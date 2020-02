Die Stadtbeobachterin

Immer wieder schaut Julia Weber durch die grossen Fenster des Volkshauses, beobachtet die Passanten draussen und jene, die an diesem stürmischen Tag klatschnass ins Café stolpern. Die Menschen beobachten und ihr Tun, ihre Gestik und die Situation schreiberisch festhalten, das ist Webers Spezialität.

Die Zürcher Schriftstellerin, die 2017 mit ihrem Debütroman «Immer ist alles schön» mehrere Auszeichnungen erhielt und für den Schweizer Buchpreis nominiert war, betreibt seit acht Jahren den «Literaturdienst». Mit ihrer Schreibmaschine besucht sie auf Anfrage und gegen Honorar Hochzeiten, Geburtstage, Firmenanlässe. Rund 500 Veranstaltungen, schätzt Weber, hat sie schon dokumentiert.

Von Tansania nach Höngg



In jedem Text über Weber wird betont, dass sie 1983 in Tansania geboren wurde. Man könnte annehmen, dass sie die Zeit in Ostafrika prägte. Doch als sie zwei Jahre alt war, kehrte die Familie zurück in die Schweiz und zog nach Höngg. An Tansania hat Weber keine Erinnerungen. An anderes in ihrer Kindheit hingegen schon. Etwa an die Langstrasse: «Ich hatte gerade gelernt, Velo zu fahren, und radelte dicht hinter meinem Vater, am Strassenrand torkelnde Gestalten.»

Von 2009 bis 2012 besuchte Julia Weber das Literaturinstitut. «In Biel hatte ich die Zeit, mein eigenes Schreiben zu entdecken», sagt sie. «Vielleicht weil ich in Zürich aufgewachsen bin, habe ich dies geschätzt. Hier wird dir viel schneller gesagt: Geh lieber arbeiten, als zu schreiben.» Dass Weber überhaupt in Biel war, verdankt sie ihrer Hartnäckigkeit. Als sie sich das erste Mal beworben hatte, wurde sie abgelehnt. Erst beim zweiten Versuch ein Jahr später klappte es.

Eine Schriftsteller-Ehe



Lange hatte sich Weber gar nicht zugetraut, Schriftstellerin zu sein – weil sie kein Gymnasium besucht hat, sondern eine Lehre als Fotofachfrau machte und anschliessend die Berufsmatur. Sie hat diese Zweifel mittlerweile abgelegt, doch bis heute würden manche Leute irritiert wegen der fehlenden gymnasialen Ausbildung reagieren.

In Biel hat Weber begonnen, ihren preisgekrönten Roman zu schreiben. Und sie hat Heinz Helle kennen gelernt. Er ist heute ihr Mann und Vater ihrer beiden Kinder. Weber empfindet es als Segen, dass auch ihr Mann Schriftsteller ist. «Er versteht, wenn ich schreiben muss. Und er weiss, wie es ist, wenn man diese Zeit für sich und den Schreibprozess braucht.» Das bedeutet auch, dass in solchen Momenten die Familie an zweiter Stelle kommt. Im Dezember ist Weber zum zweiten Mal Mutter geworden – und arbeitet bereits wieder. «Für mich und meine Familie stimmt das so, aber gesellschaftlich ist das noch immer nicht überall akzeptiert», sagt sie.

«Ich habe mehr Zeit damit verbracht, den Druck abzulegen, als mit dem effektiven Schreibprozess.»Julia Weber

Trotz all des Raumes, den sich das Paar zum Schreiben gibt – einfach war es nicht immer. Vor allem für Weber: «Mein Partner ist schon länger beim Suhrkamp-Verlag unter Vertrag. Hätte ich damals keinen Verlag für mein Buch gefunden, wäre es für unsere Beziehung wohl schwierig geworden.»

Aktuell schreibt Julia Weber an ihrem zweiten Roman. Ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht. In «Immer ist alles schön» ging es um das Leben zweier Kinder und deren alkoholkranker Mutter. Das zweite Buch soll ebenfalls von gesellschaftlichen Randfiguren handeln. Mehr will die Schriftstellerin nicht verraten.

#MeToo und die Literatur



Neben dem Buch engagiert sie sich für das gemeinnützige Projekt «Literatur für das, was passiert» und ist Mitglied des feministischen Kollektivs «Rauf». Unter anderem sprechen die Autorinnen über eigene Erfahrungen – «obwohl mir selber nie etwas passiert ist», sagt Weber und meint damit sexuelle Belästigungen. Doch gefragt nach Erfahrungen, die sie ausschliesslich aufgrund ihres Geschlechts machte, muss Weber nicht lange überlegen: Eingeladen an eine Lesung, reagierte der ältere männliche Moderator mit «Oh, so eine junge schöne Frau, da bin ich ganz befangen». Im ersten Moment sei sie lediglich irritiert gewesen.

Als der Moderator unpassende und vor allem immer dieselben Fragen stellte, merkte sogar das Publikum, dass etwas schieflief. Nach der Lesung seien mehrere Frauen auf sie zugekommen und hätten sich für das Verhalten des Moderators entschuldigt. «Diese Solidarität hat mich sehr gefreut und mich bestätigt, dass nicht ich falschlag», sagt Weber. Weshalb die Literaturbranche mit wenigen Ausnahmen noch nicht von der #Me-Too-Welle erfasst worden ist, darüber will Weber nicht spekulieren. Fälle gäbe es sicher. Wie viele, könne und wolle sie aber nicht schätzen.

Ehrlich und selbstironisch



Julia Weber ist ein überlegter Mensch. Und ein ehrlicher. Über den Erfolgsdruck, der nach ihrem Debüt auf ihr lastete, sagt sie: «Ich habe mehr Zeit damit verbracht, den Druck abzulegen, als mit dem effektiven Schreibprozess.» Über ihre vielen Auftragsarbeiten: «Sie ermöglichen mir, vom Schreiben leben zu können.» Auch versucht sie, sich selber nicht zu ernst zu nehmen. «Während ich über Literatur rede, geht draussen die Welt unter», sagt sie und lacht. Sie meint das natürlich ironisch, denn mit ihrer Literatur hat sie den Anspruch, dass die Welt vielleicht eben nicht untergeht.

Nach drinnen holt Weber die Welt, wenn sie selber Literatur macht. In ihren Büchern, mit dem «Literaturdienst» und neu auch in ihrer Kolumne «Schlupfloch». Ab dieser Woche wird Weber jeden Donnerstag für den «Tages-Anzeiger» Zürich beobachten.