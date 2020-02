Die Wintersaison im Freibad ist ein Renner

Fröhlicher Lärm liegt über den Wiesen und Schwimmbecken des Freibads Letzigraben, es ist ein gewaltiges Gewusel, wenn die Badegäste die Anlage im Sommer bevölkern. Heute aber ist nichts zu hören ausser hie und da ein Kinderlachen oder Vogelgezwitscher. Trotzdem herrscht Betrieb, denn das Bad ist zum ersten Mal auch während der kalten Jahreszeiten von Oktober bis März offen.

Spaziergänger flanieren zwischen den Bassins, Eltern schieben Kinderwagen über die Wege, eine Frau döst beim Restaurant Le Pavillon an der Sonne. Es herrscht entspannte Ruhe. «Ich komme jede Woche mindestens einmal hierher, um Mittagspause zu machen», sagt ein Mann, der es sich mit seinem Sandwich auf einer Sitzbank gemütlich gemacht hat.

Terrasse mit Aussicht: Das Badi-Restaurant Le Pavillon. (Bild: Dominique Meienberg)

Der 54-Jährige arbeitet ganz in der Nähe und findet es «sehr sinnvoll», dass man die Anlage nun auch im Winter nutzen kann. «Es gibt schliesslich nicht so viele Grünflächen dieser Art in der Stadt.» Dieser Meinung sind auch Mira Elsoha und Sylwia Jezewska. «Auf dieser offenen Fläche kann man die Sonne auch im Winter lange geniessen, ohne dass sie gleich hinter dem nächsten Haus verschwindet», sagen die beiden Architektinnen. Im Sommer seien sie fast täglich da, «jetzt haben wir gerade entschieden, dass wir bald mal zum Picknick wieder herkommen werden», sagt Elsoha.

Viele Familien mit kleinen Kindern

Etwas weiter hinten in der Anlage kommt gerade die kleine Ada aus der Spielecke hervor gerannt, dicht gefolgt von ihrem Vater Michael Rubin, der Bruder Orell auf dem Arm trägt. Sie seien schon ein paar Male hier gewesen, sagt Rubin. «Ich finde es grossartig, dass wir diesen Freiraum nun das ganze Jahr über nutzen können. Die Kinder kennen alles bereits vom Sommer. Ihnen gefällt es hier sehr gut.»

Es seien vor allem Familien mit kleinen Kindern und Seniorinnen und Senioren, die laut Reto Waldvogel hierherkommen. Der Bademeister ist einer von drei Mitarbeitern des Zürcher Sportamts, die das Freibad während der Öffnungszeiten beaufsichtigen. Auch Schulklassen und Kinderhorte seien hier ab und zu unterwegs. Ob denn schon jemand ins Wasser gefallen sei? «Nein, es gab wirklich nie irgendwelche Probleme. Die Leute sind sogar viel disziplinierter als im Sommer und halten sich wirklich an alle Vorgaben.»

Nur anschauen, nicht reinspringen: Die Schwimmbecken der Badi sind im Winter gesperrt. (Bild: Dominique Meienberg)

Bisher habe er ausschliesslich positive Reaktionen auf die neuen Winteröffnungszeiten erhalten, und auch im Team selbst findet man die Neuerung gut. «Wir machen uns auch Gedanken, wo Verbesserungen möglich wären», sagt Waldvogel.

Einiges wurde bereits umgesetzt. So hat das Sportamt mehr Spielgeräte für die Kinder aufgebaut und den Besuchern mehr Sitzbänke zur Verfügung gestellt. In der Toilette hat es nun auch einen Wickeltisch, und das Max-Frisch-Archiv in einem Pavillon der Anlage ist beheizt, damit man sich dort aufwärmen kann.

Keine grossen Investitionen

Man habe aber bewusst davon abgesehen, grosse Investitionen in die Anlage zu tätigen, um so das Angebot möglichst schnell für die Bevölkerung nutzbar zu machen, sagt der zuständige Bereichsleiter beim Sportamt, Tobias Bernhard. «Das Budget von rund 130'000 Franken im Jahr nutzen wir für die Löhne des Aufsichtspersonals, Sicherheitseinrichtungen und den Unterhalt der Anlage.»

Grosses Spektakel für die Kleinen: Die Spielecke der Badi ist besonders beliebt. (Bild: Dominique Meienberg)

Bernhards Resümee der letzten Monate fällt sehr positiv aus. «Wir sind sehr zufrieden, wie es bisher gelaufen ist», sagt er. Seit der Eröffnung am 3. Oktober hätten rund 13'000 Personen die Anlage besucht. Das seien im Schnitt 90 bis 100 Leute pro Tag. «Die durchschnittliche Besucherzahl ist etwas höher, als wir erwartet hatten. Am 9. Februar kamen sogar 350 Personen – das war der bisherige Spitzentag», sagt Bernhard. «Und es scheint sich rumgesprochen zu haben, dass es dieses Angebot gibt. Selbst wenn es Katzen hagelt, kommen Leute ins Letzi.»

«Wir werden alles auswerten und besprechen, wie es im Letzigraben weitergehen soll und was allenfalls auch an anderen Orten möglich wäre.»Tobias Bernhard,

Sportamt Zürich

Die Öffnung der Badi während der Wintermonate ging auf die Petition «Die Letzibadi – auch ein 4-Jahreszeiten-Stadtpark!» der Grünen Kreis 3/9 zurück, die sie am 12. September 2018 dem Vorsteher des Schul- und Sportdepartements, Filippo Leutenegger, überreicht haben. Der Entscheid über den weiteren Verlauf der Pilotphase im Letzigraben fällt im April.

Bei dem auf drei Jahre angelegten Pilotprojekt ist es laut Bernhard immer auch um die Idee gegangen, das Angebot für andere Anlagen zu adaptieren. «Wir werden nach der Schliessung Ende März alles auswerten und mit dem Projektausschuss besprechen, wie es im Letzigraben weitergehen soll und was allenfalls auch an anderen Orten möglich wäre.»

Das Freibad wird noch bis zum 29. März offen bleiben – im Februar jeweils von 8 bis 17 Uhr, im März bis 18 Uhr. Liegewiesen, Grillstelle, Spielgarten, Gartenmühle und Gartenschach können genutzt werden. Schwimmen und das Mitführen von Hunden ist nicht erlaubt.