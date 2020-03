Die grosse Übersicht: Was in Zürich noch geht, was nicht mehr

Ab Dienstag steht das öffentliche ­Leben still. Der Bundesrat hat die Massnahmen gegen das Coronavirus weiter verschärft – auch weil er denkt, die Bevölkerung nehme die Situation zu wenig ernst. Diese Änderungen er­warten die Zürcherinnen und ­Zürcher ab sofort:

Aufenthalt im Freien

Die Botschaft des Bundesrats an die über 65-jährigen Menschen ist unmissverständlich: «Bleiben Sie zu Hause», sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP). «Empfangen Sie keinen Besuch.» Es soll keine Wanderveranstaltungen , keine Jass-Nachmittage , ­keinen Einkauf auf dem Markt mehr geben. Vieles ist bis zum 19. April untersagt.

Aber nicht nur für die Seniorinnen und Senioren gilt es, Distanz zu halten, sondern auch für alle anderen; für Jugendliche, die sich am See treffen wollen, oder für Spaziergängerinnen , die über die Felder streifen. Es gilt immer: Abstand halten und keine Hände schütteln. Der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) empfiehlt jedoch explizit, sich im Freien sportlich zu betätigen. ­Velofahren , Spazieren oder Joggen im Wald, all das sei kein Problem. Abzuraten sei von Sportarten bei denen es zu ­engem Körperkontakt komme. «Wenn Sie Tennisspielen ­wollen, spielen sie Einzel- und nicht Doppelpartien.»

Läden

Geöffnet bleiben dürfen nur noch Lebensmittelläden , Bäckereien, Metzgereien und Apotheken . Alleanderen Geschäfte bleiben ­geschlossen – vom Kleiderladen bis zum Geschäft für Accessoires . Auch sämtliche Gemüse- und Früchtemärkte fallen aus. Unklarer ist die Regelung bei 24h-Shops , wie dem Take Express an der Langstrasse. Er wird sein ­Geschäft bis auf weiteres fort­führen, da er zu den Lebensmittel­läden zählt. Das heisst: rund um die Uhr geöffnet. Ein Mitarbeiter sagt am Telefon: «Wir werden diese Woche entscheiden, ob es Sinn macht. Falls der Umsatz zu klein ist, schliessen wir.»

Gastro

Erlaubt ist nur noch, was nicht in einem Lokal stattfindet – Lieferservices , Pizzakuriere . Alle Restaurants , Bars , Clubs , Cafés bleiben zu. Bei den Lieferservices der Stadt herrscht einige Stunden nach der Medienkonferenz des Bundes noch Unklarheit. Der Pizzalieferservice Dieci werde den Betrieb bis auf weiteres aufrechterhalten, sagt ein Mitarbeiter am Telefon. «Wir entscheiden bald definitiv.» Dasselbe gilt für den Lieferservice des Thairestaurants Lily’s.

Die Gastro-Verbände rieten ihren Mitgliedern schon am Freitag, Kurzarbeit zu beantragen. Rund 20’000 Mitarbeitende sind bei Gastro Zürich-City laut Präsident Urs Pfäffli von der Massnahme des Bundes betroffen, beim Cafetierverband sind es laut Geschäftsleiter Hans-Peter Oettli schweizweit rund 12’000.

Medizin

Arztpraxen bleiben grundsätzlich geöffnet. Für die Haus- und Kinderärzte ist die Arbeit zurzeit aber erschwert. Philippe Luchsinger, Präsident der Vereinigung der Haus- und Kinderärzte, gibt Empfehlungen ab. Er sagt, akut Erkrankte oder Verunfallte, die ärztliche Behandlung brauchen, weil sie die Situation allein nicht lösen können, müssen sich beim Hausarzt melden, damit telefonisch geklärt wird, ob ein Praxisbesuch notwendig ist. Das gilt auch für psychische Erkrankungen. Allerdings findet er, Impfungen von Säuglingen und Kleinkindern sollen unbedingt durchgeführt werden, wohingegen anderes abzuwägen ist: «Eiseninfusionen sollen nur durch­geführt werden, wenn sie absolut nötig sind, Krampfadern­probleme können warten.»

Zahnarztpraxen haben ge­öffnet. Allerdings werden nur «zwingend notwendige Behandlungen» durchgeführt, wie der Zahnarztverband mitteilt. Dazu zählen: Schmerzbehandlungen und Unfälle.

Grundsätzlich bleiben die ­Physiotherapiepraxen im Kanton ­Zürich offen, sagt Rhea Ganz, ­Präsidentin Region Zürich-Glarus des Berufsverbandes Physioswiss. ­Risikopatienten werden aktuell allerdings nur behandelt, wenn sich ihre Gesundheit ansonsten verschlechtern würde. Alle nicht ­absolut zwingend notwendigen Behandlungen von Risikopatienten werden derzeit nicht weitergeführt. «Die Gefahr einer Ansteckung wäre zu gross», sagt Ganz.

Kleingewerbe

Viele kleine Unternehmen sind von der Schliessung betroffen. Dazu gehören Fitnesscenter genauso wie Reisebüros oder ­Blumenläden . Nicole Barandun, Präsidentin des Gewerbeverbands Stadt Zürich GVZ, spricht von einem «unabwendbaren Schritt mit massivsten Auswirkungen auf die Zürcher Wirtschaft». Besonders hart treffen dürfte es kleine Betriebe, weil diese nicht über Reserven verfügten. Barandun weiss von der Inhaberin einer Schwimmschule , die wegen der Schliessung der Hallenbäder nun von einem Tag auf den anderen einen Totalausfall zu beklagen hat. Barandun appelliert an die Kunden, Verantwortung gegenüber den schwer getroffenen KMU zu übernehmen und nicht vollständig auf den Online­handel auszuweichen. Statt jetzt im Onlinehandel eine neue Brille zu kaufen, könne man den Termin beim Optiker in der Stadt auf später verschieben.

Beerdigungen, Hochzeiten, Kirchen

Auch die Exponenten der Kirchen spüren die Verunsicherung in der Bevölkerung. Wie geht man mit Taufen , Hochzeiten und vor allem Beerdigungen um? «Wir befinden uns in einem sehr dynamischen Umfeld», sagt Simon Spengler, Sprecher des Synodalrates der Katholischen Kirche des Kantons Zürich. Tatsächlich gilt das Verbot von Veranstaltungen, Versammlungen, das der Bundesrat ausgesprochen hat, auch für die Kirchen. Entsprechend sagte das Bistum Chur die Erstkommunionfeier ab, die Beichte darf nur hinter einem Gitter, das mit einer Folie abgedichtet ist, gehört werden. Die in der katholischen Tradition bestehende Pflicht, am Sonntag einen Gottesdienst zu besuchen, hebt das Bistum Chur auf. Die Kirchen und Kapellen sollen aber für persönliche Gebete geöffnet bleiben.

Die reformierte Landeskirche sagte am Montagabend sämtliche Gottesdienste und Abendmahlsfeiern ab. Taufen und Trauungen werden verschoben. Beerdigungen hat der Bundesrat explizit von dem Verbot ausgenommen. Allerdings sollen diese im engsten Familienkreis stattfinden. Gefordert sind hierbei vor allem die Seelsorgeteams vor Ort, die etwa den Angehörigen eines Verstorbenen mitteilen müssen, dass auch bei der Beisetzung Leute abgewiesen werden können. «Gerade bei Beerdigungen sind oft viele ältere Menschen anwesend, da ist es doppelt ­wichtig, dass man diese Vorsichtsmassnahmen einhält», ­betont Spengler.

Taxis

Die Zürcher Taxis werden ­weiterhin fahren. Dies sagt der Präsident des Zürcher Taxi­verbandes, George Botonakis. Fahrten für Geschäftsleute oder ­Rentner auf dem Weg zu ihren Bekannten, seien zwar weg­gebrochen. Botenfahrten aber würden sie weiterhin noch durchführen. Ebenso habe Botonakis an die Taxifahrer appelliert, in einem Notfall unentgeltlich ­Fahrten ­anzubieten.

Obdachlose

Die Notschlafstellen Pfuus­bus und Iglu in Zürich beenden ihren Saisonbetrieb frühzeitig. Wie das Sozialwerk von Pfarrer Sieber mitteilt, sei die Unterbringung von Obdachlosen in einem Mehrbettzimmer und die Arbeit der Betreuer dort zurzeit nicht zumutbar.