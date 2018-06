Die düstere Seite des Zürcher Shop-Ville

Shop-Ville: 200 Geschäfte für 470'000 Pendler

Die Ladenpassagen unter dem Zürcher Hauptbahnhof sind für die SBB ein einträgliches Geschäft.

Im unterirdischen Teil des Zürcher Hauptbahnhofs buhlen 198Geschäfte und Services um die rund 470'000 Pendlerinnen und Pendler, die nach Angaben der SBB täglich das Shop-Ville durchqueren. Das Angebot in der Einkaufspassage ist üppig: Restaurants, Take-aways, Convenience-Shops und diverse Dienstleistungsbetriebe. Die Geschäftsbetreiber haben ihr Sortiment den ­Ansprüchen der Pendler-Kundschaft angepasst.



Nachfrage «extrem hoch»



Leerstände gebe es derzeit keine, wie SBB-Sprecher Oli Dischoe sagt: «Wir haben eine Vollvermietung.» Die Nachfrage nach frei werdenden Flächen sei im Bereich Food und Gastronomie «extrem hoch». Im Segment Non-Food dagegen sei eine gewisse Zurückhaltung auf dem Markt spürbar.



Zahlen zu den Mieterwechseln in ­vergangenen Jahren sind bei den SBB nicht erhältlich. Bedeckt hält sich das Bahnunternehmen auch beim jährlichen Gesamtumsatz, der im Shop-Ville Zürich HB generiert wird. «Spezifische Zahlen zu einzelnen Bahnhöfen geben wir nicht bekannt», sagt Dischoe.



Für die SBB sind die Einkaufsmöglichkeiten in ihren Bahnhöfen aber ein einträgliches Geschäft. So sind vergangenes Jahr die Drittumsätze in den 32 grössten SBB-Bahnhöfen erneut gestiegen, während jene im Schweizer Detailhandel rückläufig waren, wie aus dem aktuellen SBB-Geschäftsbericht hervorgeht. 2017 nahm das Bahnunternehmen an den 32 grössten Schweizer Bahnhöfen insgesamt 480 Millionen Franken ein, ein massgeblicher Teil dürfte vom Zürich HB stammen.



Mietpreise laut SBB «attraktiv»



Und was sagen die SBB zur immer wieder aufflammenden Kritik an angeblich zu hohen Mietpreisen im Shop-Ville Zürich HB? «Die Preise entsprechen dem Bedarf zwischen Angebot und Nachfrage», wehrt sich Dischoe. Im Verhältnis zur Bahnhofstrasse seien die Preise bei täglich rund 470'000 Personen «sehr attraktiv». Jeder verdiente Franken der SBB fliesse zudem vollumfänglich zurück ins System Bahn und ihre Infrastruktur. Ausserdem würden Mittel von SBB-Immobilien auch der SBB-Pensionskasse zugutekommen.



Auch im städtischen Teil des Shop-Ville scheint das Geschäft zu florieren. Leerstände bei den Ladenflächen gibt ­es derzeit keine, wie Kuno Gurtner, Sprecher der städtischen Liegenschaftenverwaltung, sagt. Unter den rund 40 Geschäften in diesem ursprünglichen Shop-Ville-Teil gab es in den vergangenen drei Jahren lediglich zwei Wechsel. Die Stadt strebe bei der Vermietung «einen vielfältigen Branchenmix an und berücksichtigt ausdrücklich auch kleinere und mittlere Unternehmen», sagt Gurtner. Zu den Umsätzen der Mieter und zum Gesamtumsatz macht auch die Liegenschaftenverwaltung keine Angaben.