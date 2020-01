Die Zürcher Knutschkugel wird von einem deutschen Duplikat überholt

So kurz wie der Microlino ist, so lange und verworren ist die bisherige Entstehungsgeschichte des E-Autos. Und nun kommt ein neues Kapitel hinzu. Der Microlino, die Zürcher «Knutschkugel», soll ab 2021 in die serienmässige Produktion gehen, wie das Küsnachter Unternehmen mitteilt. Die Produktion wird aber nicht wie geplant durch das deutsche Unternehmen Artega/TMI durchgeführt. «Die Unternehmen gehen per sofort getrennte Wege», heisst es. Neu arbeitet die Küsnachter Firma mit dem italienischen Unternehmen CECOMP zusammen.

Wie kam es zu dieser neusten Wendung? Ursprünglich hätte die italienische Firma TMI die Microlinos fertigen sollen. Das Unternehmen wurde allerdings vom kleinen deutschen Automobilhersteller Artega aufgekauft. Dieser Deal brachte die Microlino-Pläne durcheinander. Die Küsnachter mussten den damals noch für Januar 2019 angekündigten Produktionsstart verschieben. In einer Mitteilung vom vergangenen Frühling hiess es, es herrsche «Uneinigkeit» mit Artega.

Der unerwünschte Zwilling namens «Karolino»

Diese Formulierung scheint rückblickend etwas untertrieben. Tatsächlich hatten die neuen Besitzer eigene Pläne mit der Knutschkugel: Artega präsentierte einen Kabinenroller namens «Karolino», der dem Microlino zum Verwechseln ähnlich sieht. Die Zürcher Unternehmer wehrten sich juristisch dagegen. Ein Münchner Gericht verbot Ende August schliesslich jegliche Präsentation und Vermarktung des Karolinos. Artega liess das nicht auf sich sitzen. An der Frankfurter Automesse IAA stellte die deutsche Firma den Elektro-Kleinwagen unter einem neuen Namen vor: «Karo».

«Ich bin schockiert», sagte damals Oliver Ouboter von Microlino zum Westschweizer Fernsehen RTS. Diese Ankündigung sei ohne ihre Zustimmung erfolgt, das Gericht hätte eine solche untersagt. Artega stellte sich aber auf den Standpunkt, es handle sich um keine Kopie.

In der Zwischenzeit hat man sich mit Artega einigen können. «Wir sind froh, dieses Kapitel endlich hinter uns bringen zu können», wird Firmengründer und Kickboard-Pionier Wim Ouboter in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig dürfe der Microlino mit einem neuen Partner in Serie gebracht werden, so lauten die Bedingungen. Im Einigungsvertrag wurde eine finanzielle Kompensation von Seiten Artega an Microlino als Entschädigung festgehalten, über die Höhe wurde aber Stillschweigen vereinbart.

Artega seinerseits darf bereits ab dem 1. April die Karos ausliefern. Die Familie Ouboter bezweifelt aber, dass das Fahrzeug in grösseren Stückzahlen im Jahr 2020 auf den Markt kommen wird. Der Karo basiere auf dem Microlino, und der Entwicklungsstand des Microlinos sei noch nicht genügend weit, um 2020 in die Produktion zu gehen, heisst es seitens der Küsnachter Unternehmerfamilie.

Vorreiter des Microlinos: Ein BMW Isetta aus dem Jahr 1957. Foto: Keystone

Die Entwicklung des E-Autos läuft seit 2015. Dieses ist kürzer als ein Smart und im Design an die alte «Knutschkugel» angelehnt, den BMW Isetta. Falls der Microlino 2021 tatsächlich in die Serienproduktion gehen sollte, hätte der Microlino vier Jahre Verspätung. Ursprünglich war der Plan, dass die ersten Knutschkugeln 2017 durch die Strassen rollen sollten. Die potenziellen Kunden müssen sich also weiter gedulden. Die Familie Ouboter bleibt zuversichtlich. 16’000 Microlinos sind gemäss eigenen Angaben bereits reserviert.