Filmpodium gewesen, sie zeigten «Blade Runner». Das Kino war ziemlich voll, nach der Vorstellung waren viele Menschen unterwegs, sie tranken Cüpli vor dem Kaufleuten oder strebten zum Feuerwerk. Man hatte das Gefühl, in einer Grossstadt zu sein.

«Blade Runner» ist ein Science-Fiction-Film von Ridley Scott aus dem Jahr 1982. Seither hat der Film Kultfilmstatus erlangt. Das Besondere der Silvestervorstellung war, dass «Blade Runner» exakt in der heutigen Zeit spielt, «Los Angeles im November 2019» steht auf dem ersten Bild; man sitzt im Kino und fragt sich, was von den Fantasievorstellungen der Filmemacher eingetroffen ist.

Stichflammen aus Wolkenkratzern schiessen zum Himmel, dichte Wolken verdecken die Sonne, es ist immer dunkel, dauernd nieselt Regen. Die Zivilisation scheint in Auflösung, Los Angeles ist total globalisiert, auf der Strasse wird Chinesisch gesprochen, ab und zu auch Deutsch. Über allem thront der uneinnehmbare Firmensitz einer Gentech-Firma, die Robotersklaven ins Weltall hinausschickt, um ferne Planeten zu kolonialisieren. Der Film handelt vom Aufstand einer Robotereinheit, Harrison Ford hat die Aufgabe, sie zu erledigen, dabei verliebt er sich in eine Roboterfrau.

Der Mensch scheint sich danach zu sehnen, eine Maschine zu werden.

Die Kinder schienen nicht besonders beeindruckt. «Ein Detektiv, der ein paar Roboter umlegen muss», war ihre Zusammenfassung. Für sie war «Blade Runner» eine mehr oder weniger spannende Geschichte in einer seltsamen Stadt mit fliegenden Autos, aber keine unheimliche Prophezeiung. Als ich damals, 1982, den Film sah, wollte ich die düstere Vision nicht wahrhaben, 37 Jahre schienen eine zu lange Zeit.

Im Rückblick sind 37 Jahre überschaubar. Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Welt im Jahr 2056 aussehen wird, wenn wieder 37 Jahre vorbei sein werden. 1982 schien mir die Zukunft heller als in «Blade Runner», und das Innenleben der Roboter war pure Science-Fiction, ausgedacht von Philip K. Dick, der die Vorlage zu «Blade Runner» geschrieben hat.

Heute bin ich mir nicht mehr sicher. Der Mensch scheint sich danach zu sehnen, eine Maschine zu werden, dachte ich und schaute dem Jogger auf der nebligen Strasse nach. Unverwundbar, stählern, widerstandsfähig. Gewappnet für die Zukunft.