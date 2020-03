Die Zukunft des Schauspiels

Atemlos läuft Ella Rumpf in grossen Schritten über den Limmatplatz. «Hab bisschen Verspätung», schrieb sie kurz zuvor. Noch sind die Bars und Restaurants offen, noch ist es in Ordnung, sich zu treffen. Nach wenigen Schritten unterbricht Rumpf ihre Erzählungen über Paris, wo sie lebt: «Ich glaube, ich brauche einen Snack.»



Wenige Tage zuvor ist die 25-Jährige, die in Paris geboren wurde und in Zürich aufwuchs, aus Deutschland zurückgekehrt. An der Berlinale wurde sie als «European Shooting Star» ausgezeichnet. Ein wichtiger Preis, in den vergangenen Jahren haben ihn Stars wie Daniel Craig und Carey Mulligan gewonnen.



Im Sushi-Take-away steht Ella Rumpf lange vor der Theke und sagt lachend: «Vielleicht sollte ich Sake kaufen, wenn ich schon nicht nach Japan fliege.» Für die HBO-Serie «Tokyo Vice» von «Heat»-Regisseur Michael Mann hätte sie in die japanische Hauptstadt reisen sollen. Doch wie alle ihre Drehs in naher Zukunft wurde auch dieser aufgrund der Corona-Krise verschoben.



Harte Arbeit für den Erfolg



Erstmals Aufmerksamkeit erregt hat Rumpf 2014, als sie Ali mit den raspelkurzen Haaren in «Chrieg» spielte. 2017 wirkte sie in «Tiger Girl» mit und in «Die göttliche Ordnung» sowie dieses Jahr in «Lindenberg! Mach dein Ding». Schnell wurde Ella Rumpf bekannt. «Ach, ich weiss nicht, ob ich wirklich so bekannt bin. Klar, die Presse kennt mich, aber das Publikum?», sagt sie nun auf einer Parkbank im Kreis 5. Den Sake hat sie nicht gekauft, dafür beträufelt sie grosszügig ihre Sushi-Rollen mit Sojasauce.



Schultheater, Casting, Praktikum bei Corinna Glaus – der wohl wichtigsten Casterin in der Schweiz –, nicht abgeschlossenes Schauspielstudium in London, «Shootingstar». Im Schnelldurchlauf tönt Ella Rumpfs Karriere steil. Sie, die ihren Aufstieg nicht als schnell empfindet, ist der Meinung, dass man nichts erzwingen könne. Dies ist weniger Kalenderspruch als eines ihrer Lebensmottos. Doch nicht nur das ist für Rumpfs Erfolg verantwortlich. Wie bei allen erfolgreichen Karrieren steckt auch harte Arbeit dahinter.



Und Rumpf weiss, was sie will: Kinofilme und Serien machen, die sie selbst auch interessieren würden. Dazu zählt die Netflix-Serie «Freud», die am Montag startet. Rumpf spielt darin ein Medium, das Sigmund Freud hilft, einen Mordfall aufzuklären. Mit Psychologie hat sich Rumpf schon früh auseinandergesetzt, ihr Vater ist Psychotherapeut.



Ab Montag 23. März ist Ella Rumpf in der Serie zu sehen: Trailer zur Netflix-Produktion «Freud». Video: YouTube/Netflix



Während viele in Streamingplattformen eine Bedrohung für die Filmindustrie sehen, empfindet Ella Rumpf diese Branche als Chance: «Ich als Schauspielerin habe mehr Jobmöglichkeiten, und die Filme, in denen ich mitspiele, werden von mehr Leuten – auch im Ausland – gesehen.» Während Rumpf weiter Sushirollen mit Sojasauce beträufelt, reflektiert sie über die Risiken des Streamingtrends, die Kinoticketpreise in Zürich und den Einfluss ihrer französischen Mutter auf ihr Kulturverständnis. Rumpf überlegt manchmal lang. Etwa auf die Frage nach dem Druck, der mit dem Erfolg wächst.



«Ich hoffe, dass die Figuren und Rollen, die mir angeboten werden, spannend bleiben, auch wenn ich älter werde.»Ella Rumpf, Schauspielerin

Druck von aussen wolle sie keinen Platz geben, sagt sie. Rumpf sitzt nun still, spricht langsamer als zuvor. Sie wolle auch Neues ausprobieren, vielleicht mehr Theater machen in Zukunft, aber da ist eben auch die Angst, zu enttäuschen. Das Publikum, aber auch sich selbst. Sie habe eine Erwartungshaltung gegenüber sich selbst, die sei mittlerweile sehr hoch.



«Ich hoffe, dass die Figuren und Rollen, die mir angeboten werden, spannend bleiben, auch wenn ich älter werde.» Doch Ella Rumpf ist hoffnungsvoll: «Dadurch, dass immer mehr Frauen Filme machen, hat die Frau einen so wichtigen Platz im Kino wie noch nie.» Das sei auch der #MeToo-Bewegung zu verdanken, deren Einfluss sie persönlich spürt.



Neu gibt es in einigen Verträgen Klauseln, in denen steht, dass, wer sexuell belästigt oder mobbt, vom Dreh ausgeschlossen wird. «Die Bewegung ist wichtig, denn wir sind noch immer in einem System eingebettet, in dem Übergriffe als Teil der Kunst akzeptiert werden.» Sie selber habe aber keine «schlimmen Übergriffe» erlebt, sondern «auf psychologischer, subtiler Ebene». Ausführen will Rumpf die Erlebnisse nicht.



Wie wichtig ist Aussehen?



Liest man über Ella Rumpf, ist oft ihr Äusseres Thema. Die Reduktion auf ihr Aussehen stört sie: «Wie jemand aussieht und in der Öffentlichkeit ankommt, nimmt so viel Platz ein. Diesen sollten eigentlich die Filme bekommen.» Rumpf bricht den Satz ab. «Etwa nach ‹Chrieg› hatte ich das Gefühl, dass viele das Image des Tomboy auf mich projizierten. Dabei bin ich nicht nur das, aber damals wurde ich oft und schnell in diese Ecke gestellt.» Auch die Strenge, die sie auf Bildern oft vermittle, sei gar nicht sie. Sie sei eine Chaotin – und wie zum Beweis fällt ein Knäuel aus Smartphone, Portemonnaie, Schlüssel und Kopfhörer zu Boden.