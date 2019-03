Die letzten Stromausfälle in der Stadt Zürich

24. August 2008

Ein Eichhörnchen kletterte auf dem Unterwerk Aubrugg herum und kam dabei mit zwei Leitungen in Kontakt. Die Folge: 6000 Anschlüsse in Oerlikon und Schwamendingen waren während eineinhalb Stunden ohne Strom.

23. September 2009

Diesmal war es ein Siebenschläfer, der in Höngg und Affoltern für einen Stromausfall verantwortlich war. Er war durch ein Rohr ins Unterwerk geklettert. Die Folge: 25 000 Anschlüsse hatten während dreier Stunden keinen Strom.

21. Juli 2010

Es müssen nicht immer Tiere sein. Am 21. Juli war es eine Brombeerstaude, die durch den Lüftungsschlitz einer provisorischen Trafostation gewuchert ist. Als sie eine Stromschiene berührte, gab es einen Kurzschluss. Die Folge: Zweistündiger Unterbruch, betroffen war ausschliesslich der Hauptbahnhof.

14. November 2011

Ein Spannungsumwandler explodierte. Die Folge: 24 600 Anschlüsse in Höngg und Affoltern waren während einer Stunde ohne Strom.

9. Dezember 2015

Technische Störung im Unterwerk Letten. Die Folge: Drei Stunden fiel bei 21 000 Anschlüssen im Kreis 5 der Strom aus.

27. April 2016

Technische Störung im Unterwerk Katz. Die Folge: 5300 Anschlüsse waren während einer Stunde ohne Strom – darunter jene an der Bahnhofstrasse.

4. September 2016

Kurz nach 21 Uhr gingen im Langstrassenquartier die Lichter aus. Ein Transformator war ausgefallen. Die Folge: Auch im Untergrund des Hauptbahnhofs wurde es dunkel.

24. Oktober 2016

Pünktlich zum Ende der Herbstferien ereignete sich in Zürich bereits der dritte grosse Stromausfall in jenem Jahr. Tausende von Zürchern waren kaum in ihren Büros angekommen, als die Lichter ausgingen und die Computerbildschirme schwarz wurden. Betroffen waren die Quartiere Wiedikon und Enge, aber auch der Stadtkreis 4.

13. Mai 2017

Am Samstagabend kurz vor 20 Uhr wurde die ganze Stadt von einem Stromausfall betroffen. Bis der Strom überall wieder lief, dauerte es fast zweieinhalb Stunden. EWZ-Spezialisten vermuteten einen Blitzeinschlag in der Hochspannungsleitung im Unterwerk Fällanden als Ursache für den Ausfall.

27. März 2019

In mehreren Quartieren der Innenstadt fiel kurz vor 17 Uhr der Strom aus. Nach rund 65 Minuten war alles wieder in Ordnung. Die Züge der SBB waren vom Stromausfall nicht betroffen, aber etwa die Lichter im HB.

(roc/wsc/fal)