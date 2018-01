Die Stadt schiebt beim Platzspitz den Riegel

Rund um die Uhr war die beliebte Parkanlage gleich neben dem Landesmuseum nie offen. Die Stadt hat die Öffnungszeiten aber im Februar vor zwei Jahren aufgrund einer Anregung des Gemeinderats verlängert. Der Platzspitz war nur noch zwischen 23.30 und 5.30 Uhr zu. In den Sommermonaten konnte man sogar noch länger auf den Wiesen und unter den stattlichen Bäumen verweilen.

Nun aber kehrt die Stadt zum alten Regime zurück: Gemäss einer Medienmitteilung von heute Montag wird Grün Stadt Zürich ab Februar den Park wieder zwischen 22 und 6 Uhr schliessen – im Sommerhalbjahr freitags und samstags jeweils von 23 bis 6 Uhr .

Personeller Aufwand zu gross

Für die Anpassung der Öffnungszeiten gibt es mehrere Gründe. Gemäss Mitteilung ist das Abfallvolumen um rund 60 Prozent gestiegen und es mussten immer öfter aufwändige Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Der personelle und finanzielle Aufwand stehe in einem starken Missverhältnis zu der rund zwei Stunden längeren Öffnungszeit während der Nacht.

Hinzu kommt, dass es seit der Einführung der verlängerten Öffnungszeiten häufiger zu Lärmklagen kam. Besucherinnen und Besucher hätten sich ausserdem durch alkoholisierte Personen belästigt geführt, vereinzelt habe die Polizei auch wegen rivalisierenden Gruppierungen intervenieren müssen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Angst vor der offenen Drogenszene

Die nächtliche Schliessung des Platzspitz-Parks gilt seit 1993. Nach der Räumung der berüchtigten Drogenszene im Februar 1992 beschloss der Stadtrat den Bau eines Zauns bei den Zugängen und die Nachtschliessung ab 21 Uhr. Damit sollte die Anlage vor einer erneuten Inbesitznahme durch die Drogenszene geschützt werden.

2014 hat der Gemeinderat mit 81 zu 39 Stimmen ein Postulat der SP-Gemeinderäte Linda Bär und Michael Kraft an den Stadtrat überwiesen, in dem die durchgehende Öffnung des Parks gefordert wurde. Im Geschäftsbericht von 2016 nimmt der Stadtrat dazu stellung und bekräftigt seine Haltung, den Park beim Hauptbahnhof auch in Zukunft Nachts zu schliessen.

