Die Urwüchsigen verschwinden

Fast 130 Jahre lang spendeten sie den Passanten im Arboretum am Zürcher Seebecken Schatten. Rund 35 Meter ragten ihre Wipfel in die Höhe. Nun sind die beiden Rotbuchenriesen Geschichte. Am Freitagmittag hat ein gewaltiger Baumfällkran den letzten Strunk umgestossen.

Die beiden Bäume beim Seebad Enge gehörten quasi zu den Ureinwohnern der Parkanlage. Sie wurden Ende des 19. Jahrhunderts gepflanzt, als die Quai-Anlage mit der neuen Seefront nach Plänen der Landschaftsarchitekten Evariste Mertens und Otto Froebel gebaut wurde. Nur ein Bruchteil der rund 890 Bäume im Arboretum stammen noch aus der Zeit um 1886, als die Anlage entstand. Seit heute Morgen sind es noch 25 Stück.

«Es ist schon ein sehr trauriger Anblick»

Es war ein Finale in Zeitlupe. Stück für Stück nagten sich die Gerätschaften des Fällmobils in das Holz. Die Motorsäge am Kopfende des Krans sezierte die Rotbuchen regelrecht, zerlegte sie in Einzelteile, positionierte die Trämel und Äste wie ein gewaltiges Mikado auf einem Lastwagen. Innert Kürze war der Boden mit Sägemehl paniert, die Morgenluft füllte sich mit dem Duft von feuchtem Holz.

Irgendwann kappte der Kran die Krone und der ganze Baum bebte als würde ihm erst jetzt bewusst, dass sein letztes Stündchen geschlagen hatte. «Es ist schon ein sehr trauriger Anblick», sagte eine Passantin, die extra ans Seeufer gekommen war, um die Fällaktion zu beobachten. «Aber wenn es den Bäumen nicht mehr gut geht, lässt sich das wohl nicht vermeiden.»

Das Übel nagt an den Wurzeln

Tatsächlich hatte sich das Ende der Bäume schon seit längerer Zeit angekündigt. Eine der Buchen neigte sich bereits in Richtung Seeufer. Wie eine Krücke nutzte der Baum einen Ast als Stütze am Rand des Gehwegs. Grün Stadt Zürich musste die Rinde weiss bemalen, damit keine Fussgänger oder Velofahrer mit ihm zusammenstiessen.

Das Übel nagte an den Wurzeln: Der Hallimasch-Pilz hat die Rotbuchen befallen. Derselbe Pilz, dem auch die Bäume beim General-Guisan-Quai zum Opfer fielen. Bei Sondierbohrungen stellten Spezialisten fest, dass die Schädigung der Wurzeln bereits stark fortgeschritten war. «Wir mussten die Buchen aus Sicherheitsgründen fällen», sagt Axel Fischer von Grün Stadt Zürich, der für die Park- und Grünanlagen verantwortlich ist.

Ob der Pilz auch andere Bäume der kleinen Rotbuchengruppe beim Seebad Enge oder andere Bäume im Arboretum befallen hat, ist ungewiss. Die Pilzsporen verbreiten sich mit dem Wind durch die Luft. Sie schädigen aber laut Fischer nur Pflanzen, die bereits geschwächt sind. Die Spezialisten werden die Situation deshalb weiterhin beobachten und die Buchengruppe regelmässig auf ihre Standsicherheit hin untersuchen.

Es werden keine neuen Bäume gepflanzt

Sicher ist jedoch, dass an Stelle der gefällten Rotbuchen keine neuen Bäume gepflanzt werden. Einerseits würde dadurch laut Fischer das Wurzelwerk der anderen Pflanzen beschädigt, andererseits findet bereits eine sogenannte Naturverjüngung statt: Die Jungbäume aus den Samen der alten Bäume treiben aus und bekommen nun noch mehr Licht, um besser zu gedeihen.

«Aber wir wollen den Charakter dieser Anlage auch für spätere Generationen erhalten.»Axel Fischer,

Bereichsleiter Park- und Grünanlagen







Das Ganze hat auch einen weiteren Vorteil: Die Jungbäume sind bereits an den speziellen Untergrund an diesem Standort gewöhnt. Das Seebecken wurde für den Bau des Arboretums aufgeschüttet – und das auf recht unzimperliche Weise, wie sich bei der Sanierung der Uferböschung von 2015 bis 2016 zeigte. «Sie haben damals Bauschutt, Müll und allerlei Unrat verwendet. Sogar Dachpappen haben wir im Boden gefunden», sagt Fischer.

Den nun nachwachsenden Buchen scheint dies nichts auszumachen. Sie spriessen büschelweise aus dem Boden. «In 100 Jahren werden an dieser Stelle wieder stattliche Bäume stehen», sagt Fischer. Natürlich bedauert auch er den Verlust der 130-jährigen Rotbuchen. «Aber wir wollen den Charakter dieser Anlage auch für spätere Generationen erhalten. Und dieses Ziel erreichen wir, indem wir Platz für vitale Jungbäume schaffen.» (Tages-Anzeiger)