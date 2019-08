Die erste Street-Parade-Bilanz von Polizei und Sanität fällt positiv aus

Laut, bunt und ausgelassen: Rund 850'000 Besucherinnen und Besucher haben am Samstag in Zürich die 28. Street Parade gefeiert. Bis zum Abend verlief der Anlass «friedlich aber laut», wie ein Sprecher der Stadtpolizei sagte. Bis 21 Uhr verhaftete die Stadt- und Kantonspolizei rund 30 Personen, vorwiegend wegen Vermögens- und Betäubungsmitteldelikten. Ab dem frühen Abend kam es zudem auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Körperverletzungen. Drei Personen mussten ausserdem in die Ausnüchterungszelle. Mit Blick darauf, dass mehrere hunderttausend Menschen feierten, sei es aber ein friedlicher Anlass.

Nach 20 Uhr wurde der Stadtpolizei Zürich einen verdächtigen Rucksack im Bereich des Utoquais gemeldet. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebiet grossräumig abgesperrt und die Besucherströme umgeleitet. Der Polizeieinsatz mit Entschärfungsrobotern dauerte bis kurz vor 23.45 Uhr. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte, hat sie eine Person verhaftet und den Rucksack abtransportiert. Ergebnisse zu den Untersuchungen will sie frühestens am Montag bekannt geben.

Kaum schwere Verletzungen

Das Gedränge war in diesem Jahr nicht gar so gross wie im Vorjahr, als die Street Parade die Millionengrenze knackte. Laut Stadtpolizei waren daher auch keine Lenkungsmassnahmen nötig. 2018 mussten wegen des Ansturms immer wieder Wege gesperrt werden.

Auch aus Sicht der Sanitäter war es eher ein entspannter Einsatz. Bis gegen 17 Uhr war es noch aussergewöhnlich ruhig. Gegen Abend habe es etwas angezogen. Bis 20.30 Uhr wurden insgesamt 391 Behandlungen vorgenommen, wie Schutz & Rettung am Abend mitteilte. Behandeln mussten die Sanitäter vor allem Schnittverletzungen und Wunden, ausserdem Personen mit Alkohol- und Drogenproblemen. Schwere Verletzungen gab es kaum zu verzeichnen. (red/sda)