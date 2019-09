Die Zukunft des Carparkplatzes ist geklärt

Der Carparkplatz an der Sihl ist im Grunde ein Unort, ein extrem begehrter Unort. Die Tristesse, die sich den ankommenden Touristen hinter dem Hauptbahnhof bietet, wird durch die äusserst zentralen Lage locker aufgewogen. Weil es sich dabei um eines der letzten innerstädtischen Areale handelt, die noch verbaut werden könnten, weckt die Fläche von 7000 Quadratmetern aber auch Begehrlichkeiten: ein neues Kongresszentrum, Gewerberäume oder ein gemeinnütziges Wohnbauprojekt? Die Brache beflügelte in der Vergangenheit die Fantasie vieler Politikerinnen und Politiker – egal ob links oder rechts.

Diese Träume finden nun ein jähes Ende. Nach Jahren der Unklarheit hat nun der Zürcher Stadtrat entschieden: Die Busstation Zürich bleibt nicht nur erhalten, sie soll auch noch aufgewertet werden. Folgt der Gemeinderat der Vorlage des Stadtrats, so wird der Standort für mindestens 15 Jahre ein Busterminal bleiben. Damit bestehe in naher Zukunft auch kein Bedarf für eine neue Nutzungsplanung, meint der Stadtrat: «Es ist nicht zwingend, dass die letzten grossen innerstädtischen Areale von der heutigen Generation überbaut werden müssen», sagt Hochbauvorsteher André Odermatt (SP).

Entscheid gegen links-grüne Mehrheit

Der Entscheid überrascht insofern, da der Stadtrat im letzten Jahr eine Weisung zur Sanierung der Busstation zurückgezogen hatte. Viele werteten dies als Zeichen, dass der Carparkplatz am aktuellen Standort keine Zukunft mehr hat. Die links-grüne Mehrheit stellt sich Folgendes vor: günstige Wohnungen und Gewerberaum, Erdgeschossnutzung und öffentlicher Raum. Der Gemeinderat hatte vor zwei Jahren eine entsprechende Motion für eine «quartierverträgliche Entwicklung» überwiesen. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat nun die Abweisung der Motion – obwohl er die Meinung der Motionäre grundsätzlich teile.

Im Sommer 2018 wurde zudem die Volksinitiative «Neue Arbeitsplätze anstatt Carparkplätze» eingereicht. Diese basierte auf Plänen einer Gruppe um den früheren Stadtpräsidenten Elmar Ledergerber (SP), die ein Kongresszentrum auf dem Parkplatz wünschte. Mit dabei waren die Parteien FDP und SVP, Wirtschaftsverbände und Unternehmen, vorab die Hotellerie. Der Stadtrat beantragte, die Initiative für ungültig zu erklären, worauf das Komitee seine Pläne auf Eis legte.

Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) bekräftigte heute ihre kritische Haltung: «Der Kongressmarkt stagniert, und ein starker Verdrängungsmarkt findet statt.» Der Stadtrat vertrete die Ansicht, dass die Region Zürich mit der Wiedereröffnung des Kongresshauses am See im Jahr 2021 und dem vor der Eröffnung stehenden Circle am Flughafen gut aufgestellt sei.

«Keine gute Visitenkarte»

Vielmehr soll nun die Infrastruktur des Carparkplatzes aufgewertet werden. «Die Busstation ist zurzeit keine gute Visitenkarte für Zürich», sagt Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne). Aufgrund der geplanten intensiveren Nutzung soll sie saniert und «so quartierverträglich wie möglich» betrieben werden. Eine entsprechende Weisung werde dem Gemeinderat im ersten Halbjahr 2020 zur Behandlung vorgelegt. Bis die Sanierung vollzogen sei, werde die Stadt «einige Sofortmassnahmen zur Verbesserung der aktuellen Situation» umsetzen, sagt Leupi.