Die SBB entrümpeln den Hauptbahnhof

Beim Zürcher Hauptbahnhof bleibt in den kommenden Jahren kein Stein auf dem anderen. Oder vielmehr: Die alten Steine kommen wieder zum Vorschein. Die SBB sanieren den 1871 errichteten Südtrakt und nutzen die Gelegenheit, um die altehrwürdige Wannerhalle zwischen Aussenfassade und Haupthalle zu entrümpeln.

Derzeit befinden sich in dem gewölbten, lang gezogenen Seitentrakt diverse technische Einbauten und Büros. Das mit der Generalsanierung beauftragte Architekturbüro Aebi + Vincent Architekten will nun einen Teil der Haustechnik in den Untergrund verlegen und die dort eingerichtete Grossküche der Candrian Catering verschieben. «Dadurch können wir die Wannerhalle wieder öffnen», sagt Architekt Bernhard Aebi am Montag beim Spatenstich zur Generalsanierung.

Südtrakt bleibt während drei Jahren zu

Das Projekt sieht noch eine weitere Öffnung des denkmalgeschützten Baus vor: Mit einem neuen Glasaufbau über dem Südtrakt gelangt wieder Tageslicht in diesen Teil des Bahnhofs – ganz so wie es zur Gründerzeit der Fall war. «Am Ende der Bauzeit im Sommer 2023 wird sich wohl jeder fragen, wie man all die Jahre auf all das verzichten konnte», ist Architekt Aebi überzeugt.

Bis es allerdings so weit ist, müssen sich die rund 440'000 Menschen, die den Zürcher Hauptbahnhof täglich passieren, an einige Umwege gewöhnen. Insbesondere während der zweiten Etappe der Sanierungsarbeiten vom zweiten Quartal 2020 bis zum Sommer 2023. Gemäss Alexander Muhm, Leiter Development SBB Immobilien, wird der Südtrakt dann komplett geschlossen. «Wir haben trotz intensiver Suche keine Optionen gefunden, um in dieser Zeit eine Teilöffnung zu ermöglichen.»

Auch die Gleishalle wird saniert

Die heute gestartete, erste Bauetappe dürfte dafür ohne grössere Auswirkungen auf den Pendlerverkehr verlaufen. Bis Anfang 2020 werden die Arkaden beim Ostportal unterkellert und der Einbau der neuen Produktionsküche unter der Wannerhalle beginnt.

Neben der Generalsanierung des Südtrakts nehmen die SBB ein weiteres Grossprojekt in Angriff: die Renovation der 85-jährigen, ebenfalls denkmalgeschützten Gleishalle. Ziel der Arbeiten ist die Sanierung der 116 Stahlpfeiler, auf denen das Glasgewölbe über den Perrons sitzt. Auch das 280 Meter lange Holzdach an der Seite der Gleishalle muss neu abgedichtet werden. Die Sanierungsarbeiten werden gemäss Angaben der SBB voraussichtlich bis 2023 dauern. Aus Sicherheitsgründen werden sie jeweils in der Nacht bei ausgeschalteter Fahrleitung durchgeführt.

Eine Zeitkapsel am Ostportal

Stadtrat André Odermatt (SP), Vorsteher des Zürcher Hochbaudepartements, ist erfreut darüber, dass «die SBB Sorge tragen zu diesem Schmuckstück», wie er vor den Medien sagt. Schliesslich sei der Hauptbahnnof nicht nur ein Wahrzeichen der Stadt, sondern auch ihre Visitenkarte, «das erste, was Touristen von Zürich sehen.» Zum Start der Bauarbeiten präsentieren Odermatt und SBB-Gesamtprojektleiter Martin Riesen einen speziellen Grundstein: Einen Sandsteinblock, in dem eine Metallkapsel eingelegt ist.

Vor den versammelten Gästen stecken sie diverse Gegenstände der Gegenwart als Zeitzeugen für die Nachwelt in das Gefäss. Darunter auch einen USP-Stick mit den Unterlagen zum Bauprojekt. «Ob sie diese Dateien in der Zukunft auch öffnen können, soll nicht unser Problem sein», sagt Riesen. Er hofft aber, dass der 20-Franken-Gutschein, den er ebenfalls in die Kapsel schiebt, dereinst noch Gültigkeit haben wird. Der Steinblock samt Inhalt wird später am Ostportal in die Mauer eingebaut. (Tages-Anzeiger)