Die grösste Attraktion sind Sie selber

Er legt sich quer auf einen Liftsessel, der hoch über den Zürichsee zu gleiten scheint. Er legt sich inmitten glänzender Bälle, rollt auf ihnen herum und wirft einige in die Luft. Er springt um eine übergrosse Sinalco-Werbung herum, macht Grimassen, verwirft die Hände, winkt, ruft und lacht. Und fordert seine Frau auf, ihn dabei zu fotografieren. Dann fotografiert er sie. Oder die Eltern fotografieren ihren Buben und seinen Freund, die mit einem ähnlichen Engagement blöd tun.

Marcel Huber, ein korrekt gekleideter Mann mit Hornbrille und Glatze, leitet das Terrace in Engelberg, ein Viersternhotel mit Tradition. Aber so haben ihn seine Gäste mit Garantie nie gesehen: als Mann wie ein Kind. Und das in aller Öffentlichkeit.

Farbiges Vergnügen

Die Familie ist von Engelberg an die Europaallee von Zürich heruntergefahren, um zu sehen, was es mit diesem neuen Selfie-House auf sich hat, von dem sie aus dem Fernsehen erfahren hat. Die Installation ist vor kurzem aufgegangen, zumindest für drei Monate. Die Idee kommt, wie so oft, aus den inszenierfreudigen USA. Los Angeles hat sie als erste Stadt umgesetzt. Ein SelfieHouse bietet bunte, gar grelle und surreale Kulissen an, vor oder in denen man sich fotografieren lassen darf.

Ein Sessel, um den herum Hunderte falscher Dollarnoten liegen. Foto: Andrea Zahler

In Zürich besonders gerne haben die Leute den Sessel, um den herum Hunderte falscher Dollarnoten liegen. Oder den übergrossen Becher der Migros, in den man hineinliegen kann, als sei man essbar. Es gibt auch Glaces, an die man sich lehnen kann.

Der deutsche Soziologe Theodor Adorno, der die populäre Kultur verabscheute, hätte von einem «kommandierten Vergnügen» gesprochen, und er hätte diesen Ort als weiteres Beispiel einer kollektiven Infantilitäts­maschine begriffen, welche die Menschen unterwürfig macht durch Verblödung.

Es soll weitergehen

Wer vor Ort ist und der Familie Huber beim Herumgumpen zusieht, wer den beiden jungen Frauen zuhört, die einander vor wechselnden Kulissen fotografieren und dann die Bilder kennerhaft prüfen, wer die herumrennenden Kinder in Aktion sieht, dem kommt hier nichts kommandiert vor. Die Leute lieben ja Selbstinszenierungen, die Selfie-Kultur hat epidemische Ausmasse erreicht. Hier bekommen sie Selfies mit Dekor. Dafür sind sie bereit, 20 Franken Eintritt zu zahlen.

Die neue Attraktion, in welcher der Gast selber die Attraktion ist, scheint Erfolg zu haben. Immer wieder kommen andere hierher und probieren sich vor den verschiedenen Sujets aus. Sie posieren, sie lachen, sie filmen, sie schauen an. «Bereits werden in Zürich weitere Örtlichkeiten für eine Weiterführung des Selfie-House geprüft», sagt Marketingleiterin Kim Grenacher; besonders interessant seien Zwischenvermietungen in Einkaufszentren.

Inmitten glänzender Bälle. Foto: Andrea Zahler

Auch Marcel Huber, der Hoteldirektor aus Engelberg, hat ein professionelles Interesse. «Es gibt ein offensichtliches Bedürfnis für dieses Selfie-Zeug», sagt er. Er könne sich für seine indischen Gäste eine ähnliche Installation vorstellen, etwa wenn sie warten müssten. Seine Frau Mara erwähnt als Beispiel eine Kulisse mit der Kapellbrücke.

Das ist eine gute Idee. So kann der Gast aus Indien nach Engelberg reisen. Und dort, auf dem Weg zum Titlis, von sich ein Bild mit der Luzerner Kapellbrücke machen. Das wird gut funktionieren. Zumindest so lange, bis es die Brücke in einem anderen Selfie-House zu sehen gibt: in Mumbai.