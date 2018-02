Die besten Fotografen und japanische Trommler

WAS HEUTE LOS IST

Die besten Fotografen

Vor drei Wochen haben wir euch die Ausstellung «Meister des 20. Jahrhunderts» vorgestellt. Wer es noch nicht geschafft hat, die rund 140 Trouvaillen von ganz Grossen wie René Burri, Robert Capa oder Diane Arbus zu bestaunen, sollte das heute nachholen, wenn Kurator Michael Franke durch die Ausstellung führt.

FÜHRUNG | 15–16 UHR | PHOTOBASTEI

Trommelwirbel

Sagt dir Taiko etwas? Dabei handelt es sich um japanische Trommeln. Das hierzulande eher unbekannte Instrument vermisste Micah Wilhelm nach seinem Umzug in die Schweiz schmerzlich, und er gründete deshalb eine Taiko-Schule in Zürich. Diese präsentiert sich heute mit einem Gratis- Konzert in der Alten Kaserne.

KONZERT | AB 17 UHR | ALTE KASERNE

Der Berg ruft

Morgen soll er wieder kommen, der Schnee – der dann vielleicht knapp für ein Pflotsch-Schneemännli reicht. Wenn du heute spontan über schneeige Hügel stapfen oder fahren willst, gehst du am besten ins nahe Rigi-Skigebiet (1 Std. mit dem Auto, 1½ Std. mit dem ÖV) oder ins appenzellische Kronberg (1½ Std. mit dem Auto).

AUSFLUG | SCHWEIZER FAMILIE

(Urbani)