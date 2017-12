Wer Weihnachten nur mit Geschenkestress, zu viel fettigem Essen und Katerstimmung gleichsetzt, sollte vielleicht einen Gang runterschalten. Mach es dir gemütlich, starte die Tage mit einem Frühstück im Bett, guck dir die alten Fotoalben aus deiner Kindheit an, schau einen Film im Kino – oder die Lieblingsserie auf dem Sofa (obwohl die traditionellen Weihnachtsepisoden leider zum Auslaufmodell werden – wie du hier lesen kannst). Wir wünschen dir auf jeden Fall ein paar entspannende Weihnachtstage und ein frohes Fest!



WAS HEUTE LOS IST

Günstige Bretter

Willst du über die Feiertage auf die Piste? Fehlt dir dafür aber noch das Brett oder die Jacke? Statt dich dafür in die überfüllten Läden und Shoppingzentren der Stadt zu quetschen, besuchst du besser den Snowboard Flohmarkt.

SHOPPING | BIS 17 UHR | FORCHSTRASSE 232

Open-Air-Kino

Vielleicht ist es doch nicht so schlimm, dass es heute nicht schneit, denn so kann man das spezielle Filmprogramm des Xenix auch ohne Skibekleidung geniessen: Um 18.30 Uhr wird vor dem Kino eine Freiluftvorführung gezeigt (Weicheier kommen um 21 Uhr zum Indoor-Weihnachtsfilm), dazu gibt es Glühwein, Punsch und Chili.

FILM | 18.30–22 UHR | XENIX

GEMÜTLICHE WEIHNACHTEN

Der 17-Punkte-Plan

An Weihnachten sollte man nicht nur anderen, sondern auch sich selbst etwas Gutes tun. Wie wärs, statt eines Dreigängers am zweiten Weihnachtstag einfach mal einen Hotdog aufzutischen? Und anstelle des Esstisches das eigene Schlafzimmer festlich zu schmücken? Weitere Tipps wie du auf «Langsam» schaltest, findest du hier.

ENTSPANNUNG | SWEET-HOME-BLOG

Digitale Helferlein

Wer noch nicht dazu gekommen ist, den passenden Wein oder Apéro-Drink für sein Weihnachtsdinner auszusuchen, dem raten wir wie gesagt: Take it easy! Diese drei Apps helfen dir dabei.

APPS | ANNABELLE

Gruslig oder romantisch?

Wer sagt Weihnachtsfilme müssen kitschig sein: Schon mal «The Nightmare Before Christmas» gesehen, in dem der Weihnachtsmann von Jack Skellington entführt wird? Wenn du es unbedingt schnulzig will, schau «Love Actually» – der läuft heute auf SRF 2.

FILM | LANDBOTE

Ran ans Buch

Während der Feiertage hat man auch endlich wieder Zeit zum Lesen (also mehr als eine Seite vor dem Einnicken). «annabelle»-Chefredaktorin Silvia Binggeli verrät hier, welche Bücher bei ihr auf dem Nachttisch liegen und warum sie sich auf die Lektüre freut. .

BUCH | ANNABELLE

ÜBRIGENS ...

Traditionen verbinden

… hast du dich schon immer gefragt, wie eine muslimische Familie die Weihnachtstage verbringt? Emel Erikçi ist Muslimin und feiert das Fest eigentlich nicht. Dennoch haben sich einige Weihnachtsbräuche ins Familienleben eingeschlichen. Davon erzählt sie in ihrem Artikel.

WISSENSWERTES | FRIDAY

