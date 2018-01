Die perfekte Stadtwohnung

Wir basteln uns mal ein Stadtzürcher Traumhaus zusammen. Hemmungslos. Also: Es sollte zentral liegen, maximal 500 Meter vom Hauptbahnhof. Direkt an der Limmat, und zwar am Nordufer, damit man tagsüber Sonne hat. Mit grossen Fenstern und Balkon, sonst bringt das ja nichts. Nett wären ein Garten und viel Grün rundum. Und wenn wir schon dabei sind, wünschen wir uns etwas in jenem Vintagestil, auf den urbane Leute gerade so abfahren. Klassische Moderne. Aber nicht nachgemacht, sondern original. Ein Juwel aus der Feder eines renommierten Architekten, bitte.

Man denkt jetzt vielleicht: «You dreamer!» Darf man denken, wäre aber falsch – nicht nur grammatikalisch. Kürzlich stand ein Objekt zum Verkauf, das diese Kriterien erfüllt. Ausnahmslos. Es handelte sich um eine Wohnung in den Rotach-Häusern von Max Ernst Haefeli. Das ist ein Mann, der zu den Architekturheiligen dieser Stadt zählt, als Teil des Büros Haefeli Moser Steiger. Die drei stehen in so hohem Ruf, dass man zum Schutz ihres Kongresshauses auf einen prestigeträchtigen Neubau verzichtet hat. Und zum Schutz ihres Unispitals ein ganzes Quartier drumrum plant.

«Das neue Heim»

1928 war Haefeli Mitte Zwanzig, ein junger Architekt in einer bewegten Zeit. Sein Lehrer war Karl Moser, jener ETH-Dozent, der sich später mit Plänen für einen Totalabriss der Zürcher Altstadt ein Denkmal setzen sollte. Im Jahr zuvor hatte das Who’s who des neuen Bauens im Rahmen einer Ausstellung in Stuttgart die Weissenhofsiedlung erstellt. Es war die Blaupause für die moderne Architektur. Licht, Luft, Sonne. In Zürich stand nun eine ähnliche Ausstellung an: «Das neue Heim».

Damit das nicht nackte Theorie blieb, stellte Haefeli drei Musterhäuser ans Limmatufer, eingeklemmt zwischen Strasse und Bahngleisen. Flachdach, Schiebewände, Aluminiumrahmen – vieles waren zuvor kaum erprobte Neuerungen. Der Bau wurde doppelt so teuer wie erwartet. Realisieren liess er sich nur, weil die Genossenschaft Rotach als Bauherrin auftrat und es deshalb städtische Subventionen für gemeinnützigen Wohnbau gab. Zielgruppe waren aber nicht Arbeiter, sondern das wohlhabende Bürgertum. Das zeigten allein schon die Dienstbotenzimmer im Obergeschoss.

Erst Dienstboten, dann Drögeler

Sechzig Jahre später waren die Häuser nur noch Restposten – obwohl absehbar war, dass die Bahnlinie stillgelegt würde. Aber auf dem Platzspitz hatte sich die Drogenszene eingerichtet. Der Genossenschaft war es zu riskant, in die sanierungsbedürftigen Häuser zu investieren. Sie verkaufte. Zwei Architekten griffen zu und renovierten die Häuser, ohne etwas zu erneuern. Leben wie in den 30er-Jahren.

Anfangs war es eine strube Zeit, zumal sich die Szene an den Letten verlagerte. Elend vor der Tür, Schüsse in der Nacht – ein zwei Meter hohes Gitter um den Garten erinnert noch heute daran. In illegaler Selbsthilfe errichtet, steht es heute gewohnheitsrechtlich und hält Besucher der Partymeile fern, die der Letten geworden ist. Unlängst brachen zwar zwei Dealer in den Garten ein. Und den Lärm bekommt man durch die Fenster ungefiltert mit. Aber für die Bewohner überwiegt das Positive bei weitem. Alle sind über die Jahre geblieben. Der Verkauf jüngst? Private Gründe.

GPS-Koordinaten 47.384138, 8.538478.

